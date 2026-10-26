Balón de Oro 2026, en caos: la página oficial publicó a tres ganadores diferentes

Vale la pena también aclarar que, sea quien sea el elegido como el premiado este año, seguramente…

La entrega del Balón de Oro 2026 no solo se hace esperar más de la cuenta, sino que también es todo un caos al interior de la organización. Más temprano, se filtró la terna de finalistas, comandada por Harry Kane (Bayern Múnich), Lamine Yamal (FC Barcelona) y Kylian Mbappé (Real Madrid). Un hecho que levantó muchas sospechas sobre la seriedad de la organización y ahora la página web oficial publicó tres artículos, dando como ganadores a los tres.

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Vale la pena también aclarar que, sea quien sea el elegido como el premiado este año, seguramente la elección levantará polémica por cuenta de lo reñida que ha sido esta contienda, no solo entre tres jugadores, sino también entre tres clubes, tal vez los más importantes de Europa. Mucho más teniendo en cuenta el resultado del clásico de España que se disputó el domingo 25 de octubre, en el que el Real Madrid le ganó 2-1 al Barcelona en los minutos finales del duelo.

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🚨 URGENTE: Hay CAOS en el Balón de Oro.



El sitio web oficial ha publicado repentinamente 3 artículos anunciando 3 ganadores diferentes.



Los organizadores están en SHOCK e investigando qué está pasando. @MailSport pic.twitter.com/jlzMhgAsXg — Arielipillo (@ArielipilloPlus) October 26, 2026

Lamine Yamal ¿el ganador más joven del Balón de Oro?

El español de apenas 19 años está ante una oportunidad histórica: ser el ganador más joven en la historia del galardón. Una posibilidad más que probable teniendo en cuenta su título en la cita orbital de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, con la selección de España, segunda estrella de La Roja.

Eso sí, Yamal tiene al frente dos contendientes que ya han pasado antes por una gala del Balón de Oro y también están ante la posibilidad de ganar su primer premio. Por un lado, Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y Francia, y Harry Kane, quien no se cansa de hacer goles en Bayern Múnich e Inglaterra.

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EL DETALLE DE LAMINE YAMAL QUE YA ES TENDENCIA: la Joya del Barcelona y de la Selección española llegó a la Gala del Balón de Oro. ¿Es el gran candidato?#BallonDor pic.twitter.com/Ou8cghW05w — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026

Kylian Mbappé busca su primer Balón de Oro

El máximo goleador en la historia de los mundiales tuvo una Copa del Mundo 2026, desde lo individual, excepcional. El francés de 27 años registró 10 goles en ocho partidos y se erigió como el mayor anotador en la historia del torneo con 22 dianas, superando los 21 de Lionel Messi, quien jugó seis mundiales.

Sin embargo, desde lo colectivo, Mbappé no fue importante para su selección, que se quedó a la orilla de su tercera final consecutiva, y club, que por segundo año consecutivo no sumó ningún título en la temporada. Además, no pudo evitar la caída en los cuatro clásicos frente al FC Barcelona.

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Harry Kane ¿celebrará el Balón de Oro en casa?

Kane tiene la oportunidad de ganar el Balón de Oro en la capital de su país. Como parte de un homenaje a Sir Stanley Matthews, primer galardonado de la historia en la edición de 1956, la velada de hoy se mudó al teatro London Palladium de Londres, Inglaterra, saliendo de Francia en más de 70 años.

Además, desde 2001, con Michael Owen, no hay un ganador británico del premio. Habrá que esperar si Harry Kane se puede quedar con el galardón o el premio individual más importante del fútbol viaja a la tierra de los campeones del mundo, incluso con la posibilidad de llegar a la Valdebebas en Madrid.

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Harry Kane in the house 👔#ballondor pic.twitter.com/DlqhKi5JS7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2026

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