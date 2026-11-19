La acción llegó al minuto 11 del compromiso disputado en el estadio Maracaná. Vargas observó adelantado al arquero argentino Agustín Rossi y sacó un remate de larga distancia que sorprendió al guardameta y terminó en el fondo de la red. Con esa espectacular…

El fútbol brasileño fue escenario de una anotación que rápidamente le da la vuelta al mundo. Kerwin Vargas, delantero colombiano de 24 años de Athletico Paranaense, marcó un auténtico golazo desde antes de mitad de cancha en el partido contra Flamengo, por la fecha 35 del Brasileirao.

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Kerwin Vargas marcó un golazo desde antes de mitad de cancha contra Flamengo: video

La acción llegó al minuto 11 del compromiso disputado en el estadio Maracaná. Vargas observó adelantado al arquero argentino Agustín Rossi y sacó un remate de larga distancia que sorprendió al guardameta y terminó en el fondo de la red. Con esa espectacular definición, el colombiano abrió el marcador y puso el 1-0 parcial para su equipo.

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La anotación no tardó en hacerse viral entre los aficionados brasileños, que comenzaron a compartir el video y a comparar la definición con un gol digno de competir por el premio Puskás, reconocimiento que entrega la FIFA a las mejores anotaciones del año.

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El golazo de Kerwin Vargas no fue suficiente para que Athletico Paranaense consiguiera un resultado positivo en su visita al Maracaná. Flamengo remontó y se impuso 2-1 en el compromiso correspondiente a la fecha 35 del Brasileirao, en un partido que tuvo protagonismo colombiano en ambos equipos.

Kerwin Vargas busca consolidarse en Brasil

El atacante colombiano llegó a Athletico Paranaense procedente del Charlotte FC de la MLS. El conjunto brasileño adquirió el 80 % de sus derechos deportivos por una cifra cercana a los cuatro millones de euros y le ofreció un contrato por cuatro temporadas.

En lo que va de la temporada, Vargas registra nueve partidos disputados, dos goles y tres asistencias con el equipo brasileño. Su rendimiento y actuaciones podrían abrirle las puertas para tener mayor protagonismo en 2027 o incluso despertar el interés de otros clubes.

Además, su nombre podría entrar en el radar de la selección de Colombia. No se descarta que el atacante sea considerado por Néstor Lorenzo para una eventual convocatoria en marzo, aunque por ahora no existe una confirmación oficial.

El partido también tuvo presencia colombiana en el marcador. Jorge Carrascal anotó para Flamengo minutos después del gol de Vargas, con lo que el conjunto local consiguió el empate 1-1.

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Odair Hellmann exalta golaço de Kerwin Vargas de trás do meio-campo contra o Flamengo: "É um chute mágico, antológico, já é o gol mais bonito do ano, dos anos anteriores e vai ser até o final. Para mim, ganha (o Puskás). Merece."#futebol #athleticopr #brasileirão #ge pic.twitter.com/BJp08OFL5W — ge (@geglobo) November 19, 2026

Video del golazo de Kerwin Vargas en el brasileirão

🚨GOOOL! 🇨🇴 Kerwin Vargas – Golaço!



Flamengo 0 – [1] Athletico-PR pic.twitter.com/PLk4gAp1Xt — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) November 18, 2026

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