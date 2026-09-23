La primera decisión con Cuadrado en Millonarios: ¿jugará contra Atlético Nacional?

La ausencia resulta llamativa porque Cuadrado ya estaba habilitado reglamentariamente para jugar. El antioqueño llegó al conjunto embajador con una sanción pendiente de…

El estreno de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios tendrá que esperar. Aunque durante los últimos días todo apuntaba a que el clásico contra Atlético Nacional sería el escenario de su debut, Alberto Gamero decidió no incluir al experimentado futbolista en la convocatoria para el partido de este jueves 24 de septiembre, desde las 7:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot.

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La ausencia resulta llamativa porque Cuadrado ya estaba habilitado reglamentariamente para jugar. El antioqueño llegó al conjunto embajador con una sanción pendiente de dos fechas, producto de una expulsión que sufrió el 25 de septiembre de 2025, cuando jugaba con Pisa ante Torino por la Copa Italia. El propio jugador reconoció durante su presentación que ni siquiera recordaba que aquel castigo seguía vigente.

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En principio, esa suspensión amenazaba con retrasar todavía más su estreno. Cuadrado no pudo actuar contra Boyacá Chicó, partido que terminó con victoria 3-0 de Millonarios, y el club hizo una solicitud ante la Dimayor para determinar cómo debía cumplir la segunda jornada de sanción. Finalmente, la petición resultó favorable: la fecha restante podrá pagarla en la Copa BetPlay contra Barranquilla y no en la Liga.

Es decir, la situación disciplinaria ya está superada en lo que respecta al campeonato colombiano. Cuadrado tenía vía libre para jugar contra Nacional y su ausencia de la lista no obedece a la expulsión que arrastraba desde Italia. Gamero ya había advertido que la decisión dependería exclusivamente de cómo evolucionara físicamente durante estos días de entrenamiento.

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El técnico ha manejado con cautela la puesta a punto de uno de los fichajes más importantes del semestre. Cuadrado venía de varios meses sin competencia y se encontraba realizando un trabajo de reacondicionamiento físico. Después del encuentro contra Chicó, Gamero explicó que tenía cuatro días para observarlo y que solo lo utilizaría cuando estuviera en las condiciones adecuadas para aportar. Finalmente, la evaluación terminó con el jugador fuera de la convocatoria para Medellín.

¡TODOS UNIDOS! ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔥Ⓜ️💪



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para enfrentar a Atlético Nacional. pic.twitter.com/Dyj3xQcFp0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 23, 2026

La expectativa alrededor de su debut había aumentado todavía más después de la multitudinaria bienvenida que recibió en Bogotá. Millonarios anunció oficialmente su contratación el 10 de septiembre y seis días después lo presentó ante los medios. El sábado anterior, antes del partido contra Boyacá Chicó, Cuadrado salió al césped de El Campín para encontrarse con la hinchada y recibió la camiseta número 7 de manos de Willington Ortiz, una de las grandes leyendas del conjunto azul.

El regreso de Cuadrado al fútbol colombiano se produjo después de 17 años en Europa y de una trayectoria que incluyó clubes como Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter, Atalanta y Pisa. Precisamente por ese recorrido, y por su larga historia con la selección de Colombia, Millonarios esperaba que su primera aparición tuviera un marco especial. El clásico contra Nacional, uno de los partidos de mayor exposición del campeonato, parecía el escenario perfecto.

Juan Guillermo Cuadrado durante su presentación como jugador de Millonarios en el estadio El Campín.

¿Y James Rodríguez? ¿Juega en el Nacional vs. Millonarios?

También estaba planteado otro ingrediente: el posible cara a cara con James Rodríguez. Los dos fueron referentes durante años de la selección de Colombia y ahora regresaron al país para representar a dos de los equipos con mayor rivalidad. Sin Cuadrado entre los viajeros, ese esperado reencuentro como adversarios tendrá que esperar.

La presencia de James, sin embargo, tampoco estaba completamente asegurada. Lucas González reveló que el volante había presentado una indisposición asociada a un virus y por eso quedó en duda en las horas previas al clásico. La información más reciente, no obstante, cambió el panorama: James entrenó este miércoles con normalidad en Guarne y, salvo una novedad de última hora, se espera que entre en la convocatoria. El entrenador incluso había señalado que, si estaba plenamente recuperado, podía ser inicialista. Por ahora, por tanto, no puede darse por descartado.

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🚨🎙️ Lucas González en @blogdeportivo “Tengo alguna duda todavía con James para el jueves contra Millonarios. Él se encuentra incómodo desde el punto de vista de salud, no sé si será un virus, pero en el entrenamiento de este martes no ha estado ciento por ciento. Si se siente… pic.twitter.com/IXYo6ftQHq — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 22, 2026

James llega además con algo que Cuadrado todavía no tiene: minutos oficiales con su nuevo equipo. Ya participó en el triunfo 3-2 de Nacional sobre Internacional de Bogotá y jugó todo el segundo tiempo en la derrota 2-0 frente a Llaneros. Así, el clásico que inicialmente se promocionaba como el primer gran duelo entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado tendrá solamente una posibilidad de contar con una de sus dos estrellas: Cuadrado está confirmado como baja por decisión técnica, mientras que el ‘10’ verdolaga apunta, tras superar su malestar, a estar disponible para Lucas González.

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