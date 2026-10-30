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Cumpleaños 66 de Maradona: los emotivos videos de la selección de Argentina y Boca Juniors

La Albiceleste recordó al Diez con un homenaje inspirado en su duelo contra Inglaterra, mientras que Boca emocionó a sus hinchas con una llamada imaginaria al cielo para hablar con su ídolo.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
(FILES) An imaCumpleaños 66 de Maradona: los emotivos videos de la selección de argentina y Boca Juniorsge of late football star Diego Maradona is seen on the 2nd anniversary of his death at CONMEBOL fan zone "Tree of dreams" during the Qatar 2022 World Cup football tournament in Doha, on November 25, 2022.
La Albiceleste recordó al Diez con un homenaje inspirado en su duelo contra Inglaterra, mientras que Boca emocionó a sus hinchas con una llamada imaginaria al cielo para hablar con su ídolo.
Foto: AFP - JUAN MABROMATA

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La figura de Diego Armando Maradona vuelve a ser protagonista este viernes 30 de octubre, una fecha especial para el fútbol argentino y para los millones de aficionados que todavía recuerdan al ídolo. El Diez habría cumplido 66 años y, como ocurre cada aniversario de su nacimiento, los homenajes no se hicieron esperar. Entre los más emotivos estuvieron los videos publicados por la selección de Argentina y Boca Juniors, dos instituciones que encontraron distintas maneras de mantener viva su memoria.

Las redes sociales se llenaron de mensajes para recordar al campeón del mundo. Desde las palabras de sus hijas y los homenajes de clubes que hicieron parte de su carrera, hasta el reconocimiento de Gimnasia de La Plata, equipo que dirigió en sus últimos años como entrenador, el cumpleaños de Maradona volvió a despertar emociones.

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El video de la selección de Argentina para recordar a Maradona

La Selección argentina publicó un emotivo video en el que relacionó la figura de Maradona con el enfrentamiento ante Inglaterra en el Mundial 2026. La producción recuperó la carga histórica y emocional de ese duelo, esta vez con Lionel Messi como uno de los protagonistas de la historia.

El homenaje estuvo acompañado por una narración dedicada directamente al Diez, en la que se reconoce la huella que dejó en las generaciones que vistieron la camiseta albiceleste.

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"Diego, hoy cumplirías 66 años. Y estés donde estés, esta Selección tiene un regalo para vos. Porque vos les enseñaste a dejar todo por esta bandera, y ellos dejaron todo para regalarte esta otra", dice el mensaje que acompaña las imágenes.

A continuación, el video presenta un compilado de aquel partido frente a Inglaterra, con especial atención a la bandera que llevaba la inscripción ‘Las Malvinas son argentinas’. De esta manera, el seleccionado convirtió el recuerdo de Maradona en un homenaje que también apeló a uno de los sentimientos más profundos de la afición argentina.

Boca Juniors emocionó con una llamada imaginaria al cielo

Otro de los homenajes que generó reacciones fue el de Boca Juniors, club con el que Maradona construyó un vínculo especial y al que regresó después de su paso por el fútbol europeo.

La institución publicó un video en el que hinchas de distintas generaciones simulan realizar una llamada telefónica al cielo para conversar con Diego. La producción reúne mensajes cargados de nostalgia, agradecimiento y recuerdos de quienes todavía sienten su ausencia.

Algunos simpatizantes evocan las tardes en La Bombonera, mientras otros expresan cuánto extrañan al ídolo y la emoción que les produce volver a ver sus imágenes. El video también refleja cómo su figura continúa ligada a la identidad del club, incluso entre quienes no tuvieron la oportunidad de verlo jugar.

Maradona llegó a Boca en 1981 y fue protagonista de la conquista del Torneo Metropolitano de ese año. Tras su recorrido por Europa, regresó en 1995 y disputó allí su último partido como futbolista profesional, el 25 de octubre de 1997, frente a River Plate.

Gimnasia de La Plata también recordó al Diez

Los homenajes se extendieron a otros clubes que compartieron parte de la historia de Maradona. Uno de ellos fue Gimnasia de La Plata, equipo que dirigió como entrenador y que le dedicó un mensaje especial por su cumpleaños.

En la publicación, el club recordó la emoción que generó su llegada y la manera en que se identificó con sus colores. "Fuiste esa magia que nos hizo enamorar de una pelota, creer que todo es posible y entender que el fútbol no solo se juega con los pies, sino también con el corazón", expresó el mensaje.

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La carta también evocó el día en que Maradona pisó por primera vez el césped del estadio y el cariño que recibió de los hinchas. "Desde ese día y para siempre sos parte de nuestra identidad", fue una de las frases con las que Gimnasia resumió el vínculo que construyó con el entrenador.

El mensaje tuvo además la participación de Nacho Fernández, quien recordó lo que significa llevar la cinta de capitán y compartir con Diego el amor por el escudo. "Cada vez que salgo a la cancha con la cinta de capitán siento un orgullo difícil de explicar, siento en realidad que te llevo conmigo", expresó.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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Comentarios
  • Diana cp(85842)Hace 33 minutos
    Les recomiendo "Ídolos con pies de barro" del argentino Nicolas Márquez
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