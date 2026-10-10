Portugal abre proceso disciplinario contra Cristiano Ronaldo: ¿cuál sería su castigo?

El expediente, iniciado mediante una resolución del 9 de octubre de 2026, quedó en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de…

Cristiano Ronaldo podría enfrentar una sanción de hasta seis meses tras abandonar la concentración de la selección de Portugal por sus diferencias con el seleccionador Jorge Jesus. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció este sábado la apertura de un proceso disciplinario contra el delantero del Al Nassr, un procedimiento que busca establecer las consecuencias de su salida y que fue declarado urgente.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El expediente, iniciado mediante una resolución del 9 de octubre de 2026, quedó en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la FPF. Además, el organismo informó que el futbolista se encuentra bajo suspensión preventiva no automática mientras avanza la investigación, cuya resolución determinará la eventual sanción.

Publicidad

La decisión llega después de varios días de polémica por la conducta del capitán portugués, quien abandonó la concentración el pasado 30 de septiembre, en la víspera del partido contra Dinamarca por la Liga de Naciones, que Portugal ganó 4-2.

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal?

El episodio estuvo marcado por las diferencias entre el delantero y Jorge Jesus. Cristiano dejó la concentración después de conocer, en una rueda de prensa, que no sería titular por segundo partido consecutivo.

Le puede interesar

En el encuentro anterior frente a Noruega, el atacante no disputó ni un minuto, pese a haber calentado durante más de media hora. Según la versión que posteriormente compartió el propio futbolista, el seleccionador le había preguntado de manera inesperada si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Ronaldo aceptó y comenzó a calentar desde el descanso, pero finalmente no ingresó al campo.

El jugador también aseguró que, después de hablar con el técnico, ambos habían acordado que este ofrecería disculpas durante la rueda de prensa previa al compromiso contra Dinamarca. Sin embargo, la comparecencia no se desarrolló como esperaba el delantero, quien consideró que Jorge Jesus no había cumplido su palabra.

Cristiano decidió entonces marcharse de la concentración, una determinación que terminó por desencadenar el procedimiento disciplinario anunciado por la Federación Portuguesa.

Le podría interesar: Bayern Múnich empató con Augsburgo: vea el golazo de Luis Díaz anulado por el VAR

Cristiano pidió disculpas y aceptó una posible sanción

El 6 de octubre, el cinco veces ganador del Balón de Oro publicó un comunicado en el que reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas tanto a sus compañeros como a los aficionados portugueses.

El delantero, de 41 años, admitió que su comportamiento debía tener consecuencias y pidió que la Federación evaluara su actuación sin concederle un trato especial por su trayectoria o condición de capitán.

En su mensaje, Ronaldo afirmó que la sanción no debía tener atenuantes y consideró que su responsabilidad era mayor precisamente por portar la cinta de capitán. También dejó abierta la posibilidad de regresar a la selección una vez cumpliera el castigo que le fuera impuesto, siempre que estuviera en buenas condiciones físicas y mantuviera su rendimiento con el Al Nassr.

De esta manera, el atacante manifestó su disposición a aceptar las consecuencias disciplinarias de su salida, aunque todavía no se conoce la decisión definitiva de la Federación.

¿Cuántos meses de sanción podría recibir Cristiano Ronaldo?

El reglamento disciplinario de la FPF contempla castigos para los jugadores que, después de ser debidamente convocados, abandonen o no se presenten sin justificación a entrenamientos, partidos o actividades relacionadas con las selecciones nacionales.

De acuerdo con la disposición citada en la información del caso, la conducta puede acarrear una suspensión de uno a seis meses. Si el futbolista es profesional, también puede imponerse una multa de entre 500 y 1.000 euros.

Le recomendamos leer: Paul Seixas hizo historia en Lombardía y se convirtió en el ciclista más joven en ganarlo

Sin embargo, estos son los castigos contemplados en el reglamento y no una sanción ya confirmada para Cristiano Ronaldo. La Federación deberá determinar la relevancia disciplinaria de los hechos y establecer la consecuencia que corresponda.

Publicidad

El organismo también indicó que el procedimiento fue remitido a la Comisión de Instrucción Disciplinaria el 10 de octubre y que su contenido permanecerá reservado hasta que finalice la instrucción.

Jorge Jesus espera contar nuevamente con Cristiano Ronaldo

Mientras se define el caso, el seleccionador portugués intentó dejar atrás la controversia después de que Portugal consiguiera su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Publicidad

Jorge Jesus aseguró que Ronaldo será convocado para la próxima ventana internacional, aunque dejó en manos del propio jugador la decisión de regresar. Además, destacó su importancia al calificarlo como una referencia mundial.

Por ahora, el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa dependerá del resultado del proceso disciplinario. El futbolista ya expresó sus disculpas y aceptó que su comportamiento sea sancionado, pero la Federación todavía debe determinar el castigo que deberá cumplir.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador