Luis Díaz marcó, pero Bayern Múnich empató 3-3 con Viking en la Champions League

El Bayern Múnich de Luis Díaz protagonizó un partido lleno de emociones contra el Viking de Noruega por la segunda jornada de la Champions League. El conjunto alemán pasó de perder 2-0 a ponerse en ventaja 3-2 gracias a los goles de Harry Kane, por duplicado, y del colombiano. Sin embargo, un tanto de los locales en el minuto 90 sentenció el empate 3-3 y frustró la remontada del equipo dirigido por Vincent Kompany.

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El encuentro comenzó cuesta arriba para el Bayern. Apenas transcurrían dos minutos cuando el australiano Stensness abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina. El gol tomó por sorpresa al conjunto alemán, que rápidamente asumió el control de la pelota en busca del empate.

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Con Michael Olise como una de sus principales armas ofensivas, Bayern generó varias oportunidades para igualar el marcador. Luis Díaz también intentó hacer daño por el sector izquierdo y estuvo cerca de anotar al minuto 13, con un remate de media distancia que obligó al arquero Ostbo a intervenir.

Pese al dominio visitante, el Viking volvió a golpear. Al minuto 37, Peter Christiansen aprovechó una transición rápida para superar a la defensa alemana y definir cruzado ante el portero Urbig. De esta manera, el conjunto noruego se fue al descanso con una ventaja de 2-0, pese a tener mucha menos posesión que su rival.

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Harry Kane lideró la remontada del Bayern Múnich

Para el segundo tiempo, Vincent Kompany realizó tres modificaciones con los ingresos de Ismaël Saibari, Dayot Upamecano y Alphonso Davies. Los cambios le dieron un nuevo impulso al Bayern, que encontró el descuento al minuto 54.

Harry Kane convirtió desde el punto penal después de que el árbitro revisara en el VAR una infracción sobre Konrad Laimer. El delantero inglés volvió a aparecer al minuto 60, esta vez con un cabezazo tras un centro de Joshua Kimmich, para establecer el 2-2.

En apenas seis minutos, Bayern Múnich había borrado la diferencia de dos goles y parecía encaminado a completar la remontada. La presión ofensiva aumentó y el equipo alemán encontró espacios para buscar la victoria en territorio noruego.

Luis Díaz marcó su primer gol en esta Champions League

La remontada alemana tuvo su punto más alto al minuto 70, cuando Luis Díaz anotó el 2-3. La jugada comenzó por el sector izquierdo con la participación del colombiano, quien combinó con Harry Kane. El inglés cambió la orientación del ataque y encontró a Konrad Laimer, que habilitó de primera al extremo para que definiera y pusiera en ventaja al Bayern.

El tanto significó el segundo gol de Luis Díaz en la temporada y el primero en esta edición de la Champions League. El colombiano volvió a ser determinante en el frente de ataque y parecía encaminar a su equipo hacia una victoria después de un comienzo complicado.

Sin embargo, la alegría duró poco. Al minuto 73, Michael Olise recibió dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos y fue expulsado. El francés primero fue amonestado por una falta y, poco después, vio la segunda tarjeta tras lanzar el balón contra un rival.

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Two yellow cards for him in a play.



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Viking empató en el último minuto y frustró la victoria del Bayern

Con un jugador menos, el Bayern tuvo que modificar su planteamiento. Kompany decidió sustituir a Luis Díaz al minuto 75 para darle ingreso a Josip Stanišić y reforzar el sistema defensivo. El conjunto alemán perdió presencia ofensiva y el Viking aprovechó la superioridad numérica para adelantar sus líneas.

Los locales comenzaron a generar peligro y estuvieron cerca de encontrar el empate en varias oportunidades. El arquero Urbig respondió ante un cabezazo, mientras que otra acción de Tripic terminó en una jugada discutida dentro del área.

La insistencia del Viking tuvo recompensa al minuto 90. Herman Haugen conectó de cabeza un centro de Tripic desde la izquierda, le ganó la posición a Alphonso Davies y venció al guardameta del Bayern para establecer el 3-3 definitivo.

Así, el Bayern Múnich dejó escapar una victoria que parecía asegurada después de una gran reacción en la segunda parte. Luis Díaz cumplió con un gol importante en la Champions League, pero la expulsión de Olise y la presión final del Viking impidieron que el conjunto alemán se llevara los tres puntos de Noruega.

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