"Algún día llegará mi momento": Lamine Yamal habló tras el Balón de Oro a Harry Kane

Lamine Yamal todavía tendrá que esperar para conquistar su primer Balón de Oro. El joven futbolista del Barcelona terminó tercero en la votación de 2026, por detrás de Kylian Mbappé y Harry Kane, quien se quedó con el reconocimiento más importante del fútbol mundial. Un día después de la ceremonia, celebrada el lunes en Londres, el español rompió su silencio con un mensaje en el que dejó clara su ambición de ganar el premio en el futuro.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

“Llegará”, escribió este martes en su cuenta de Instagram, acompañado de varias fotografías de su participación en la gala. A sus 19 años, Yamal volvió a quedarse sin el máximo reconocimiento individual, pese a consolidarse como uno de los futbolistas más destacados del planeta. Sin embargo, lejos de mostrar frustración por el resultado, aseguró que confía en el proceso que está construyendo.

Publicidad

“Las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo”, añadió el extremo del Barcelona. Su mensaje estuvo marcado por la paciencia y la confianza en sus posibilidades de conquistar el galardón que durante años dominaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos referentes con los que ha sido comparado desde su irrupción en el fútbol profesional.

Mire más: Alexia Putellas, la reina que recuperó el trono en el Balón de Oro

“Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento”, afirmó Yamal. El español llegaba a la ceremonia entre los principales candidatos al premio, especialmente después de una temporada en la que volvió a demostrar su capacidad para desequilibrar partidos y asumir responsabilidades tanto en el Barcelona como en la selección española, con la que conquistó el Mundial de 2026.

Le puede interesar

Harry Kane, el "9″ que le sacó el Balón de Oro 2026 a Lamine Yamal

La competencia, sin embargo, era especialmente exigente. Harry Kane terminó imponiéndose después de una temporada extraordinaria con Bayern Múnich e Inglaterra. El delantero inglés, de 33 años, convirtió 73 goles en 65 partidos entre su club y su selección, unas cifras que terminaron siendo determinantes para conquistar el primer Balón de Oro de su carrera. Además, ganó tres títulos nacionales con el conjunto alemán y fue una de las figuras del Mundial.

Mire además: Mbappé desata crisis con China por meme sobre Mao Zedong: LaLiga se vio afectada

El reconocimiento de Kane también representó el cierre de una larga espera personal. Durante buena parte de su carrera, el inglés fue considerado uno de los mejores delanteros del mundo, pero recibió cuestionamientos por su falta de títulos colectivos. Su llegada al Bayern Múnich cambió esa historia y su rendimiento durante la última temporada terminó por darle el premio que nunca había conseguido. Además, se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, en 2001.

En el segundo lugar de la votación terminó Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y otra de las grandes figuras del Mundial de 2026. El francés superó a Yamal en una elección que reunió a tres jugadores de perfiles diferentes: la experiencia y capacidad goleadora de Kane, el protagonismo internacional de Mbappé y el talento de un español que, pese a su juventud, ya compite por los principales reconocimientos individuales.

Lamine Yamal y su reconocimiento en el Balón de Oro 2026

Yamal, de todas maneras, no se marchó de Londres con las manos vacías. El jugador del Barcelona recibió por tercera vez consecutiva el premio al mejor futbolista joven, una distinción que confirma su protagonismo entre las nuevas generaciones. Aunque su gran objetivo sigue siendo conquistar el Balón de Oro absoluto, el reconocimiento volvió a situarlo entre los nombres más importantes del fútbol internacional.

El español también aprovechó su publicación para felicitar a los demás protagonistas de la ceremonia. “Enhorabuena a los ganadores”, escribió, antes de dejar claro que su prioridad inmediata no será perseguir reconocimientos individuales, sino concentrarse en los objetivos deportivos de su equipo. “Mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar”, concluyó.

Le puede interesar: El fútbol colombiano lamenta la muerte de Miguel Castellanos: pasó por el Cúcuta Deportivo

La elección de Kane dejó a Yamal con una nueva oportunidad pendiente, pero también confirmó su lugar entre los principales aspirantes a dominar el fútbol mundial durante los próximos años. Con apenas 19 años y tres reconocimientos consecutivos como mejor jugador joven, el español todavía tiene un amplio margen para seguir creciendo. Por ahora, deberá transformar sus expectativas individuales en resultados colectivos con el Barcelona, mientras espera una nueva oportunidad para conquistar el Balón de Oro.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador