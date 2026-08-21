Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Diáz en la Supercopa alemana

Luis Díaz con Bayern Múnich. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

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El fútbol alemán levantará el telón de la temporada 2026-2027 con uno de sus partidos más esperados. Borussia Dortmund y Bayern Múnich se enfrentarán este sábado 22 de agosto por la Supercopa Franz Beckenbauer, el primer título oficial que estará en juego en la nueva campaña.

El encuentro se disputará en el Signal Iduna Park de Dortmund, con el conjunto local buscando aprovechar el respaldo de su afición para volver a conquistar un trofeo que ha levantado en seis oportunidades. Bayern, en cambio, llega como el máximo ganador de la competición, con 11 títulos, y tendrá la oportunidad de ampliar aún más su ventaja en el historial.

Esta edición tendrá una particularidad en su clasificación. Bayern Múnich obtuvo el doblete tras ganar la Bundesliga y la Copa de Alemania, por lo que Borussia Dortmund accedió a la Supercopa como subcampeón de la liga. De esta manera, ambos equipos protagonizarán una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol alemán.

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Uno de los nombres a seguir será el colombiano Luis Díaz, quien llega en buen momento al compromiso. El atacante del Bayern ha marcado en sus últimos tres partidos amistosos, contra Aston Villa, Leipzig y Heidenheim, y buscará trasladar esa racha a la competencia oficial para conseguir su primer título de la temporada.

Dortmund también llegará con buenas sensaciones después de igualar 2-2 contra Roma en su último amistoso. Julian Ryerson y Serhou Guirassy fueron los encargados de marcar los goles del equipo alemán. Bayern, por su parte, cerró su preparación con una victoria 4-2 contra Heidenheim.

El último antecedente entre ambos equipos se registró en febrero de 2026 y terminó con triunfo 3-2 para Bayern Múnich, gracias a un doblete de Harry Kane y otra anotación de Joshua Kimmich.

Ahora, Dortmund buscará revancha en casa y Bayern intentará comenzar la temporada con otro trofeo. Con Luis Díaz como uno de sus jugadores destacados, el clásico alemán definirá al primer campeón de la campaña.

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Fecha, hora y dónde ver Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich, final Supercopa de Alemania

Partido: Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Competición: Final de la Supercopa de Alemania

Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026

Hora: 1:30 p. m. en Colombia

Estadio: Signal Iduna Park, Dortmund

Dónde ver: Disney+ Plan Premium para Sudamérica

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