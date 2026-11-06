Caso Jesús de Miguel: la RFEF aplazó la decisión sobre Jesús Owono y estudiará sanciones

A través de una comunicación oficial, el organismo explicó que el encuentro entre CD Tenerife y…

El caso de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife que falleció después de un choque con el arquero Jesús Owono durante un partido frente al FC Andorra , continúa sin una resolución disciplinaria. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció el 5 de noviembre que aplazó el estudio del expediente hasta la semana del 9 al 13 de noviembre , con el objetivo de analizar lo ocurrido y determinar las posibles sanciones.

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A través de una comunicación oficial, el organismo explicó que el encuentro entre CD Tenerife y FC Andorra fue concluido por resolución del Juez de Competiciones y que las cuestiones derivadas del acta arbitral "serán resueltas próximamente". Por ahora, no se ha anunciado una decisión sobre la situación disciplinaria del guardameta.

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El episodio ocurrió durante el compromiso entre ambos equipos, cuando Owono salió a disputar un balón y chocó con De Miguel. El delantero fue atendido por los servicios médicos y trasladado a un centro hospitalario, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras lo sucedido, el arquero ecuatoguineano manifestó el impacto que ha tenido el episodio en su vida. "Han sido los días más difíciles de mi vida", expresó Owono, quien también se vio afectado por los mensajes de odio y comentarios racistas que recibió en redes sociales después del accidente.

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📌 Jesús Owono, destrozado por la culpa: se plantea incluso dejar el fútbol



▪️ El portero del Andorra está recibiendo ayuda psicológica

▪️Su entorno pide respeto para él y su familia, que también están sufriendo las consecuencias de la tragediahttps://t.co/j52BhnRfwp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 6, 2026

¿Qué sanción podría recibir Jesús Owono?

Uno de los aspectos que debe estudiar el Comité de Disciplina es la posible aplicación del artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, relacionado con las acciones violentas durante el juego que puedan producir consecuencias especialmente graves.

Esta disposición contempla suspensiones de entre cuatro y 12 partidos, aunque no establece una sanción específica para un desenlace como el fallecimiento de un futbolista. Este vacío normativo podría ser uno de los elementos que el organismo necesita examinar antes de emitir una resolución.

Por ahora, no existe una sanción confirmada contra Owono ni una determinación definitiva sobre su responsabilidad disciplinaria. La RFEF tendrá la semana del 9 al 13 de noviembre como plazo para avanzar en el estudio del expediente.

Mientras tanto, el caso sigue generando interrogantes sobre los alcances de la normativa deportiva ante un accidente con consecuencias fatales y sobre los criterios que deberá aplicar la justicia deportiva para resolver una situación excepcional.

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⚠️🇬🇶 Jesús Owono podría recibir entre 8 Y 12 FECHAS DE SUSPENSIÓN e incluso ANALIZA DEJAR EL FÚTBOL.



‼️ Desde el fallecimiento de Jesús de Miguel NO HA SALIDO DE SU CASA y está RECIBIENDO AYUDA PSICOLÓGICA.



Gerard Piqué está PERSONALMENTE INVOLUCRADO en ayudarlo a superar este… pic.twitter.com/lu4VjvQ8yw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 6, 2026

Jesús Owono estudia la posibilidad de retirarse del fútbol

Según información conocida sobre el caso, el arquero del FC Andorra estaría profundamente afectado por lo ocurrido e incluso se plantearía abandonar el fútbol. Actualmente, el guardameta está recibiendo acompañamiento psicológico para afrontar las consecuencias emocionales de la tragedia.

Desde su entorno han pedido respeto por Owono y su familia, que también están sufriendo las consecuencias de lo sucedido. El futbolista ha recibido numerosos mensajes de odio tras el accidente, por lo que sus allegados insisten en la importancia de evitar señalamientos mientras se esclarecen las circunstancias del caso.

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