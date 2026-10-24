Barcelona vs. Real Madrid: ¿cuándo es el clásico de España, TV y dónde ver en vivo?

Barcelona y Real Madrid se preparan para disputar una nueva edición del clásico del fútbol español, uno de los partidos más esperados del calendario internacional. El conjunto catalán llega como líder invicto de LaLiga, aunque acaba de sufrir su primera derrota de la temporada frente al París Saint-Germain en la Champions League. Los merengues, por su parte, buscarán aprovechar el enfrentamiento directo para recortar distancias en la clasificación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El compromiso se disputará este domingo 25 de octubre de 2026, en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m., hora de Colombia, cuando en España sean las 9:00 de la noche. Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada 2026-2027 y tendrá una importancia especial en la lucha por el título.

Publicidad

✨ Siete estrellas que buscan brillar más que nunca



🏆 Los siete nominados al #BallonDOr se citan en #ELCLÁSICO.#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/PhQVu9ce4j — LALIGA (@LaLiga) October 23, 2026

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en vivo por televisión en Colombia?

El clásico español tendrá transmisión en Colombia a través de DSports, señal disponible en el servicio de televisión de DIRECTV. Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas digitales DGO, Win Play y Paramount+, que ofrecen alternativas para disfrutar del compromiso por internet.

Barcelona llega al enfrentamiento con una campaña perfecta en el campeonato español. El equipo dirigido por Hansi Flick ha ganado sus nueve partidos, suma 27 puntos de 27 posibles y registra 39 goles a favor y nueve en contra. Su superioridad le ha permitido construir una ventaja importante sobre sus perseguidores y consolidarse como el principal favorito para conquistar nuevamente LaLiga.

Le puede interesar

Sin embargo, el conjunto azulgrana recibió un golpe esta semana. El martes 20 de octubre perdió 4-2 frente al París Saint-Germain, vigente bicampeón europeo, en la tercera jornada de la Champions League. Fue su primera derrota de la temporada, después de encadenar 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones. Los goles de Xavi Espart y Lamine Yamal no alcanzaron para evitar la caída en el Parque de los Príncipes.

Mire, además: ¿Cómo sigue LeBron James en la NBA a los 41? Rutina, dieta y sueño

El resultado dejó algunas preocupaciones para Flick, especialmente por los problemas defensivos que exhibió su equipo frente a la presión del PSG. Ahora tendrá que demostrar que aquella derrota fue un episodio aislado y que Barcelona conserva la fortaleza que lo ha caracterizado desde el comienzo del curso. Un triunfo frente al Real Madrid representaría la mejor respuesta posible y reforzaría su candidatura al título.

Real Madrid, mientras tanto, llega con una necesidad diferente. El conjunto dirigido por José Mourinho ocupa la tercera posición de LaLiga con 21 puntos, seis menos que Barcelona. Atlético de Madrid aparece entre ambos con 22 unidades. Una victoria de los merengues reduciría a tres puntos la diferencia con su máximo rival, mientras que una derrota permitiría a los catalanes ampliar la distancia hasta nueve unidades.

El equipo blanco llega fortalecido por su actuación más reciente en la Champions League. El miércoles 21 de octubre derrotó 4-1 al RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu, con anotaciones de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande. El resultado significó su tercera victoria consecutiva en el torneo europeo y le permitió recuperar confianza antes de visitar Barcelona.

No se pierda: Ángel Barajas y Camilo Vera van por medalla en el Mundial de Gimnasia: fecha y hora

Uno de los grandes atractivos del enfrentamiento será el duelo entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé, dos de las principales figuras del fútbol mundial. También sobresale el enfrentamiento táctico entre Flick y Mourinho, que tendrá un componente especial por el regreso del entrenador portugués a uno de los escenarios más importantes de su antigua rivalidad con el Barcelona. Real Madrid, además, no podrá contar con Vinícius Júnior, sancionado para este compromiso.

El antecedente más reciente en el Spotify Camp Nou favorece a Barcelona. Durante la temporada 2025-2026, el equipo catalán se impuso 2-0 frente al Real Madrid en la jornada 35, resultado que aseguró matemáticamente su título número 29 de LaLiga. Ahora, con la temporada todavía en su primera parte, ambos equipos volverán a encontrarse en un partido que podría comenzar a definir el rumbo del campeonato español.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador