Luis Javier Suárez volvió a marcar con el Sporting de Lisboa: video del gol

El colombiano comenzó el encuentro como suplente y entró al minuto 58, cuando su equipo perdía 1-0, en reemplazo del griego Fotis Ioannidis. Su ingreso resultó determinante para cambiar el rumbo del partido: poco…

Luis Javier Suárez atraviesa un gran momento con el Sporting de Lisboa y volvió a demostrar su capacidad goleadora en el campeonato portugués. Después de sus compromisos con la selección colombiana durante la fecha FIFA, el atacante regresó a su club para afrontar una exigente visita a SC Braga, en el estadio Municipal de Braga.

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El colombiano comenzó el encuentro como suplente y entró al minuto 58, cuando su equipo perdía 1-0, en reemplazo del griego Fotis Ioannidis. Su ingreso resultó determinante para cambiar el rumbo del partido: poco después de saltar al campo, apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Nestory Irankunda y marcar el empate parcial.

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🇨🇴⚽🇵🇹 | Luis Javier Suárez no se cansa de hacer goles con el Sporting. Marcó de cabeza su octavo gol de la temporada trás regresar de la fecha FIFA con la Selección Colombia.



El goleador sigue infalible en la Liga de Portugal. pic.twitter.com/hNlggJoEa1 — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) October 9, 2026

Luis Javier Suárez marcó y Sporting Lisboa remontó ante Braga

El encuentro comenzó con dificultades para el conjunto visitante. Durante la primera parte, ambos equipos buscaron espacios para generar peligro, pero fue SC Braga el que consiguió abrir el marcador al minuto 41, cuando un remate de Denis Huseinbasic terminó en el fondo de la portería después de golpear al arquero Rui Silva.

El Sporting de Lisboa necesitaba una reacción en el segundo tiempo y su entrenador, Rui Borges, recurrió a varios cambios para darle otra dinámica al equipo. Uno de ellos fue el ingreso de Luis Javier Suárez, quien respondió con un cabezazo al minuto 66 para establecer el 1-1 y devolverle la esperanza al conjunto lisboeta.

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La anotación del colombiano impulsó la remontada. Al minuto 71, Sporting se puso en ventaja gracias a un autogol del arquero Bernardo Fontes, tras una acción ofensiva en la que participó Rodrigo Zalazar. Más adelante, el propio Zalazar marcó el tercer tanto al minuto 82 y amplió la diferencia para los visitantes.

De esta manera, el Sporting de Lisboa logró remontar el marcador y se llevó una victoria por 3-1 contr SC Braga, con Suárez como uno de los protagonistas de la reacción del equipo.

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⚽️ Luis Suárez, Auto-golo e Rodrigo Zalazar

1-3 // #SCBSCP pic.twitter.com/nd4yY6BNSJ — Sporting CP (@SportingCP) October 9, 2026

Siete partidos consecutivos marcando: la racha de Luis Javier Suárez

El gol contra Braga prolongó la buena racha del delantero colombiano, que sigue consolidándose como una pieza importante en el ataque del Sporting de Lisboa. Su capacidad para aprovechar los espacios dentro del área y su efectividad frente a la portería rival han sido claves durante este tramo de la temporada.

Con esta anotación, Suárez llegó a ocho goles en la campaña, de acuerdo con los datos suministrados, y completó siete partidos consecutivos marcando. Su rendimiento también cobra importancia por la competencia que afronta el equipo portugués en el campeonato local y en los demás torneos de la temporada.

El atacante busca mantener este nivel y firmar una campaña destacada en Portugal. Su respuesta inmediata tras la fecha FIFA confirma su importancia ofensiva para Sporting, que encontró en el colombiano una solución para cambiar el desarrollo de un partido que comenzó cuesta arriba.

Video del gol de Luis Javier Suárez contra Braga

🔥🇨🇴 GOL de Luis Javier Suárez para el 1-1 de Sporting de Lisboa 🇵🇹 ante Braga.



El colombiano llevaba 8’ en cancha. pic.twitter.com/yX4x095kfi — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 9, 2026

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