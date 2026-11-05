"No fue una decisión fácil", dijo en un mensaje en Instagram dirigido "a los…

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 su retirada como jugador de la selección de Portugal. Después de 23 años de trayectoria con el combinado luso y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción, el astro luso le dice adiós a su carrera en el fútbol internacional. Lo hace a los 41 años, con 146 goles en 234 partidos (mayor anotador en selecciones) y el título de la Eurocopa 2016.

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"No fue una decisión fácil", dijo en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta de su país. "Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió en un vídeo Ronaldo, quien debutó en 2003, jugó seis mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026) y seis Eurocopas (2004, 2008, 2012, 2016, 2021 y 2024). Ambos tienen récord de participaciones en ambas competiciones.

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Cristiano Ronaldo y su final con Portugal

Su retirada quedó empañada por el escándalo con Jorge Jesus el 27 de septiembre en Oslo: el DT lo dejó en el banquillo y sin minutos en el partido de la Nations League contra Noruega, a pesar de haber calentado en la banda más de media hora. Antes del encuentro contra Dinamarca, el director técnico informó que Ronaldo no sería titular y el jugador abandonó la concentración. Tras disculparse días después, CR7 recibió una sanción de 30 días.

La Federación Portuguesa de Fútbol había allanado el camino para su regreso al anunciar la semana pasada que figuraba entre los 50 jugadores preconvocados para enfrentarse a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga y luego a Gales, tres días después, en Cardiff. Sin embargo, Cristiano se adelantó 24 horas al anuncio del entrenador de su lista definitiva para los dos próximos partidos de la Liga de las Naciones. El capitán portugués no volverá.

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Cristiano Ronaldo, una leyenda portuguesa

Aunque Ronaldo lamentó su actitud hacia los aficionados y sus compañeros, arremetió contra el seleccionador Jorge Jesus con un largo alegato en el que lo acusa de haber traicionado su confianza. "Llegó el día de devolver a todos la camiseta número 7 de nuestra selección. Pongo fin a un camino que empezó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre", declaró el icono mundial en su vídeo de Instagram con casi 680 millones de seguidores.

En su último gran torneo, el Mundial organizado en el verano de 2026 en Norteamérica, el jugador nacido en la isla de Madeira se convirtió en el primero de la historia en marcar en seis Copas del Mundo, pero la competición concluyó con una actuación discreta, con la eliminación de Portugal en octavos de final ante España (1-0), la futura campeona. Un final que tampoco estaba entre las cuentas de CR7 y mucho menos de sus aficionados que lo extrañaran.

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