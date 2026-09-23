¿Quién es Yu Zidi, la nadadora china de 13 años que está rompiendo todas las marcas?

Apenas tiene 13 años, todavía va al colegio y le falta menos de un mes para cumplir 14, pero ya nada a velocidades reservadas para algunas de las mejores deportistas de la historia. ¿Quién es Yu Zidi? La china se convirtió este miércoles en una de las grandes figuras de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026: disputó tres pruebas individuales, ganó las tres medallas de oro y en todas estableció récord del certamen. Su balance hasta este 23 de septiembre es perfecto.

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🚨 YU ZIDI 🇨🇳 (13 ANS) FRAPPE UN GRAND COUP EN RÉALISANT 2:06.10 SUR 200M 4 NAGES :



La chinoise décroche le titre asiatique et bat les records d’Asie, de Chine et du monde junior !



26.91

58.87 – 31.96

1:35.91 – 37.04

2:06.10 – 30.19



🤯🤯🤯#Natation pic.twitter.com/LlXxJzzvbT — MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) September 21, 2026

Yu nació el 16 de octubre de 2012 en Baoding, provincia de Hebei. Su llegada a la natación fue casi accidental. Cuando tenía seis años, su padre la llevó a un parque acuático durante un verano caluroso y un entrenador reparó en sus condiciones dentro del agua. Tres años después comenzó a prepararse de manera más seria en el Hebei Taihua Jinye Swimming Club. La niña que había empezado nadando para refrescarse terminó convertida en uno de los talentos más extraordinarios que ha producido recientemente la natación china.

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Las primeras señales de que se trataba de un caso fuera de lo común llegaron muy temprano. A los 11 años estuvo cerca de conseguir la marca exigida para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 en los 400 metros combinados. Un año después empezó a registrar tiempos que la situaban entre las mejores adultas del planeta: en mayo de 2025 hizo 2:06.83 en los 200 mariposa y 4:35.53 en los 400 combinados, registros que habrían peleado los primeros lugares en los anteriores Juegos Olímpicos.

Su presentación internacional definitiva ocurrió en el Mundial de Singapur 2025. Con solo 12 años terminó cuarta en los 200 combinados, cuarta en los 200 mariposa y cuarta en los 400 combinados. Además, nadó las series del relevo chino de 4×200 libre que posteriormente conquistó el bronce, resultado que la convirtió en la medallista más joven de la historia de los Campeonatos Mundiales de natación. World Aquatics permite normalmente competir en el Mundial desde los 14 años, pero Yu pudo hacerlo porque había alcanzado los tiempos de clasificación establecidos por la federación internacional.

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Un año después, los Juegos Asiáticos están mostrando cuánto ha avanzado. Su primera victoria llegó en los 200 metros mariposa, en los que paró el cronómetro en 2:05.08. No solamente ganó el oro: derribó el récord de los Juegos Asiáticos de 2:05.57 que Zhang Yufei había establecido en Hangzhou 2023. El registro coloca actualmente a Yu entre las 15 nadadoras más rápidas de todos los tiempos en esa distancia.

Lo verdaderamente extraordinario llegó en los 200 metros combinados. Yu ganó con 2:06.10, nuevo récord de Asia, récord mundial júnior y récord de los Juegos Asiáticos. Es, además, la segunda mejor marca de toda la historia. Solamente la canadiense Summer McIntosh ha nadado más rápido: posee el récord mundial con 2:05.70. Es decir, a los 13 años, la china ya está a apenas 40 centésimas del récord absoluto del planeta. Su tiempo incluso superó el antiguo récord mundial de la húngara Katinka Hosszú, que había sido de 2:06.12.

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Y este miércoles completó su exhibición en los 400 metros combinados. Yu dominó de principio a fin y ganó en 4:28.56, casi cuatro segundos por delante de su compatriota Ke Wenxi. El tiempo pulverizó el récord de los Juegos Asiáticos que permanecía vigente desde 2014 y la convirtió en la quinta nadadora más rápida de la historia en esta prueba. A diferencia de los 200 combinados, allí todavía no posee el récord asiático, pero volvió a colocarse dentro de una dimensión estadística extraordinaria para su edad.

Así, su balance individual en sus primeros Juegos Asiáticos queda en tres carreras y tres oros: 200 mariposa, 200 combinados y 400 combinados. También deja tres récords de los Juegos, un récord absoluto de Asia, un récord mundial júnior y dos actuaciones que ya aparecen entre las cinco mejores de todos los tiempos en sus respectivas pruebas. No se trata únicamente de que Yu sea extraordinariamente rápida para una niña de 13 años: sus marcas ya son extraordinarias incluso cuando se comparan con las mejores nadadoras adultas de la historia.

Su progresión inevitablemente dirige las miradas hacia Los Ángeles 2028, donde tendrá apenas 15 años. Allí podría encontrarse directamente con McIntosh, la gran referencia actual de los estilos combinados y una nadadora a la que la propia Yu ha señalado como inspiración. Sin embargo, incluso después de ganar tres oros continentales, la china mantiene un discurso sorprendentemente exigente: tras sus victorias ha hablado de errores técnicos y de aspectos que todavía debe corregir. Después del tercer oro aseguró que revisaría aquello que no hizo bien para intentar mejorar.

Lo inquietante para sus rivales es precisamente eso: Yu Zidi todavía está creciendo y, estadísticamente, ya está nadando como una de las mejores de todos los tiempos. Hace apenas un año era la niña de 12 años que sorprendía al mundo rozando tres medallas individuales en Singapur. Hoy, con 13, acumula tres oros en tres pruebas en sus primeros Juegos Asiáticos y está a cuatro décimas de un récord mundial. La pregunta alrededor de la prodigio china ya no parece ser si podrá competir entre las mejores, sino hasta dónde pueden llegar sus tiempos.

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