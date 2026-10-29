Emanuel Otálvaro y María Gabriela Becerra, los abanderados de Colombia en Dakar 2026

La designación reconoce el camino deportivo de dos jóvenes que han conseguido resultados destacados en sus respectivas disciplinas y que representarán al país en el desfile de…

Colombia ya tiene a los deportistas que llevarán su bandera en la ceremonia inaugural de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 . El tenismesista Emanuel Otálvaro y la nadadora María Gabriela Becerra fueron elegidos por el Comité Olímpico Colombiano para encabezar la delegación nacional en las justas, que se disputarán del 31 de octubre al 13 de noviembre.

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La designación reconoce el camino deportivo de dos jóvenes que han conseguido resultados destacados en sus respectivas disciplinas y que representarán al país en el desfile de apertura de un evento que reúne a los talentos juveniles del ciclo olímpico.

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Emanuel Otálvaro, un referente del tenis de mesa colombiano

Nacido en Rionegro, Antioquia, Emanuel Otálvaro se ha abierto paso en el tenis de mesa con resultados que ya tienen un lugar en la historia de este deporte en Colombia. Uno de sus logros más importantes llegó en 2024, cuando conquistó la medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil, disputado en Helsingborg, Suecia.

En esa competencia, el colombiano hizo pareja con el italiano Danilo Faso y alcanzó el segundo lugar en los dobles masculinos de la categoría U15. La dupla cayó en la final frente a los chinos Hechen Li y Yiren Tang, pero el resultado le permitió a Colombia conseguir su primera medalla en un campeonato mundial de tenis de mesa.

Su trayectoria también incluye victorias en el WTT Youth Contender de Cuenca 2024, en la categoría U19, y en el TT Youth Contender Rionegro 2024, en las categorías U15 y U17. En 2026 volvió a subir a lo más alto del podio en el WTT Youth Contender de São José, Brasil, en la categoría U19.

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A estos resultados se suma la reciente medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Mayores, celebrado en Lima en 2026, dentro del ITTF Americas Championships.

Otálvaro también ha conseguido preseas en competencias del ciclo olímpico. En los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 obtuvo la plata en la prueba individual, mientras que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 logró el bronce individual. Además, tuvo participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Su evolución también se refleja en el escalafón internacional: actualmente ocupa el segundo puesto mundial de la categoría sub-17 y el quinto de la sub-19, con 9.465 puntos en ambas clasificaciones.

María Gabriela Becerra, una historia ligada al agua desde los cinco años

La otra abanderada de Colombia será María Gabriela Becerra, nadadora nacida en Floridablanca, Santander, que encontró en el agua una pasión desde muy pequeña. Su recorrido comenzó a los cinco años y, gracias a la disciplina y la perseverancia, a los 10 ya competía en certámenes de la Federación Colombiana de Natación.

En los últimos años, sus actuaciones le han permitido destacarse en torneos internacionales. Durante el PanAm Aquatics Championship de 2025, consiguió cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. También participó en el Panam Aquatics Swimming Championships de 2026.

Su experiencia en el ciclo olímpico incluye los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en los que obtuvo dos medallas de bronce: una en el relevo femenino de 4×100 metros estilo libre y otra en el relevo mixto de 4×100 metros libre.

Con estos resultados, Becerra llegará a Dakar como una de las representantes de la natación colombiana y compartirá con Otálvaro la responsabilidad de encabezar a la delegación nacional durante la ceremonia inaugural.

Colombia y la historia de sus abanderados juveniles

La elección de Emanuel Otálvaro y María Gabriela Becerra también los suma a la historia de los deportistas que han portado la bandera colombiana en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El primer representante fue el marchista Éider Arévalo, en Singapur 2010. Para la edición de Nanjing 2014, el encargado fue el atleta Joshuan Javier Berríos, mientras que en Buenos Aires 2018 la responsabilidad recayó en el clavadista Daniel Restrepo.

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Ahora, Otálvaro y Becerra asumirán ese papel en Dakar 2026, donde Colombia buscará mantener su presencia en el podio de una competencia que ya ha dejado medallas para el país en sus ediciones anteriores de Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018.

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