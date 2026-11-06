Entre los principales jugadores de la lista aparecen Camilo Durán, delantero del Celtic de Escocia; Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional; y Matías Orozco, quien milita en el Castellón de España. También fueron incluidos Daniel…

Néstor Lorenzo anunció este viernes la convocatoria de la selección de Colombia para la última doble fecha FIFA de 2026. El entrenador argentino eligió a 26 futbolistas para afrontar los dos partidos amistosos contra Chile , una oportunidad para probar nuevas alternativas y cerrar el año con actividad internacional.

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Convocatoria de Colombia: Lorenzo anunció a los 26 jugadores para los partidos contra Chile

Entre los principales jugadores de la lista aparecen Camilo Durán, delantero del Celtic de Escocia; Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional; y Matías Orozco, quien milita en el Castellón de España. También fueron incluidos Daniel Arcila, del León de México, y Óscar Perea, del América de México.

En el frente ofensivo también se destaca la presencia de Luis Suárez, delantero del Sporting de Portugal, Jhon Arias, de Palmeiras, y Yáser Asprilla, de Girona. Por su parte, Jhon Jader Durán no aparece en la convocatoria, pese a que su nombre había sonado como una de las posibles novedades para estos compromisos.

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Una de las principales ausencias es la de Luis Díaz. El extremo de Bayern Múnich no fue incluido en la lista después de sufrir una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo durante el partido de Champions League frente al Arsenal, el pasado 21 de octubre. El colombiano continúa con su proceso de recuperación.

En defensa, Lorenzo convocó a Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal, Édier Ocampo, Kevin Andrade y Samuel Velásquez, entre otros. Para el mediocampo aparecen Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Nelson Deossa, Jhon Solís y Jaminton Campaz.

Los partidos de Colombia contra Chile

La Tricolor comenzará su concentración el sábado 7 de noviembre en Cali, donde disputará el primero de sus dos encuentros. El viernes 13 de noviembre recibirá a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, a partir de las 7:00 p. m.

Posteriormente, el equipo viajará a territorio chileno para afrontar el segundo amistoso. El compromiso se jugará el martes 17 de noviembre, desde las 6:00 p. m. (hora colombiana), en el Estadio Nacional de Santiago.

Estos dos encuentros marcarán el cierre del calendario de la selección de Colombia en 2026 y le permitirán a Néstor Lorenzo continuar evaluando futbolistas y alternativas de cara al siguiente ciclo del combinado nacional.

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Convocados de Colombia para los amistosos contra Chile

Arqueros: Aldair Quintana (Independiente del Valle), Camilo Vargas (Atlas) y Devis Vásquez (Roma).

Aldair Quintana (Independiente del Valle), Camilo Vargas (Atlas) y Devis Vásquez (Roma). Defensas: Daniel Muñoz (Nottingham Forest), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhon Lucumí (Juventus), Juan Cabal (Juventus), Kevin Andrade (Zenit) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional).

Daniel Muñoz (Nottingham Forest), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhon Lucumí (Juventus), Juan Cabal (Juventus), Kevin Andrade (Zenit) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional). Volantes: Juan Arizala (Udinese), Daniel Arcila (León), Gustavo Puerta (Olympiacos), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Arias (Palmeiras), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Solís (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Nelson Deossa (Real Betis) y Matías Orozco (Castellón).

Juan Arizala (Udinese), Daniel Arcila (León), Gustavo Puerta (Olympiacos), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Arias (Palmeiras), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Solís (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Nelson Deossa (Real Betis) y Matías Orozco (Castellón). Delanteros: Camilo Durán (Celtic), Luis Suárez (Sporting de Portugal), Óscar Perea (América), Camilo Mena (Korona Kielce), Daniel Mosquera (Hellas Verona) y Yáser Asprilla (Girona).

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