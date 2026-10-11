El compromiso, disputado el 10 de octubre por la undécima jornada del Apertura…

El colombiano Camilo Vargas volvió a demostrar por qué es uno de los arqueros más destacados del fútbol mexicano. En el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara, el guardameta detuvo un penalti a Ángel Sepúlveda, llegó a 21 penas máximas atajadas en la Liga MX y quedó a solo cuatro intervenciones de igualar el récord histórico de la competición. Su actuación, sin embargo, no fue suficiente para que su equipo se llevara la victoria, pues el encuentro terminó 1-1.

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Camilo Vargas, histórico en México: atajó penalti clave y se acerca a una marca legendaria

El compromiso, disputado el 10 de octubre por la undécima jornada del Apertura 2026, tuvo a Vargas como uno de los grandes protagonistas. El portero colombiano respondió en momentos determinantes y evitó que las Chivas aprovecharan una de sus mejores oportunidades para ponerse en ventaja, aunque Atlas no logró conservar el triunfo hasta el final.

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Camilo Vargas detuvo el penalti de Ángel Sepúlveda

La acción decisiva ocurrió al minuto 76, cuando Guadalajara tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde el punto penal. La infracción fue señalada después de que el árbitro revisara en el VAR una acción entre Zaldivar y Sandoval.

Ángel Sepúlveda asumió la responsabilidad del cobro, pero se encontró con la respuesta del arquero colombiano. Vargas esperó el remate y consiguió detener el disparo, desatando la celebración de sus compañeros y reafirmando su importancia bajo los tres palos de Atlas.

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Así narramos en Univision y TUDN 🇺🇸 el penal atajado por Camilo Vargas https://t.co/Nz2QD3veMx — Antonio Gomez Luna (@AgomezlunaM) October 11, 2026

La intervención fue especialmente significativa por el registro que alcanzó el guardameta: 21 penaltis atajados en el fútbol mexicano. Con esa cifra, se consolidó como el arquero extranjero con más penas máximas detenidas en la historia de la Liga MX, por encima de Federico Vilar y Nahuel Guzmán, quienes registraron 14 cada uno.

El propio Atlas celebró la actuación de su capitán a través de su cuenta de X. “¡SAN CAMILO VAAAAARGAS! 21 penales atajados en la Liga MX y no me alcanzan las palabras para darle las gracias”, publicó el club junto a un video de la intervención.

Vargas, verdugo de Chivas desde el punto penal

El penalti detenido a Sepúlveda también amplió el historial de Vargas frente al Guadalajara. El colombiano ya había evitado dos anotaciones desde los once pasos en anteriores enfrentamientos contra el conjunto rojiblanco.

La primera de esas intervenciones se produjo en los cuartos de final del Clausura 2023, cuando le atajó un cobro a Víctor Guzmán. Posteriormente, en el Clausura 2026, hizo lo propio frente a Armando ‘Hormiga’ González, aunque en aquella ocasión Chivas terminó imponiéndose por 2-1.

21 penales atajados. Historia de nuestra liga 🫡 DON CAMILO ANDRÉS VARGAS GIL #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel https://t.co/zS1h3Sj55D — Atlas FC (@AtlasFC) October 11, 2026

Con la intervención del Apertura 2026, Vargas llegó a tres penaltis atajados ante Guadalajara, con Sepúlveda como el tercer cobrador que no consiguió vencerlo en estas circunstancias.

Su actuación en el clásico no se limitó al penalti. Durante el primer tiempo, cuando las Chivas tuvieron mayor iniciativa ofensiva, el guardameta también respondió ante dos remates peligrosos: uno de Ricardo Marín, al minuto 29, y otro de Luis Gabriel Rey, al 35.

¿A cuántos penaltis está Camilo Vargas del récord histórico?

El colombiano continúa acercándose a una marca que comparten dos referentes de la portería mexicana. Oswaldo Sánchez y Jesús Corona encabezan la clasificación histórica con 25 penaltis atajados, cuatro más que los 21 que acumula actualmente Vargas.

El arquero de Atlas ocupa el cuarto lugar de la estadística general, según la información publicada por Marca, y se mantiene como el guardameta extranjero más efectivo en este apartado.

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Vargas llegó al fútbol mexicano en 2019 y ha construido todo este registro durante su etapa con Atlas, equipo del que es capitán y con el que consiguió el bicampeonato. Además, tiene contrato con la institución rojinegra hasta 2027, por lo que cuenta con la posibilidad de seguir aumentando su cifra y acercarse al liderato histórico.

Atlas dejó escapar el triunfo contra Guadalajara

Pese a la atajada de Vargas, el resultado final dejó un sabor agridulce para el conjunto rojinegro. Atlas se había adelantado en el marcador al minuto 52, cuando el argentino Kevin Zenón recibió un pase del portugués Luis Esteves, avanzó a velocidad y definió de zurda para establecer el 1-0.

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La ventaja pudo ampliarse al minuto 85, pero Esteves no consiguió concretar una oportunidad para marcar el segundo tanto. Apenas un minuto después, Guadalajara aprovechó el desorden defensivo de Atlas y Sepúlveda, el mismo jugador al que Vargas le había detenido el penalti, anotó de zurda para establecer el empate definitivo.

Con la igualdad, Guadalajara llegó a 19 puntos y quedó en el cuarto puesto de la clasificación, mientras que Atlas alcanzó las 18 unidades y se ubicó en la sexta posición.

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