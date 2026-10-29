El hat-trick no solo convirtió al portugués en protagonista del encuentro, sino que también reavivó la pregunta sobre cuándo podrá alcanzar el millar de goles. Aunque su promedio…

Cristiano Ronaldo sigue alimentando el sueño de llegar a los 1.000 goles en su carrera. El delantero portugués volvió a demostrar su capacidad frente al arco al marcar un triplete con Al Nassr contra Al Kholood, en un partido de la Saudi Pro League. Con tres anotaciones, el atacante volvió a poner en primer plano una de las marcas más esperadas del fútbol mundial.

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Cristiano firmó un triplete con Al Nassr y se acercó a los 1.000 goles. ¿Cuántos le faltan?

El hat-trick no solo convirtió al portugués en protagonista del encuentro, sino que también reavivó la pregunta sobre cuándo podrá alcanzar el millar de goles. Aunque su promedio anotador en la presente temporada está por debajo de un tanto por partido, el calendario le ofrece dos ventanas para acercarse a esa cifra: finales de diciembre de 2026 o febrero de 2027.

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Con el triplete, el astro portugués llegó a los 985 goles y quedó a 15 anotaciones de la cifra de cuatro dígitos.

🇵🇹🇸🇦 GOL DE CRISTIANO RONALDO EN AL-NASSR, VS. AL KHOLOOD.



983 y contando… ‼️ pic.twitter.com/MzwiSnPtHB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 29, 2026

¿Cuándo podría llegar Cristiano Ronaldo a los 1.000 goles?

La primera posibilidad está prevista para finales de diciembre de 2026, durante la Supercopa de Arabia Saudita. Si mantiene una frecuencia cercana a un gol por encuentro en sus próximos compromisos, Cristiano tendría opciones de alcanzar la marca histórica antes de terminar el año.

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Sin embargo, la fecha no está asegurada. Su promedio actual es inferior a una anotación por partido, por lo que el momento exacto dependerá de su rendimiento y de la cantidad de goles que consiga en las próximas semanas. El triplete frente a Al Kholood muestra que puede aumentar su producción en una sola presentación, aunque no permite establecer con certeza cuándo completará la cifra.

🤯🇵🇹 DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO EN LA SAUDI PRO LEAGUE.



¡¡A 16 DE LOS MIL!! 🚬 pic.twitter.com/An2rUFrdr9 https://t.co/bibZ7rjVqG — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 29, 2026



La Supercopa podría ofrecerle un escenario especial para cumplir el objetivo. Un enfrentamiento contra Al Qadsiah o una eventual final aparecen entre las oportunidades que tendría el portugués para acercarse al registro. Todo dependerá de cómo avance su cuenta goleadora antes de ese torneo.

Febrero de 2027, la otra ventana para alcanzar el millar

Si Cristiano Ronaldo no consigue llegar a los 1.000 goles en diciembre, febrero de 2027 surge como la siguiente fecha posible, cuando se reanude la Saudi Pro League.

En ese escenario, el delantero de Al Nassr tendría nuevos partidos para continuar sumando anotaciones y completar una cifra que se ha convertido en uno de sus grandes objetivos. El calendario del club será importante para determinar cuánto tardará en alcanzar el registro.

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Además, el cálculo no depende exclusivamente de sus compromisos con Al Nassr, pues el portugués también podría marcar goles con su selección. Por eso, la previsión contempla diferentes posibilidades y no una fecha definitiva.

Por ahora, el triplete ante Al Kholood vuelve a poner la cuenta regresiva en el centro de la atención. Cristiano Ronaldo mantiene vivo el objetivo de los 1.000 goles, con finales de diciembre de 2026 y febrero de 2027 como las dos ventanas que aparecen en el horizonte. Su rendimiento en los próximos encuentros será determinante para saber si consigue la hazaña antes de finalizar el año o si deberá esperar hasta el regreso de la liga saudí.

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