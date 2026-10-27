¡Como si nada hubiese pasado! Cristiano Ronaldo, preconvocado en la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo podría regresar a la selección de Portugal apenas un mes después de protagonizar una de las mayores polémicas de su carrera internacional. El delantero del Al Nassr, de 41 años, fue incluido por el seleccionador Jorge Jesus en la preconvocatoria para los próximos compromisos de la Liga de Naciones. La decisión, confirmada por la Federación Portuguesa de Fútbol, abre una posibilidad que parecía complicada después de su enfrentamiento con el entrenador.

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La noticia no significa que Cristiano tenga asegurado su regreso. La lista definitiva se conocerá el próximo 6 de noviembre y será entonces cuando Jorge Jesus determine si vuelve a contar con el histórico capitán. Sin embargo, su presencia entre los candidatos representa una primera señal de acercamiento tras varias semanas de tensiones, declaraciones públicas y una sanción disciplinaria que puso en duda su continuidad con Portugal.

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Cristiano Ronaldo durante una sesión de entrenamiento con Portugal en el Eleda Stadium de Malmo, Suecia, el 29 de septiembre de 2026. Foto: EFE - JOHAN NILSSON

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

La controversia comenzó durante la concentración de septiembre, cuando Portugal disputaba sus primeros partidos de la Liga de Naciones. Jorge Jesus, quien asumió la dirección técnica después del Mundial de 2026, había advertido que Cristiano no tendría un trato preferencial y que su participación dependería del rendimiento. Aunque inicialmente fue titular contra Gales, el delantero permaneció en el banquillo durante el siguiente compromiso, frente a Noruega.

El episodio que desencadenó el conflicto ocurrió el 27 de septiembre, durante la victoria portuguesa por 2-1 en Oslo. Cristiano calentó durante buena parte del segundo tiempo, pero finalmente no ingresó. Según explicó posteriormente, el entrenador le había prometido que disputaría aproximadamente 30 minutos. El incumplimiento de ese supuesto acuerdo provocó su molestia y abrió una confrontación que trascendió el terreno de juego.

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La situación empeoró después de una reunión entre ambos y de una conferencia de prensa de Jorge Jesus. Cristiano aseguró que el seleccionador había incumplido nuevamente su palabra al no respetar lo que, según su versión, habían acordado comunicar públicamente. El 30 de septiembre decidió abandonar la concentración en Copenhague, antes del partido contra Dinamarca. Portugal disputó aquel encuentro sin su capitán y consiguió imponerse por 4-2.

El 6 de octubre, Cristiano publicó un comunicado en el que explicó sus diferencias con el entrenador, pero también reconoció que abandonar la concentración había sido un error. Pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados, asumió su responsabilidad y manifestó su disposición a aceptar una sanción. Pese a ello, dejó claro que la confianza con Jorge Jesus estaba deteriorada y condicionó su regreso a encontrarse en buenas condiciones físicas.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

¿Es extraño el regreso de Cristiano Ronaldo?

La Federación Portuguesa de Fútbol anunció el 19 de octubre una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración sin autorización. El castigo fue el mínimo contemplado en el reglamento y comenzó a contabilizarse desde el 30 de septiembre, cuando Cristiano dejó al equipo. Por eso finalizará antes de los próximos compromisos internacionales y no representa un impedimento para su convocatoria.

Lo extraordinario del posible regreso no es su nivel deportivo, sino las circunstancias. Cristiano es el máximo referente histórico de Portugal y ha sido durante más de dos décadas una figura central del equipo. Su decisión de abandonar una concentración, cuestionar públicamente al seleccionador y recibir una sanción federativa marcó una ruptura poco habitual para un capitán de su trayectoria. Además, a los 41 años, el delantero se encuentra en la etapa final de su carrera y ya confirmó que el Mundial de 2026 fue el último de su vida.

¿Qué viene para Cristiano Ronaldo y Portugal?

Portugal afrontará dos compromisos en noviembre para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones. El primero será contra Dinamarca, el sábado 14 de noviembre, en Braga. Tres días después, el martes 17, visitará a Gales en Cardiff. El equipo portugués llega a esta ventana internacional con una situación favorable: ganó sus cuatro primeros partidos del Grupo A4, suma 12 puntos y ya aseguró su clasificación a los cuartos de final, programados para marzo de 2027.

El próximo 6 de noviembre será una fecha decisiva para Cristiano Ronaldo. Su inclusión en la lista definitiva supondría la oportunidad de recomponer su relación con Jorge Jesus y regresar al equipo nacional después de una ausencia marcada por la polémica. También abriría una nueva discusión sobre su papel deportivo en Portugal, que ha conseguido ganar sus últimos tres partidos sin él. De momento, la preconvocatoria deja abierta la puerta a una reconciliación, pero todavía no garantiza que el delantero vuelva a vestir la camiseta de su selección.

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