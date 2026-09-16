Con esta producción, Colombia llegó a 21 medallas de oro, 16 de plata y 13 de bronce , para un total de 50 preseas, y se mantiene en el tercer lugar del medallero general .

Colombia aceleró su marcha en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional vivió este martes 15 de septiembre su jornada más productiva hasta el momento, con una cosecha de 22 medallas: 11 de oro, siete de plata y cuatro de bronce , en una fecha marcada por el protagonismo colombiano en las subsedes de Rosario y Rafaela.

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Medallero de Colombia en los Sudamericanos 2026: así va la tabla tras la tercera jornada

Brasil continúa al frente de la clasificación con 28 oros, 28 platas y 19 bronces, para un total de 75 medallas. Argentina ocupa el segundo puesto con 22 oros, 16 platas y 26 bronces, para 64 preseas. Venezuela aparece en la cuarta posición con 24 medallas, mientras que Chile completa los cinco primeros lugares con 26.

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Pesas y clavados entregaron nuevos oros para Colombia

El levantamiento de pesas volvió a ser protagonista en Rosario. El doble medallista olímpico Luis Javier Mosquera se proclamó campeón de los 70 kilogramos masculinos con un total de 323 kg. El podio lo completaron el venezolano Dionangel Vargas, con 303 kg, y el peruano Miguel Preciado, con 275.

Colombia también celebró el oro de Karen Mosquera en los 61 kg femeninos, gracias a un total de 230 kg. Antonina Moya, por su parte, consiguió el bronce en los 57 kg femeninos con 195 kg.

Los clavados nacionales aportaron dos títulos y dos medallas de plata. Daniela Zapata ganó el trampolín de tres metros femenino con 300.35 puntos y Viviana Uribe fue segunda con 277.65. En el trampolín de un metro masculino, Sebastián Morales se quedó con el oro con 407.10 puntos, seguido por Luis Felipe Uribe, con 370.90.

Colombia dominó varias pruebas de patinaje

La pista también dejó una importante cosecha. Gabriela Rueda ganó los 5.000 metros puntos femenino con 26 unidades, mientras que Yisel Camila Giraldo fue segunda con 20.

En los 500 m + D femenino, Sara Muñoz se llevó el oro con 46.583, seguida por Kollin Castro, plata con 46.651. En la rama masculina, Santiago Vásquez volvió a subir a lo más alto del podio al ganar la misma prueba con un tiempo de 44.743.

El patinaje artístico también celebró un título. Brayan Carreño fue campeón de la prueba masculina de danza con 161.45 puntos, mientras que Jeshua Folleco obtuvo el bronce con 143.19.

Jornada dorada para la gimnasia artística

La gimnasia artística entregó otra buena cantidad de preseas para la delegación colombiana. Thomas Mejía ganó la final de suelo con 13.425 puntos, superando al brasileño Bernardo Andrade y al chileno Pablo Figueroa.

En caballo con arzones, Colombia consiguió un 1-2 gracias a Ángel Barajas, oro con 13.850 puntos, y Thomas Mejía, plata con 13.125. Barajas volvió al podio en la prueba de anillas, donde obtuvo la plata con 13.225.

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En natación de carreras, Jasmin Pistelli consiguió el bronce en los 200 metros espalda femenino con un tiempo de 2:12.88. La prueba fue ganada por la argentina Malena Santillan, seguida por su compatriota Cecilia Dieleke.

La esgrima también sumó una medalla con Hernando Roa, bronce en espada individual masculina. El colombiano compartió el tercer lugar con el venezolano Jesús Limardo. El oro fue para Gabriel Lugo, de Venezuela, y la plata para el brasileño Nicolas Deguchi.

Rafaela también tuvo protagonismo colombiano

La subsede de Rafaela entregó tres medallas para Colombia, incluida la primera de oro de la delegación nacional en este escenario.

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El encargado de conseguirla fue Luis Rincón, campeón del BMX Freestyle Park masculino con 96.00 puntos. El brasileño Gustavo Batista fue segundo con 94.67 y el argentino Manuel Turone tercero con 91.33.

En la competencia femenina, Lizsurley Villegas obtuvo el bronce con 73.67 puntos. La brasileña Eduarda Bordignon ganó con 78.00 y la chilena Macarena Pérez terminó segunda con 75.00.

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La tercera presea colombiana en Rafaela fue para Walter Vargas, plata en la contrarreloj individual masculina de ciclismo de ruta. El colombiano completó el recorrido en 55:27.48. El argentino Mateo Kalejman ganó con 54:58.56 y el chileno Héctor Quintana fue tercero con 57:05.59.

Así fue la cosecha de Colombia este martes

La delegación nacional cerró la jornada con 11 oros, siete platas y cuatro bronces, distribuidos entre levantamiento de pesas, clavados, patinaje de velocidad, patinaje artístico, gimnasia artística, natación, esgrima y ciclismo.

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Con estas 22 nuevas preseas, Colombia alcanza 50 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, de las cuales 21 son de oro, 16 de plata y 13 de bronce, y permanece tercera en la clasificación general.

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