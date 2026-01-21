Camilo Durán le dio la victoria a Qarabag en Champions League con doblete histórico

El colombiano, con su actuación, ahora se encuentra entre los goleadores de la presente edición de la Liga de Campeones. Foto: Agencia AFP

Qarabag de Azerbaiyán firmó una de las victorias más resonantes de su campaña europea al imponerse 3-2 sobre el Eintracht Frankfurt, en el duelo por la fecha 7 de la fase regular de la Liga de Campeones. En ese escenario el colombiano Camilo Durán, autor de un doblete decisivo, sostuvo con vida al equipo local hasta el agónico desenlace.

El delantero samario, de 23 años, necesitó apenas cuatro minutos para dejar su huella. Atento, bien ubicado y con lectura rápida de la jugada, capturó un rebote dentro del área y empujó el balón al fondo de la red para abrir el marcador. Fue un gol de delantero puro que huele las oportunidades para anotar.

Ese tanto temprano no solo modificó el desarrollo del partido, sino que también obligó al Frankfurt a adelantar líneas y asumir riesgos. El colombiano, lejos de esconderse, se mantuvo activo, fijando centrales y siendo una referencia constante en el frente de ataque.

El partido avanzó con dramatismo. El conjunto alemán logró darle vuelta al marcador con goles de Can Uzun, al minuto 10, y Fares Chaïbï, al 78, dejando a Qarabag contra las cuerdas. En ese contexto, Durán volvió a aparecer a los 80 minutos.

El atacante colombiano recibió un pase preciso del lateral Elvin Jafarguliyev y, con frialdad, definió de primera para firmar su segundo gol de la noche.

Con sus dos goles, Camilo Durán llegó a cuatro anotaciones en la presente edición de la Liga de Campeones, una cifra que lo ubica igualado en la tabla de goleadores con su compatriota y paisano Luis Javier Suárez.

Además, en el balance general de la temporada 2025/2026, el samario suma cinco goles con el Qarabag, contando sus apariciones en Champions, Liga y Copa de Azerbaiyán, consolidándose como uno de los nombres más influyentes del equipo en el curso actual.

Cuando el empate parecía definitivo, el Qarabag encontró premio a su insistencia. En el minuto 90+1, el defensor Bəhlul Mustafazadə apareció para marcar el gol del triunfo, desatando la celebración local y coronando una noche inolvidable en casa.

Gracias a esta victoria, el Qarabag alcanzó 10 puntos y, a falta de una fecha, se ubica en la casilla 17 de la fase regular de la Champions, muy cerca de asegurar un lugar en los playoffs.

¿Quién es Camilo Durán, el colombiano que hizo gol en Champions League?

Camilo Durán nació en 2002, en Santa Marta, y se formó en las divisiones menores de Independiente Medellín. Pasó por la Sub-20 de Flamengo (Brasil) antes de dar el salto a Europa, más concretamente en Portugal, donde jugó en Lusitania, Estrela y Portimonense. Este año llegó al Qarabag de Azerbaiyán.

Su irrupción en la Liga de Campeones lo proyecta como una de las revelaciones del fútbol colombiano en el extranjero, destacándose por su potencia y juego directo. Esta temporada, sumando todas las competencias, registra cinco goles y tres asistencias en 21 apariciones.

