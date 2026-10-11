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David Alonso protagonizó un escalofriante accidente en Moto2: video del choque en Indonesia

El piloto colombiano largó tercero en Mandalika y tenía opciones de pelear por la victoria, pero un choque con su compañero Daniel Holgado provocó una caída múltiple que obligó a detener la carrera.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
MADRID, 10/10/2026.- El hispano David Alonso largó tercero en Mandalika y tenía opciones de pelear por la victoria, pero un choque con su compañero Daniel Holgado provocó una caída múltiple.
: El piloto colombiano largaba tercero en Mandalika y tenía opciones de pelear por la victoria, pero un choque con su compañero Daniel Holgado provocó una caída múltiple que obligó a detener la carrera.
Foto: EFE - CFMOTO Power Electronics Aspar Team

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David Alonso pasó de la ilusión de pelear por la victoria a vivir momentos de angustia en el Gran Premio de Indonesia de Moto2. El piloto colombiano, que había conseguido una destacada clasificación para largar desde el tercer puesto, sufrió un fuerte accidente en la primera curva de la carrera, luego de un contacto con su compañero de equipo, Daniel Holgado. Aunque logró levantarse y regresar a los boxes por sus propios medios, los daños en su motocicleta le impidieron volver a la competencia.

El incidente ocurrió en el comienzo de la decimoséptima fecha del Mundial de motociclismo, en el circuito de Mandalika. Alonso redujo ligeramente la velocidad al llegar a la primera curva y Holgado terminó golpeando con la rueda delantera de su moto la parte trasera de la del colombiano. El impacto hizo que Alonso saliera despedido por el aire y cayera pesadamente sobre el asfalto.

La caída desencadenó una carambola en la que también estuvieron involucrados Holgado, Joe Roberts y Collin Veijer. Ante la gravedad del incidente, la dirección de carrera detuvo la competencia con bandera roja para permitir que los auxiliares atendieran a los pilotos que habían quedado tendidos en la pista.

David Alonso se levantó tras el accidente, pero no pudo regresar a la carrera

El colombiano se llevó el golpe más fuerte en el incidente. Después de unos momentos de incertidumbre, consiguió ponerse de pie, aunque caminaba con dificultad, y regresó a los boxes en un scooter. La situación lo dejó conmocionado y entre lágrimas por lo ocurrido.

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Mientras Alonso se recuperaba del impacto, los mecánicos del Aspar Team trabajaron rápidamente para reparar la motocicleta de Holgado. El español consiguió solucionar los problemas de su máquina y pudo participar en la reanudación de la carrera, una vez que las condiciones de la pista lo permitieron.

La dirección de carrera habilitó a los pilotos para volver a competir, pero Alonso no tuvo la misma posibilidad. Su motocicleta quedó completamente destruida por el accidente, lo que acabó con cualquier opción de regresar a la pista y luchar por un resultado destacado en Indonesia.

“El colombiano no ha podido participar en la reanudación de la carrera. Alonso ha tenido que ser trasladado al hospital por una contusión pulmonar y se han descartado otras lesiones”, indicó el Aspar Team.

Una oportunidad de podio que terminó en frustración

El accidente representó un duro golpe para las aspiraciones de Alonso, quien llegaba a Mandalika con argumentos para buscar un lugar en el podio. A sus 20 años, el piloto del Aspar Team había mostrado un buen rendimiento durante las jornadas previas y consiguió el tercer puesto en la clasificación, una posición que lo ubicó en la primera línea de salida.

El colombiano tenía motivos para ilusionarse. Se encontraba a 14,5 puntos del tercer puesto de la clasificación general de Moto2 y buscaba su quinto podio de la temporada 2026.

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Antes de la carrera, Alonso había destacado el trabajo realizado durante el sábado, aunque reconoció que todavía tenía aspectos por mejorar, especialmente en las salidas.

“Tuve un gran Sábado. Me faltó ser un poco más competitivo en el cronometrado, no era fácil. Estoy practicando mucho las salidas y tengo que centrarme en eso durante el domingo. Estoy seguro de que la carrera será como una cronometrada, pero de cuarenta minutos. Hay que salir bien y no meterse en problemas”, explicó el piloto.

Su temporada había tenido resultados importantes. En el Gran Premio de Países Bajos consiguió la victoria tras partir desde la primera posición, mientras que en República Checa terminó segundo. Además, subió al tercer escalón del podio en Aragón y Austria. En Japón, el fin de semana anterior a la cita indonesia, había finalizado cuarto.

Izan Guevara ganó en Indonesia tras la reanudación

Mientras Alonso afrontaba la frustración de quedar fuera de competencia, el Gran Premio de Indonesia continuó después de la interrupción.

La victoria terminó en manos de Izan Guevara, quien se benefició de un inesperado desenlace. Álex Escrig lideraba la carrera, pero su motocicleta se detuvo cuando faltaba apenas una vuelta y media para la bandera a cuadros, lo que le abrió el camino al triunfo a Guevara.

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El resultado también tuvo consecuencias en la lucha por el campeonato. Guevara recortó la diferencia a 5,5 puntos frente a Manu González, quien terminó segundo en Indonesia y se mantiene al frente de la clasificación general.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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