La relación entre Davo y Santa Fe comenzó a crecer durante la…

POV: Recibes la camiseta de El Primer Campeón 🇮🇩 de Colombia 😍 @DavooXeneizeJRR , gracias por bancarnos ❤️. Ahora sí, ¡Bienvenido a La Familia del León 🦁! pic.twitter.com/fGTb6OCx6u

Santa Fe y Davo Xeneize, uno de los creadores de contenido sobre fútbol más reconocidos de Latinoamérica, siguen fortaleciendo su relación. El club bogotano tuvo un tremendo gesto y le envió al streamer y youtuber argentino una camiseta del León firmada por varios de los principales referentes del plantel, entre ellos el delantero Hugo Rodallega, capitán y una de las grandes figuras del equipo.

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Santa Fe y Davo Xeneize: el cuadro cardenal tuvo tremendo gesto con el "streamer" argentino

La relación entre Davo y Santa Fe comenzó a crecer durante la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana contra River Plate. El conjunto cardenal enfrentó al equipo argentino y definió la eliminatoria en el estadio Monumental de Buenos Aires. Por el interés que generaba River en Argentina, Davo, hincha ferviente de Boca Juniors, siguió de cerca la llave y comenzó a hablar con frecuencia del conjunto colombiano.

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Me cae bien Davo, de Boca y alentando a Santa Fe ✨ https://t.co/EMbyNtzXrk — Zorro&Machete (@niko77ina) August 27, 2026

La eliminación de Santa Fe no terminó esa conexión. Por el contrario, el creador argentino continuó generando contenido alrededor del León, comentando su actualidad, sus jugadores y diferentes aspectos del club.

Esa exposición acercó el nombre del cuadro cardenal a una audiencia que normalmente consume principalmente fútbol argentino y europeo, y que difícilmente tendría el mismo contacto cotidiano con un equipo del fútbol colombiano.

Bien lo sabe Davo Xeneize

Independiente Santa Fe papá de las gallinas 🚫🐔🚫🐔🚫 😂😂😂 pic.twitter.com/dLUajCUWdh — Juan David G (@JuanDGranados) September 3, 2026

Santa Fe y Davo Xeneize: ¿quién es el argentino y por qué tiene tanta fama?

Ahí está precisamente la dimensión del personaje. Davo Xeneize se mueve en una nueva esfera de comunicación futbolera en la que las transmisiones en vivo, las reacciones, los debates y los videos en redes compiten en audiencia e influencia con los formatos tradicionales.

Su agencia asegura que su comunidad supera los 15 millones de seguidores sumando plataformas como YouTube, Twitch, Kick, Instagram, TikTok y X. Solo uno de sus canales vinculados a sus transmisiones en YouTube ronda actualmente los 2,46 millones de suscriptores y supera los 730 millones de reproducciones acumuladas.

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Su crecimiento también representa un cambio en la forma en que buena parte de los aficionados jóvenes se relaciona con el fútbol. Davo construyó su comunidad inicialmente alrededor de Boca Juniors —de ahí su nombre, Xeneize—, pero convirtió sus transmisiones en espacios para discutir el fútbol sudamericano, las grandes ligas europeas, selecciones y competencias internacionales. Sus opiniones, reacciones y fragmentos de directos circulan después por distintas redes y multiplican el alcance de cada tema.

La camiseta firmada aparece entonces como algo más que un regalo. Santa Fe respondió al interés que Davo mostró durante y después de aquella serie internacional y fortaleció un vínculo con uno de los grandes amplificadores digitales del fútbol latinoamericano. Para el León, además, significa mantenerse presente ante una audiencia internacional que empezó a conocerlo por una eliminatoria contra River, pero que continuó encontrándose con el escudo cardenal incluso después de que terminó la competencia.

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