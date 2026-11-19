El partido se disputará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 5:30 de la tarde, en el remodelado estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La capital del Atlántico se…

La cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana 2026 entró en su recta definitiva. Boca Juniors y Atlético Mineiro ya se encuentran en Barranquilla, ciudad que será sede de la definición del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica. Los dos equipos llegaron a territorio colombiano para preparar el compromiso que entregará un nuevo campeón continental.

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Boca y Atlético Mineiro ya están en Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana 2026

El partido se disputará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 5:30 de la tarde, en el remodelado estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La capital del Atlántico se prepara para recibir a miles de aficionados que acompañarán a los dos finalistas en una jornada que promete convertir a la ciudad en el epicentro del fútbol sudamericano.

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La expectativa no se limita a Barranquilla. También se espera una importante movilización de hinchas hacia Cartagena y Santa Marta, ciudades que recibirán aficionados durante los días previos a la final. La presencia de seguidores argentinos y brasileños anticipa un ambiente especial en la ciudad.

Lea: Kerwin Vargas marcó un golazo desde antes de mitad de cancha contra Flamengo: video

Que lo sepa todo el mundo: llegaron los Bosteros a Barranquilla 🫡🇸🇪 pic.twitter.com/qQ5wwt0IUM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 19, 2026

Los colombianos que estarán en la final de la Copa Sudamericana

La definición tendrá un ingrediente especial para los aficionados colombianos: cuatro futbolistas del país hacen parte de las nóminas de los equipos finalistas.

En Boca Juniors se encuentran el arquero Álvaro Montero, habitual integrante de la selección de Colombia, y el extremo Sebastián Villa, quien conoce bien el fútbol argentino y tuvo un paso destacado por el conjunto xeneize.

Por el lado de Atlético Mineiro aparecen el mediocampista Kevin Castaño y el delantero Mateo Cassierra. Ambos buscarán aportar para que el equipo brasileño consiga el título continental en territorio colombiano.

Así, la final tendrá presencia nacional dentro del campo, con futbolistas que podrían ser protagonistas en una de las citas más importantes de la temporada para sus respectivos clubes.

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🛬 #Boca llegó a Barranquilla pic.twitter.com/blx52KnQ1Y — Boca Juniors – La Número 12 (@lanumero12comar) November 19, 2026

¿Qué falta para la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro?

Con los dos planteles instalados en Barranquilla, la atención se concentra ahora en la preparación deportiva. Los finalistas tendrán sus primeras sesiones de entrenamiento en territorio colombiano, además de las actividades programadas para reconocer el estadio Metropolitano y familiarizarse con el escenario de la definición.

Después de esos compromisos, comenzará la espera por el pitazo inicial. Boca Juniors y Atlético Mineiro buscarán cerrar su temporada internacional con un título que representa un objetivo importante para sus respectivas instituciones.

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará este sábado 21 de noviembre, a las 5:30 p. m. (hora colombiana), y contará con transmisión de ESPN y DirecTV Sports.

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