Colombia terminó con un balance de 55 medallas su participación en el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas y el segundo evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027 , competencias que finalizaron este jueves 8 de octubre en Tepic, México. La delegación nacional consiguió 33 medallas de oro, 17 de plata y cinco de bronce , con Santiago Cossio y Rafael Cerro como protagonistas de la jornada de cierre en la categoría masculina de más de 110 kilogramos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Colombia brilló en el Panamericano de Levantamiento de Pesas: balance y medallas

Los dos pesistas colombianos se repartieron los títulos de la división. Cossio obtuvo las preseas doradas en arranque y total, mientras que Cerro se quedó con el primer lugar en el envión. Sus resultados permitieron cerrar la participación nacional con nuevas medallas en el certamen.

Publicidad

Santiago Cossio y Rafael Cerro brillaron en los +110 kilogramos

En la competencia masculina de más de 110 kilogramos, Santiago Cossio se impuso en el arranque con 192 kilos, después de completar tres intentos válidos de 180, 187 y 192 kg. En el envión, el colombiano consiguió levantar 205 kg, aunque no pudo superar los siguientes retos de 215 y 216 kg, por lo que terminó en la segunda posición de esa modalidad.

Sin embargo, su desempeño en el arranque le permitió asegurar el primer lugar en el total. Con 192 kg en la primera prueba y 205 kg en la segunda, Cossio acumuló 397 kilogramos, resultado que le entregó otra medalla de oro.

Le puede interesar

Le recomendamos leer: Paul Seixas hizo historia en Lombardía y se convirtió en el ciclista más joven en ganarlo

Por su parte, Rafael Cerro fue segundo en el arranque, con un levantamiento válido de 180 kg, pero se quedó con el oro en el envión al registrar 215 kg. En el total, el colombiano alcanzó 395 kg y ocupó el segundo lugar, completando así una jornada con tres medallas para cada uno de los representantes nacionales.

El balance de la categoría quedó distribuido de la siguiente manera: Cossio obtuvo dos oros y una plata, mientras que Cerro consiguió un oro y dos platas.

Karen Mancilla también subió al podio

En la rama femenina, dentro de la categoría de más de 86 kilogramos de la competencia juvenil, Karen Mancilla consiguió una medalla de plata en el arranque, gracias a un levantamiento de 98 kg.

La colombiana registró posteriormente 121 kg en el envión, resultado que la ubicó en la cuarta posición. Con un acumulado de 219 kg, también finalizó cuarta en el total.

La venezolana Bárbara Mendoza se llevó el título absoluto de la categoría, con registros de 107 kg en el arranque, 130 kg en el envión y 237 kg en el total.

Le podría interesar: Bayern Múnich empató con Augsburgo: vea el golazo de Luis Díaz anulado por el VAR

El balance de Colombia en el campeonato

Con los resultados de la última jornada, Colombia cerró su participación en los dos campeonatos con 55 medallas: 33 de oro, 17 de plata y cinco de bronce. En la competencia juvenil, el equipo nacional obtuvo 12 preseas, distribuidas en cuatro doradas, siete plateadas y una de bronce.

Entre los medallistas de oro de la delegación sobresalieron Yilver Grijalba, con dos títulos en la categoría juvenil; Luis Javier Mosquera, Hugo Montes, Jeison López, Karen Mosquera, Julieth Rodríguez, María Fernanda Mena y Jhonatan Rivas, cada uno con tres preseas doradas. También figuraron Valeria Rivas, con dos oros; Yeinny Geles, Heidy Herrera, con dos títulos, uno de ellos en la categoría juvenil; Óscar Garcés, con dos; Santiago Cossio, con dos, y Rafael Cerro.

En las medallas de plata se destacaron Santiago Rincón, con tres preseas en la categoría juvenil, y Mari Leivis Sánchez, también con tres. La lista de medallistas nacionales en esta clasificación incluyó, además, a Yilver Grijalba, Concepción Usuga, Yenny Sinisterra, Valeria Rivas, Heidy Herrera, Ivanna Cerquera, Óscar Garcés y Karen Mancilla.

Por último, Alejandro Sampayo consiguió una medalla de bronce en la categoría juvenil, mientras que Concepción Usuga sumó dos y Marcos Bonilla otras dos.

De esta manera, la delegación colombiana concluyó su participación en Tepic con un balance de 33 títulos dorados y un total de 55 medallas, en una competencia que también hizo parte del camino clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador