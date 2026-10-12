Bayern Múnich vs. Viking: fecha, hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

El colombiano sería titular en el compromiso, que marcará la primera visita del Bayern en esta edición de la Champions y el primer enfrentamiento europeo entre ambos clubes. Viking, que viene de conquistar la liga noruega, intentará aprovechar su condición de…

La UEFA Champions League regresa con la segunda jornada de la fase de Liga y Luis Díaz se prepara para un nuevo desafío con Bayern Múnich. El equipo alemán visitará a Viking Stavanger de Noruega este martes , en un partido en el que buscará mantener su buen comienzo en el torneo europeo.

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El colombiano sería titular en el compromiso, que marcará la primera visita del Bayern en esta edición de la Champions y el primer enfrentamiento europeo entre ambos clubes. Viking, que viene de conquistar la liga noruega, intentará aprovechar su condición de local para conseguir un buen resultado contra uno de los equipos más importantes del fútbol europeo.

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Luis Díaz, ante su segundo partido en la Champions

Luis Díaz sería titular con el Bayern Múnich y sumaría su segunda aparición desde el inicio en la Champions League 2026-2027. El atacante colombiano ha disputado ocho partidos con el conjunto alemán en la temporada y registra un gol.

En la primera jornada del certamen continental, el guajiro jugó 80 minutos en la goleada 5-0 del Bayern contra Bodø/Glimt. Ahora, buscará volver a ser protagonista en un equipo que aspira a mantenerse entre los candidatos al título europeo.

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El técnico Vincent Kompany podría ubicar al colombiano en el frente de ataque junto a Michael Olise y Harry Kane, en una alineación que también contaría con Manuel Neuer, Joshua Kimmich y Alphonso Davies.

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Bayern Múnich, con buenos antecedentes contra equipos noruegos

El conjunto bávaro llega con un historial favorable contra clubes de Noruega. En nueve enfrentamientos europeos contra equipos de ese país, Bayern acumula siete victorias y dos empates, con 30 goles anotados, para un promedio de 3,3 tantos por partido.

El panorama de Viking es diferente. El equipo noruego perdió 11 de sus 13 encuentros en las dos principales competiciones europeas y comenzó esta fase de Liga con una derrota 3-1 frente al VfB Stuttgart.

Además, no vence a un rival alemán desde septiembre de 1982, cuando derrotó 1-0 a Lokomotive Leipzig. En los 13 enfrentamientos europeos registrados entre clubes noruegos y alemanes, la única victoria noruega mencionada en los antecedentes fue el 3-0 de Rosenborg sobre Borussia Dortmund en 1999.

El césped sintético, un desafío para Bayern

Uno de los factores que rodean el partido es la superficie del Viking-Stadion, que cuenta con césped artificial. La condición representa un cambio para el Bayern, acostumbrado a disputar la gran mayoría de sus encuentros sobre grama natural.

Peter Sauer, jefe de mantenimiento del club alemán, explicó que el terreno artificial es más rígido, cede menos y modifica el comportamiento del balón, que puede rebotar de manera diferente y rodar más rápido. También señaló que la superficie puede aumentar las exigencias sobre las rodillas y los tobillos de los futbolistas.

Por esa razón, Bayern realizó su último entrenamiento en Stavanger el lunes por la noche. Max Eberl, directivo del club, defendió la decisión de viajar con anticipación, teniendo en cuenta que el equipo disputa casi todos sus partidos en césped natural.

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Eine weitere 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞-Nacht steht bevor. ✨



Unser nächster Trip führt uns nach Norwegen zu Viking Stavanger. 👊 pic.twitter.com/3aMK9W0Lej — FC Bayern München (@FCBayern) October 11, 2026

¿Cuándo juega Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Viking en la Champions League?

El partido entre Bayern Múnich y Viking Stavanger se disputará este martes, por la segunda fecha de la fase de Liga de la Champions League 2026-2027. Estos son los detalles del encuentro:

Partido: Viking Stavanger vs. Bayern Múnich.

Viking Stavanger vs. Bayern Múnich. Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

martes 13 de octubre de 2026. Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia).

2:00 p. m. (hora de Colombia). Estadio: Viking-Stadion, en Stavanger, Noruega.

Viking-Stadion, en Stavanger, Noruega. Dónde ver en Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Competición: segunda jornada de la fase de Liga de la UEFA Champions League.

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