Jorge Carrascal le dio la victoria a Flamengo contra Fluminense: video del gol

El colombiano apareció en el momento indicado para desequilibrar un partido parejo y disputado. Después de un primer tiempo en el que a Flamengo le costó encontrar espacios, el equipo mejoró en la segunda mitad y encontró…

Jorge Carrascal fue protagonista en la victoria 1-0 de Flamengo contra Fluminense. El mediocampista colombiano marcó el único gol del clásico en el minuto 65 y le permitió al conjunto rojinegro mantenerse en el liderato del Brasileirao, con 64 puntos, uno más que Palmeiras, su principal perseguidor en la lucha por el título.

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El colombiano apareció en el momento indicado para desequilibrar un partido parejo y disputado. Después de un primer tiempo en el que a Flamengo le costó encontrar espacios, el equipo mejoró en la segunda mitad y encontró la ventaja gracias a una buena combinación entre Lucas Paquetá y Carrascal.

La jugada llegó al minuto 65, cuando Paquetá filtró una gran asistencia para el colombiano, quien atacó el segundo palo a la espalda de la defensa y remató de primera con la derecha para vencer al experimentado arquero Fábio. Su anotación terminó marcando la diferencia en uno de los clásicos más importantes del fútbol brasileño.

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+3 pontos no clássico, Nação! Seguimos em busca dos nossos sonhos! 🔴⚫️ pic.twitter.com/5Q9udv7szp — Flamengo (@Flamengo) October 12, 2026

Los números de Jorge Carrascal con Flamengo

Con este tanto, Carrascal llegó a siete goles en el año con Flamengo, seis de ellos en el Brasileirao. Además, acumula 11 asistencias, cifras que reflejan su aporte ofensivo en el equipo brasileño.

El mediocampista disputó 89 minutos antes de ser sustituido por el uruguayo Nicolás De La Cruz. Más allá del gol, Flamengo tuvo que exigirse para asegurar los tres puntos. Fluminense compitió durante buena parte del encuentro, pero el conjunto rojinegro encontró mejores respuestas ofensivas en el segundo tiempo. Rossi, por su parte, fue determinante con sus intervenciones para mantener su arco en cero.

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Flamengo mantiene el liderato del Brasileirao

La victoria le permitió a Flamengo conservar la primera posición del campeonato con 64 puntos. Sin embargo, la lucha por el título continúa abierta, pues Palmeiras quedó a una sola unidad después de golear 5-1 a Corinthians.

Con ocho jornadas por disputarse, el enfrentamiento entre ambos equipos aparece como uno de los partidos decisivos de la recta final. El compromiso está previsto para el 22 de noviembre, en São Paulo, durante la fecha 36, y podría resultar determinante para definir al campeón.

Antes de volver a concentrarse en el torneo local, Flamengo tendrá un desafío internacional. El equipo brasileño visitará a Estudiantes de La Plata el jueves 15 de octubre, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Posteriormente, el domingo 18, se medirá con Bahía por el Brasileirao.

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Así fue el gol de Jorge Carrascal en la victoria 1-0 de Flamengo contra Fluminense

O GOL DA LIDERANÇA! 🔥



Com este gol do colombiano Jorge Carrascal, o Flamengo venceu o Fluminense no clássico e manteve a liderança do Brasileirão! pic.twitter.com/ia4HXha4ov — ge (@geglobo) October 11, 2026

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