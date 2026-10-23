Balón de Oro 2026: ¿cuándo se entrega, quiénes son los favoritos y dónde verlo en vivo?

El fútbol mundial se prepara para conocer al mejor jugador de la temporada. Este lunes 26 de octubre se celebrará la ceremonia del Balón de Oro 2026, en una edición que promete una de las disputas más interesantes de los últimos años. Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé aparecen entre los principales aspirantes al reconocimiento, en una carrera marcada por el peso de los títulos, los rendimientos individuales y lo ocurrido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La ceremonia tendrá lugar en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra, y comenzará a las 3:00 p. m., hora de Colombia. Será una edición histórica: por primera vez, la capital inglesa recibirá la entrega del reconocimiento que concede la revista France Football y que, desde 2024, se organiza conjuntamente con la UEFA. La celebración también coincidirá con el aniversario número 70 del galardón, creado en 1956.

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La elección de Londres tiene un significado especial. La organización decidió trasladar la ceremonia a Inglaterra como homenaje a Stanley Matthews, primer futbolista que ganó el Balón de Oro hace siete décadas. La gala será presentada por el exfutbolista francés Thierry Henry y la periodista Kate Scott, quienes estarán encargados de conducir la entrega de los diferentes reconocimientos.

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¿A qué hora es el Balón de Oro 2026 en Colombia?

La programación comenzará desde la 1:00 p. m., hora colombiana, con la alfombra roja y la llegada de los principales protagonistas. Este espacio se extenderá aproximadamente hasta las 2:40 p. m. La ceremonia oficial arrancará a las 3:00 p. m. y está prevista hasta las 5:00 p. m., mientras que las ruedas de prensa de los ganadores comenzarán alrededor de las 5:30 p. m.

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La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre. Foto: Imagen Generada con IA

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 por televisión y streaming?

La principal alternativa para seguir la ceremonia en Colombia será DAZN, plataforma que tiene confirmados los derechos de transmisión en el país y que ofrecerá el evento gratuitamente. Los aficionados solamente tendrán que registrarse para acceder a la señal en directo, sin necesidad de contratar una suscripción paga. La transmisión también podrá seguirse mediante la aplicación de DAZN en televisores inteligentes y dispositivos compatibles.

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En cuanto a la televisión por suscripción, medios colombianos han anunciado transmisiones por ESPN y Disney+, aunque estas opciones todavía no aparecen confirmadas en la lista oficial de operadores publicada por la UEFA. Por ahora, DAZN es la alternativa garantizada para Colombia. Además, la página oficial del Balón de Oro ofrecerá información en tiempo real sobre la clasificación de los nominados, los ganadores y las principales novedades de la ceremonia.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026?

La carrera por el Balón de Oro masculino tiene dos protagonistas principales: Harry Kane y Lamine Yamal. El delantero del Bayern Múnich llega como favorito en las principales casas de apuestas, aunque el futbolista del Barcelona conserva argumentos suficientes para discutirle el reconocimiento. De hecho, el español encabezó las predicciones durante buena parte del año, antes de que Kane tomara ventaja. Kylian Mbappé, Lionel Messi y Rodri aparecen como alternativas en una votación que enfrenta trayectorias muy diferentes.

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The Ballon d’Or is in THREE days and here are the latest chances to win it, via Kalshi:



77% — Harry Kane

18% — Lamine Yamal

8% — Kylian Mbappe

2% — Lionel Messi

1% — Everyone else pic.twitter.com/xfx790FfJN — Kalshi FC (@KalshiFC) October 23, 2026

Kane tiene a su favor una temporada extraordinaria en términos estadísticos. El delantero inglés marcó 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich, incluidos 36 en la Bundesliga, que le permitieron conquistar la Bota de Oro europea. También anotó 14 tantos en la Liga de Campeones y fue determinante en los títulos de liga y Copa de Alemania. A esos registros se suman seis goles con Inglaterra en el Mundial, certamen en el que su selección terminó tercera. Sería el primer Balón de Oro de su carrera.

Lamine Yamal, por su parte, representa la candidatura del talento y los títulos colectivos. El extremo español fue elegido mejor jugador de LaLiga después de contribuir al campeonato del Barcelona con 16 goles y 12 asistencias en el torneo. En toda la temporada acumuló 25 tantos y 20 pases de gol en 57 partidos, según los registros oficiales del Balón de Oro. Además, conquistó el Mundial con España, un argumento de enorme peso para un futbolista que, con apenas 19 años, podría convertirse en el ganador más joven de la historia del premio.

Mbappé también presenta credenciales importantes, especialmente por su rendimiento goleador. El francés terminó como máximo anotador de la Champions League 2025-2026, con 15 goles en 11 partidos, y conquistó la Bota de Oro del Mundial después de marcar diez tantos en ocho encuentros. Su candidatura tiene el respaldo de dos de las competiciones más exigentes del planeta, aunque las predicciones lo sitúan por detrás de Kane y Yamal. El delantero del Real Madrid busca conquistar por primera vez el reconocimiento.

Otro nombre importante es Rodri, quien fue elegido mejor futbolista del Mundial de 2026 después de conducir a España al título. El mediocampista, ganador del Balón de Oro en 2024, encuentra en esa actuación internacional su principal argumento. La gran incógnita de la votación es cuánto pesará el campeonato mundial frente a la regularidad de Kane durante toda la temporada y el protagonismo de Yamal tanto en Barcelona como en la selección española.

Rodri Hernández (cent.) fue el mejor jugador del pasado Mundial de Norteamérica. Foto: EFE - LAVANDEIRA JR

Lionel Messi también aparece entre los 30 nominados después de conducir a Argentina hasta la final del Mundial, en el que recibió el Balón de Plata como segundo mejor futbolista. El argentino, que acumula ocho Balones de Oro, mantiene su presencia entre las principales figuras del fútbol mundial a los 39 años. La lista incluye otros nombres importantes como Erling Haaland, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Lautaro Martínez y Michael Olise.

La ceremonia tendrá un atractivo especial para Colombia por la nominación de Luis Díaz. El extremo guajiro fue incluido entre los 30 mejores futbolistas del mundo después de su primera temporada con el Bayern Múnich, en la que conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa. Díaz acumuló 30 goles y 23 asistencias en 66 partidos durante el periodo evaluado. Se trata de su segunda nominación al premio, después de la que recibió en 2022, cuando terminó en el puesto 17 mientras jugaba en Liverpool. También figura en la lista Julián Quiñones, nacido en Nariño, pero internacional con México.

Balón de Oro femenino 2026: ¿quién es la favorita?

En la categoría femenina, la principal candidata es Alexia Putellas, quien podría conquistar su tercer Balón de Oro después de los obtenidos en 2021 y 2022. La española llega respaldada por una temporada de títulos con Barcelona, incluida la Liga de Campeones, competición en la que fue elegida mejor jugadora. Entre sus principales competidoras aparecen Ewa Pajor, Patri Guijarro y Caroline Graham Hansen. Aitana Bonmatí, ganadora de las últimas tres ediciones, no figura entre las nominadas de este año.

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Alexia Putellas brilló durante años con Barcelona, club que dejó desde la actual temporada. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

Durante la gala también se entregarán los reconocimientos al mejor futbolista joven, mejor arquero, mejor entrenador, mejor delantero y mejor club, tanto en la rama masculina como en la femenina. Entre los galardones destacan los trofeos Kopa, Yashin, Johan Cruyff y Gerd Müller, además del Premio Sócrates, que distingue iniciativas sociales y solidarias de los futbolistas. Lamine Yamal también está nominado al reconocimiento de mejor jugador joven, que conquistó en las dos ediciones anteriores.

La decisión final dependerá de un jurado internacional integrado por 100 periodistas para el premio masculino y 50 para el femenino. Cada votante selecciona diez nombres de una lista de 30 nominados y les asigna, según su posición, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos. Los criterios fundamentales son el rendimiento individual, los resultados colectivos y el juego limpio, en ese orden. El periodo evaluado va del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, por lo que incluye el Mundial. Así, Londres resolverá el lunes una de las principales incógnitas del fútbol mundial: si se impone la capacidad goleadora de Kane, el talento y los títulos de Yamal o el protagonismo de alguno de los demás candidatos.

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