En la rueda de prensa previa al partido contra Gales, por la Nations League, el atacante reconoció…

Cristiano Ronaldo no parece tener prisa por despedirse del fútbol, pero tampoco oculta que el final de su carrera está cada vez más cerca. A sus 25 temporadas como profesional, el delantero portugués confirmó que es muy posible que este sea su último año, aunque dejó claro que será él quien anuncie el momento de colgar las botas. Mientras tanto, mantiene dos objetivos: alcanzar los 1.000 goles y conquistar una nueva Liga de Naciones con Portugal.

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Cristiano Ronaldo habló de su retiro y fijó sus dos últimos objetivos en el fútbol

En la rueda de prensa previa al partido contra Gales, por la Nations League, el atacante reconoció que llegó a considerar el retiro después del Mundial. Sin embargo, tras conversar con el presidente y el entrenador, decidió continuar con la selección de Portugal.

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🗣️ "I know what I do to be here!"



Cristiano Ronaldo on if he considered retiring after the World Cup. pic.twitter.com/WGO4yFxKZs — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 23, 2026

“Siempre estoy pensando en mis decisiones. Pero elegí continuar. Hablé con el presidente y el entrenador, y cuentan conmigo”, afirmó Cristiano, quien sigue siendo una de las principales figuras del equipo nacional.

El portugués también explicó que avisará cuando considere que ha llegado el momento de marcharse. Su continuidad estará ligada a las sensaciones que tenga dentro del campo y a su capacidad para seguir aportando. “Cuando sienta que no estoy haciendo nada, haré las maletas”, aseguró.

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Sus dos objetivos: los 1.000 goles y otra Liga de Naciones

Cristiano Ronaldo fue directo al hablar de sus metas con Portugal. El delantero quiere alcanzar la cifra de 1.000 goles en su carrera y volver a levantar la Liga de Naciones, torneo que el combinado portugués ya ha conquistado en dos ocasiones.

“Mi objetivo es doble: el gol número 1000 y ganar la Liga de Naciones”, manifestó en su intervención ante los medios.

El futbolista reconoció que sabe que llegará a esa cifra, aunque aclaró que no se trata de una obsesión. Además, expresó su deseo de conseguirlo con la selección nacional.

🗣️ Cristiano Ronaldo e a ida ao Euro'2028: «Sei que muitos querem que eu me vá já embora» pic.twitter.com/6tkeifFkSf — Record (@Record_Portugal) September 23, 2026

Su regreso al estadio Alvalade, donde comenzó su trayectoria futbolística, tendrá un significado especial. “Es especial porque aquí fue donde empecé a jugar al fútbol. Volver al lugar donde empecé es muy bonito. Después de tantos años pisando el césped, todavía se siente como la primera vez”, señaló.

Cristiano habla de las críticas y su futuro en Portugal

La continuidad del atacante también ha generado cuestionamientos entre algunos sectores de los medios de comunicación. Cristiano respondió con una de sus habituales frases, en la que hizo referencia a quienes desean verlo fuera del equipo nacional.

“Entiendo que hay algunos medios que intentan matarme, pero solo con una escopeta. E incluso así, esquivo la bala”, declaró.

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El delantero, además, destacó el cariño que ha recibido durante el último año y aseguró que su motivación está relacionada con las personas que todavía quieren verlo jugar.

“Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome”, expresó.

A disposición de Jorge Jesus

Con Jorge Jesus como nuevo entrenador de Portugal, Cristiano Ronaldo se mostró dispuesto a asumir el papel que el técnico considere necesario. El atacante, que trabaja con el estratega en Al Nassr, valoró su llegada al combinado nacional y la posibilidad de iniciar una nueva etapa.

“Fue una elección perfecta. Aporta un ambiente diferente, ideas distintas y un lenguaje diferente”, afirmó.

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Ronaldo también explicó que su convocatoria no responde únicamente a su trayectoria, sino a su rendimiento actual en el club saudí.

"CRISTIANO RONALDO ES UN SÍMBOLO DE PORTUGAL Y LA SELECCIÓN"



La respuesta de Jorge Jesus en defensa de CR7 y que hizo que TODOS aplaudieran 😯



📹 Vía: X / selecaoportugal pic.twitter.com/pWTz9VvwRZ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 23, 2026

“Estoy disponible para lo que el entrenador necesite, ya sea para jugar, entrar como suplente o no jugar… Sé que el entrenador cuenta conmigo, y no estoy aquí por mi currículum, sino por lo que hago en mi club”, manifestó.

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El portugués confirmó, además, que la administración de sus minutos será importante en esta etapa de su carrera. Por ello, adelantó que no disputará los cuatro partidos completos.

Aunque el retiro aparece cada vez con mayor claridad en su horizonte, Cristiano Ronaldo continúa enfocado en el presente y en la posibilidad de seguir haciendo historia con Portugal.

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