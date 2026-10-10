Bayern Múnich empató con Augsburgo: vea el golazo de Luis Díaz anulado por el VAR

Bayern Múnich tuvo que remar desde el primer minuto para evitar una derrota ante el Augsburgo. Un error de Manuel Neuer, dos goles anulados por fuera de juego y una reacción que tomó fuerza en el segundo tiempo marcaron el partido de la quinta fecha de la Bundesliga, que terminó 2-2 en el WWK Arena. Luis Díaz fue protagonista con una espectacular definición de tijera que inicialmente significó el empate, pero la anotación fue invalidada por posición adelantada de Josip Stanisic. El colombiano siguió insistiendo y participó en las acciones…

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Bayern Múnich tuvo que remar desde el primer minuto para evitar una derrota ante el Augsburgo. Un error de Manuel Neuer, dos goles anulados por fuera de juego y una reacción que tomó fuerza en el segundo tiempo marcaron el partido de la quinta fecha de la Bundesliga, que terminó 2-2 en el WWK Arena. Luis Díaz fue protagonista con una espectacular definición de tijera que inicialmente significó el empate, pero la anotación fue invalidada por posición adelantada de Josip Stanisic. El colombiano siguió insistiendo y participó en las acciones ofensivas de un equipo que encontró la igualdad, aunque no logró quedarse con la victoria.

El partido comenzó de la peor manera para el equipo dirigido por Vincent Kompany. Apenas habían transcurrido seis segundos cuando Robin Fellhauer aprovechó un error de Neuer, quien falló en el control del balón cuando intentaba jugar con los pies. El mediocampista del Augsburgo recuperó la pelota y no perdonó para poner el 1-0.

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🇨🇴Bayern Múnich empató 2-2 con Augsburgo, en la quinta jornada de la Bundesliga. Luis Díaz fue titular, jugó 87 minutos y anotó este espectacular gol de tijera, pero terminó siendo anulado por fuera de lugar https://t.co/CMDbpWNaVB https://t.co/nuEhaJ8Wi9 — FutbolHoy (@FutbolHoyCol) October 10, 2026

El golpe tomó por sorpresa al Bayern, que necesitó varios minutos para acomodarse en el campo. Con Michael Olise como uno de los principales generadores de peligro, el conjunto visitante empezó a buscar el empate, mientras Luis Díaz intentaba encontrar espacios por diferentes sectores del frente de ataque.

Harry Kane también tuvo oportunidades, pero el arquero Dahmen respondió cuando fue exigido. La ocasión más clara de los primeros 45 minutos llegó justo antes del descanso: Díaz construyó una buena jugada por la izquierda, atrajo rivales y descargó para Alphonso Davies, quien envió el centro que el delantero inglés conectó con un remate que terminó estrellándose en el travesaño.

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El Bayern se marchó al descanso en desventaja, pese a dominar la posesión del balón. El Augsburgo, por su parte, también estuvo cerca de ampliar la diferencia, especialmente en una acción de tiro de esquina que Bah no consiguió convertir pese a tener el arco a disposición.

Luis Díaz marcó de tijera, pero el gol no subió al marcador

El segundo tiempo comenzó con el Bayern decidido a cambiar la historia. A los 50 minutos, Luis Díaz encontró la oportunidad de marcar con una definición espectacular: después de un tiro libre, Saibari envió el balón hacia el colombiano, quien conectó una tijera que complicó al arquero Dahmen.

La pelota terminó en el fondo de la red y el Bayern celebró el empate, pero la revisión de la jugada cambió el panorama. La anotación fue anulada por fuera de juego de Stanisic, quien había participado en la acción.

🇨🇴Bayern Múnich empató 2-2 con Augsburgo, en la quinta jornada de la Bundesliga. Luis Díaz fue titular, jugó 87 minutos y anotó este espectacular gol de tijera, pero terminó siendo anulado por fuera de lugar https://t.co/CMDbpWNaVB https://t.co/nuEhaJ8Wi9 — FutbolHoy (@FutbolHoyCol) October 10, 2026

El conjunto de Múnich no bajó los brazos y encontró la igualdad cinco minutos después. Esta vez, Kane participó en la construcción de la jugada y habilitó a Ismael Saibari, quien definió ante Dahmen para establecer el 1-1.

La reacción del Bayern parecía encaminar el partido, pero el Augsburgo volvió a golpear. A los 64 minutos, Rodrigo Ribeiro aprovechó un rebote que dejó Neuer después de detener un disparo de Brackelmann y puso nuevamente en ventaja al equipo local.

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Bayern reaccionó, pero no encontró el gol de la victoria

Con el marcador 2-1, Kompany movió sus fichas para buscar una nueva remontada. El Bayern aumentó la presión, adelantó sus líneas y empezó a acumular jugadores en campo rival, con Díaz, Olise y Kane participando en las aproximaciones.

A los 76 minutos llegó otra acción frustrante para el colombiano. Luis Díaz definió con un recurso de taco, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego de Brown, en una nueva decisión que impidió al Bayern celebrar.

La insistencia tuvo recompensa a los 81 minutos. Harry Kane se involucró en la elaboración de una gran jugada por la derecha y encontró a Brown, quien definió para establecer el 2-2. El empate le dio un nuevo impulso al equipo visitante, que fue por más durante los minutos finales.

Díaz continuó activo en ataque y, a los 83 minutos, dejó el balón en el área para Gnabry, quien no alcanzó a llegar a tiempo para rematar ante el arquero rival. Poco después, Olise tuvo otra oportunidad para marcar el tercer tanto, pero Dahmen respondió con una buena intervención.

El Bayern siguió buscando el triunfo durante el tiempo añadido, aunque le faltó precisión en los últimos metros. Incluso Gnabry protagonizó otra acción de peligro que terminó invalidada por fuera de juego.

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Finalmente, el árbitro señaló el final con un empate 2-2 entre Augsburgo y Bayern Múnich. El conjunto bávaro logró reaccionar después de un comienzo inesperado y encontró dos goles para evitar la derrota, pero dejó escapar la posibilidad de llevarse los tres puntos en un encuentro en el que Luis Díaz fue uno de sus principales protagonistas ofensivos.

Bayern Múnich cedió terreno en la Bundesliga y ahora piensa en la Champions

Con este empate, el Bayern Múnich llegó a 11 puntos en cinco partidos y quedó en la segunda posición de la Bundesliga, a dos unidades del líder, Borussia Dortmund, que suma 13. Por su parte, el Augsburgo alcanzó los ocho puntos y se mantiene en el quinto lugar de la clasificación.

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El equipo de Luis Díaz tendrá que cambiar rápidamente el chip, pues su próximo compromiso será el martes, cuando visite a Viking de Noruega por la Champions League.

Después de ese encuentro europeo, el Bayern volverá a concentrarse en la liga alemana. Su siguiente partido será el sábado 17 de octubre, a las 11:30 de la mañana, cuando se enfrente al Leipzig.

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