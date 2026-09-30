Tormenta en Portugal con Cristiano Ronaldo: desató su rabia con el DT por no darle minutos

Hay caos en la selección portuguesa. La situación de Portugal con Cristiano Ronaldo pasó en cuestión de días de una decisión deportiva a convertirse en el principal problema del comienzo de la era de Jorge Jesús. El capitán portugués no disputó un solo minuto en la victoria 2-1 contra Noruega por la Liga de Naciones, mostró su frustración tras el partido y el episodio escaló hasta provocar un viaje de urgencia de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), a Copenhague para reunirse con el delantero y el…

Hay caos en la selección portuguesa. La situación de Portugal con Cristiano Ronaldo pasó en cuestión de días de una decisión deportiva a convertirse en el principal problema del comienzo de la era de Jorge Jesús. El capitán portugués no disputó un solo minuto en la victoria 2-1 contra Noruega por la Liga de Naciones, mostró su frustración tras el partido y el episodio escaló hasta provocar un viaje de urgencia de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), a Copenhague para reunirse con el delantero y el seleccionador.

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Todo empezó con la gestión de minutos de Cristiano, de 41 años. Tres días antes había sido titular en el triunfo 1-0 contra Gales y Jorge Jesus lo sustituyó en el minuto 67 por Gonçalo Ramos. Para la visita a Noruega, el entrenador decidió dejarlo inicialmente en el banco y explicó antes del encuentro que no quería utilizarlo de entrada después de que hubiera disputado cerca de 70 minutos en el compromiso anterior. Hasta ahí, la decisión parecía entrar dentro de una rotación normal.

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El problema apareció durante el partido. Jorge Jesus reconoció posteriormente que contemplaba utilizar a Cristiano durante aproximadamente la última media hora, una posibilidad que, según medios portugueses, también había conversado previamente con el futbolista. Ronaldo calentó esperando su oportunidad, pero Portugal necesitó defender el 2-1 conseguido gracias a los goles de João Félix y Gonçalo Ramos y el técnico terminó haciendo otros movimientos. Cristiano nunca entró.

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Portugal con Cristiano Ronaldo: ¿por qué no jugó contra Noruega?

Jesús sostuvo que la decisión fue estrictamente futbolística. “Estaba pensando meterlo quizá media hora, pero después el partido va dictando otras cosas”, explicó el seleccionador, quien además dejó claro que Cristiano estaba físicamente disponible. Gonçalo Ramos había marcado el gol del triunfo y el entrenador consideró que las características del encuentro aconsejaban mantener otra estructura. Su mensaje de fondo fue contundente: Ronaldo jugará cuando él considere que debe hacerlo, exactamente bajo el mismo criterio que el resto de convocados.

La reacción del capitán convirtió la suplencia en algo mucho mayor. Apenas terminó el encuentro en Oslo, Ronaldo se dirigió directamente hacia los vestuarios mientras sus compañeros permanecían sobre el césped para saludarse y agradecer el respaldo de los aficionados portugueses que habían viajado a Noruega. Jorge Jesús aseguró posteriormente que tendría que hablar con el delantero. La imagen resultó todavía más llamativa por un dato: Cristiano no terminaba como suplente sin ser utilizado en un partido oficial de Portugal desde el 15 de junio de 2008, durante la Eurocopa contra Suiza.

La tensión alrededor de Portugal con Cristiano Ronaldo aumentó el martes durante el entrenamiento en Malmö, donde la selección prepara su partido contra Dinamarca. El atacante llegó con la delegación al Eleda Stadion, estuvo sobre el terreno de juego antes del inicio de la sesión e incluso conversó con Jorge Jesus, pero no participó posteriormente en el trabajo colectivo y regresó al hotel. La Federación explicó que Cristiano debía realizar un trabajo específico y que el gimnasio del estadio no disponía de una máquina necesaria para completar ese plan, por lo que continuó la sesión en el hotel.

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Ese detalle es importante porque, hasta ahora, no existe una confirmación oficial de que la ausencia del entrenamiento haya sido un acto de rebeldía. Sin embargo, después de lo sucedido en Oslo, cada movimiento del portugués empezó a interpretarse dentro de la crisis. Ronaldo respondió públicamente de una forma mucho más medida: publicó una fotografía vestido con la indumentaria de la selección acompañada únicamente por la bandera de Portugal y un corazón rojo, una señal de compromiso con el equipo en medio de las versiones sobre su malestar.

Cristiano Ronaldo con Portugal, en el partido contra Gales. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

Reunión urgente por el caso de Portugal con Cristiano Ronaldo

La dimensión del problema quedó clara con la intervención de Pedro Proença. El presidente de la FPF tenía previsto acompañar a la selección portuguesa sub-21 en las Azores, pero modificó su agenda y viajó hacia Copenhague, donde Portugal enfrentará este jueves a Dinamarca. Según la prensa portuguesa, el dirigente pretende sentarse con Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús para rebajar la tensión y aclarar la situación del capitán dentro del nuevo proyecto deportivo.

El momento tampoco es menor. Jorge Jesús apenas está comenzando su etapa como seleccionador después de asumir el cargo tras el Mundial de 2026 y tiene una relación previa muy cercana con Ronaldo, a quien dirigió en Al Nassr. Antes de comenzar esta nueva etapa, el entrenador había insistido en que el nombre o el estatus de ningún futbolista condicionaría sus decisiones. Cristiano, por su parte, había considerado su futuro internacional después de la Copa del Mundo, pero finalmente decidió continuar con Portugal y manifestó públicamente su deseo de seguir ayudando al equipo mientras se sintiera útil.

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Por eso, más que una simple suplencia, el episodio plantea la primera gran prueba para la convivencia entre la máxima figura histórica de Portugal y un entrenador que pretende imponer su autoridad desde el comienzo del ciclo. Deportivamente, el arranque de Jesús es perfecto: Portugal venció a Gales y Noruega y suma seis puntos en la Liga de Naciones. Fuera del campo, sin embargo, el foco está en otra parte. El partido contra Dinamarca y, sobre todo, las conclusiones de la conversación entre Proença, Jesús y Ronaldo determinarán si la tormenta queda en una molestia puntual o si Portugal con Cristiano Ronaldo entra en una discusión mucho más profunda sobre el papel que tendrá su capitán en el tramo final de su carrera internacional.

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