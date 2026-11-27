La operación ya tendría un acuerdo económico entre los dos clubes, aunque todavía no está completamente cerrada. Según informó el periodista argentino Germán García Grova, el…

El gran momento de Kevin Viveros en el fútbol brasileño podría abrirle las puertas de un nuevo destino en Europa . El delantero colombiano, figura de Athletico Paranaense y actual goleador del campeonato brasileño con 21 anotaciones, estaría cerca de continuar su carrera en Rusia, luego de que el CSKA de Moscú avanzara en las negociaciones para hacerse con sus servicios.

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La operación ya tendría un acuerdo económico entre los dos clubes, aunque todavía no está completamente cerrada. Según informó el periodista argentino Germán García Grova, el negocio contempla 20 millones de dólares fijos, más otros siete millones en bonos, una cifra que podría convertir la transferencia en una de las más importantes de la carrera del atacante vallecaucano.

🇨🇴🔥 21 GOALS IN BRAZIL'S SÉRIE A!



26-year-old Colombian striker Kevin Viveros has enjoyed an outstanding 2026 campaign with Athletico Paranaense! 👀



🇧🇷 Brasileirão Série A

🏟️ 32 Games

⚽ 21 Goals

🅰️ 3 Assists

⏱️ 2,812 Minutes



🥇 Current League Top Scorer!



🌍 All Competitions… pic.twitter.com/qqAL42w6sv — CSN Football Videos (@csnfootballvids) November 23, 2026

De acuerdo con la misma información, Viveros tendría previsto firmar un contrato por cuatro temporadas con el conjunto ruso. No obstante, las diferencias en las condiciones salariales del futbolista mantienen pendiente la formalización del acuerdo.

¿Qué falta para que Kevin Viveros llegue al CSKA de Moscú?

Las conversaciones entre Athletico Paranaense y el CSKA de Moscú tomaron fuerza en los últimos días. El portal brasileño Globo Esporte informó el 26 de noviembre que el equipo de Curitiba había abierto negociaciones para concretar la salida del colombiano, por quien inicialmente pretendía recibir una cifra superior a los 20 millones de euros, equivalentes a unos 129 millones de reales.

Posteriormente, la información de García Grova apuntó a un entendimiento entre las instituciones por 20 millones de dólares, más siete millones en variables. Sin embargo, el principal obstáculo estaría ahora en los términos personales del contrato.

Según Globo Esporte, el entorno del delantero todavía no había recibido una propuesta oficial, aunque el club brasileño conocía las pretensiones económicas del jugador y sus representantes. Además, las partes entendían que sus caminos podían separarse al finalizar la temporada.

🚨{EXCLUSIVO} Acuerdo TOTAL entre #Paranaense 🇧🇷 y #CSKA 🇷🇺 por Kevin Viveros



📍US$20M + US$7M en bonos



📌Pequeños detalles en el salario del 🇨🇴 hacen que la operación no esté cerrada.



✍️ Una vez limadas las diferencias firmará por 4️⃣ temporadas. pic.twitter.com/tdbBYs4MJJ — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 26, 2026

En medio de este escenario también habrían influido las diferencias entre Viveros y el presidente de Athletico Paranaense, Mario Celso Petraglia, durante las conversaciones para mejorar el salario del futbolista, tanto antes como después del Mundial.

Por ahora, ninguno de los dos clubes ha confirmado oficialmente las cifras de la negociación ni la firma del contrato.

Atlético Nacional recibiría dinero por la transferencia

La eventual salida de Viveros también tendría repercusiones para el fútbol colombiano. Atlético Nacional conserva el 30 % de los derechos económicos del delantero, por lo que recibiría una parte del dinero que deje la operación si finalmente se concreta el traspaso al CSKA de Moscú.

El conjunto brasileño, por su parte, ya venía contemplando la posibilidad de perder a uno de sus principales atacantes. El entrenador Odair Hellmann y la dirigencia habían trabajado en alternativas para la temporada 2027.

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Una de ellas fue la incorporación del colombiano Kerwin Vargas en julio de 2026, movimiento que apuntaba a sumar un futbolista con posibilidades de asumir un papel importante en el frente de ataque.

Además, Athletico Paranaense mostró interés por el mediocampista argentino Rodrigo Villagra, quien pertenece precisamente al CSKA de Moscú y estuvo cedido en Internacional. Sin embargo, según Globo Esporte, una eventual negociación por el volante sería independiente de la transferencia de Viveros.

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De Atlético Nacional a una posible aventura en Rusia

El delantero colombiano ha tenido un recorrido por diferentes equipos antes de consolidarse en Brasil. Su carrera profesional comenzó en 2018 con América de Cali y posteriormente pasó por Atlético FC y Leones.

En 2022 tuvo una de sus primeras grandes temporadas al convertirse en el máximo goleador de la Liga FUTVE con Carabobo, de Venezuela, donde consiguió 21 anotaciones. Después regresó al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Deportivo Cali y tuvo una experiencia en Sarajevo, de Bosnia.

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En 2024 llegó a La Equidad y posteriormente se incorporó a Atlético Nacional, equipo con el que consiguió importantes títulos: la Copa Colombia y la Liga en 2024, además de la Superliga en 2025.

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Su siguiente destino fue Athletico Paranaense, al que llegó en 2025. Allí encontró continuidad y protagonismo, hasta convertirse en una de las principales figuras del equipo durante 2026. Sus 21 goles en el campeonato brasileño lo tienen como máximo anotador del torneo, rendimiento que también le abrió las puertas de la selección colombiana absoluta.

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Viveros debutó con la Tricolor el 26 de septiembre, en el compromiso frente a México, después de haber sido llamado para la triple fecha FIFA de octubre.

Ahora, con el CSKA de Moscú como posible destino, el atacante de 26 años tendría sobre la mesa la oportunidad de dar un nuevo salto en su carrera. La negociación entre los clubes estaría encaminada, pero su futuro dependerá de que se resuelvan las diferencias económicas pendientes.

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