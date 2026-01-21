Vasco de Gama confirmó la compra del extremo de la selección de Colombia: esta es la cifra

El jugador firmó contrato hasta 2031 y se perfila como una de las opciones de recambio para Néstor Lorenzo para la convocatoria mundialista. Foto: Vasco da Gama

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El paso por el fútbol brasileño de Carlos Andrés Gómez está dando frutos y ahora se oficializó su extensión en Vasco da Gama. De manera oficial, el equipo del Brasileirao ejerció la opción de compra que tenía acordada con Rennes de Francia y aseguró la continuidad del extremo colombiano con un contrato hasta 2031, que incluye obligación de renovación a finales de junio de ese mismo año.

La operación se cerró por poco más de 4,5 millones de euros, correspondientes al 60% de los derechos económicos del jugador.

En apenas cuatro meses, Carlos Andrés Gómez pasó de ser una apuesta a convertirse en una pieza estructural dentro del equipo dirigido por Fernando Diniz. El colombiano disputó 21 partidos oficiales, en los que aportó 1 gol y 7 asistencias, además de una opción desequilibrante constante por la banda izquierda.

Diniz encontró en Gómez un futbolista capaz de interpretar el juego, tomar decisiones rápidas en el último tercio y sostener la intensidad que exige su modelo. Por eso, el entrenador pidió encarecidamente hacer el esfuerzo económico para asegurar su permanencia. El propio técnico proyecta al extremo colombiano como un futbolista con un desarrollo similar al que tuvo Jhon Arias en el fútbol brasileño, destacando su madurez táctica pese a sus 21 años.

El club pagará al Rennes poco más de 4,5 millones de euros por el 60% del pase, en una negociación que se ajusta al valor de mercado actual del jugador, tasado en 5 millones de euros, según Transfermarkt. A nivel profesional, Gómez ya acumula 172 partidos, con un balance de 34 goles y 27 asistencias.

Para Carlos Andrés Gómez, la permanencia en Vasco le garantiza regularidad, protagonismo y ritmo competitivo, factores determinantes pensando en el Mundial de 2026. El extremo aparece como uno de los candidatos para ocupar una de las posiciones por banda en futuras convocatorias de Néstor Lorenzo, y seguir siendo titular en un club grande del continente fortalece esa aspiración.

Por su parte, Vasco sigue invirtiendo en el talento colombiano. Además de Gómez, Carlos Cuesta se consolidó en la zaga defensiva y, al igual que el extremo, está contando con la regularidad que necesita para llegar en óptimas condiciones a una posible convocatoria mundialista.

¿Qué se sabe de la llegada de Marino Hinestroza a Vasco da Gama?

Todo indica que una de las novelas más largas del mercado está a punto de cerrarse. Según información de GloboEsporte, Vasco da Gama y Atlético Nacional llegaron a un acuerdo total por el traspaso de Marino Hinestroza, extremo de 23 años que en los últimos días venía entrenándose de manera diferenciada en el club antioqueño mientras se resolvía su futuro.

El medio brasileño detalló que la propuesta aceptada por Nacional ronda los 5 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del jugador. Además, el contrato que lo vincularía al club carioca sería por cuatro temporadas, en una operación que terminó inclinándose claramente a favor de Vasco frente al interés de Boca Juniors.

De acuerdo con la misma fuente, la clave de la negociación estuvo en el porcentaje que conservará Atlético Nacional. “La propuesta de Vasco resultó más atractiva para el club de Medellín debido al porcentaje que conservará. El negocio entre Boca Juniors y Atlético Nacional estaba encaminado y se esperaba la llegada del jugador a Argentina, pero la negociación fracasó con los colombianos”, explicó GloboEsporte.

En Río de Janeiro esperan a Marino Hinestroza en el transcurso de esta semana para avanzar con los exámenes médicos, la firma del contrato y el anuncio oficial como nuevo jugador de Vasco da Gama. De concretarse en los tiempos previstos, el colombiano se convertiría en el tercer refuerzo del club para la temporada 2026, tras la llegada de Johan Rojas y del uruguayo Alan Saldivia.

Para Hinestroza, el paso a Vasco representaría su cuarta experiencia internacional, luego de haber pasado por Palmeiras Sub 20, Pachuca y Columbus Crew. A Nacional arribó a mediados de 2024 desde la MLS y, con el Verdolaga, dejó un balance de 11 goles y 11 asistencias en 84 partidos, 74 de ellos como titular, consolidándose como una pieza habitual en el equipo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador