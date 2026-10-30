A sus 29 años y seis meses, Zverev se convertirá en el segundo tenista alemán en alcanzar el primer lugar del escalafón, después de…

Alexander Zverev esperó varios años para llegar a la cima del tenis masculino, pero finalmente tendrá su nombre en lo más alto del ranking de la ATP. El alemán aseguró el primer puesto de la clasificación mundial después de vencer al neerlandés Tallon Griekspoor en la segunda ronda del Abierto de Viena y, a partir del próximo lunes, aparecerá oficialmente como número uno del mundo por primera vez en su carrera .

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Alexander Zverev rompió la espera y se convirtió en el nuevo rey del tenis mundial

A sus 29 años y seis meses, Zverev se convertirá en el segundo tenista alemán en alcanzar el primer lugar del escalafón, después de Boris Becker. También será el segundo jugador de mayor edad en debutar en esa posición, solo por detrás del australiano John Newcombe, quien llegó a la cima con 30 años, en 1974, un año después de la creación del ranking computarizado.

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El logro tendrá un valor adicional para el alemán, pues no solo ocupará el primer puesto de la clasificación, sino que también terminará la temporada como número uno. Esto quedó asegurado luego de que el italiano Jannik Sinner anunciara el final anticipado de su año competitivo por una lesión en la rodilla derecha.

Una espera de varios años para llegar a la cima de la ATP

La llegada de Zverev al primer puesto representa la culminación de un camino que, para muchos, pudo haber tenido un desenlace mucho más temprano. Desde sus primeras apariciones en el circuito, el alemán llamó la atención por su potente servicio y sus condiciones para responder desde el fondo de la cancha, características que le permitieron competir frente a figuras como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Su mejor ubicación hasta ahora había sido el segundo puesto, al que llegó el 13 de junio de 2022. En ese momento, Zverev era considerado uno de los principales candidatos para tomar el protagonismo del tenis masculino cuando comenzara a cerrarse la histórica etapa de los tres grandes.

Sin embargo, aquella oportunidad llegó acompañada de un duro contratiempo. Días antes, el alemán había sufrido una lesión en los ligamentos del tobillo durante su partido frente a Rafael Nadal en Roland Garros, por lo que tuvo que someterse a una cirugía. Si hubiera derrotado al español y posteriormente ganado el torneo, habría alcanzado el número uno del mundo.

Mientras Zverev se recuperaba, Carlos Alcaraz irrumpió con fuerza en el circuito. El español conquistó su primer título de Grand Slam y llegó a la cima de la clasificación con apenas 19 años, dando inicio a una nueva etapa en la que también tendría protagonismo Sinner.

Durante los siguientes cuatro años, Alcaraz, Sinner y Djokovic se alternaron en el primer puesto, mientras Zverev intentaba acercarse a ese lugar. Aunque logró mantenerse entre los principales jugadores del circuito, tuvo dificultades para imponerse en los momentos decisivos frente a sus principales rivales. Ante Sinner, por ejemplo, registra un balance desfavorable de cuatro victorias y 11 derrotas.

Dos títulos de Grand Slam marcaron su temporada

El salto definitivo de Zverev llegó en una temporada en la que las lesiones y las ausencias de algunos de los principales nombres del tenis modificaron el panorama competitivo.

El alemán encontró su oportunidad en Roland Garros, en el que conquistó su primer título de Grand Slam. Alcaraz, bicampeón defensor, no pudo participar por una lesión en la muñeca, mientras que Sinner sufrió una sorpresiva eliminación en la segunda ronda.

Con la responsabilidad de asumir el favoritismo, Zverev respondió en la cancha y derrotó en cinco sets al italiano Flavio Cobolli para quedarse con el trofeo.

Semanas después alcanzó la final de Wimbledon, aunque allí Sinner se impuso en cuatro sets. El alemán tuvo una nueva oportunidad de demostrar su nivel en el Abierto de Estados Unidos, donde venció al estadounidense Ben Shelton para conquistar su segundo título de Grand Slam del año. En ese torneo, Sinner estuvo ausente y Alcaraz regresaba después de su periodo de recuperación.

Estos resultados terminaron de impulsar a Zverev hasta el primer lugar del ranking, en una temporada que también le permitió consolidarse como uno de los grandes protagonistas del circuito.

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Zverev, entre el reconocimiento deportivo y la polémica

El alemán será el jugador número 30 en ocupar el primer puesto de la clasificación de la ATP, pero su trayectoria también ha estado rodeada de controversias fuera de las canchas.

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Dos exparejas lo han acusado de violencia doméstica, señalamientos que Zverev ha negado reiteradamente. Uno de los casos fue presentado por Olya Sharypova en 2020. Ella no inició acciones penales y la ATP concluyó que no había pruebas suficientes para respaldar las acusaciones, por lo que no sancionó al tenista.

El otro proceso estuvo relacionado con Brenda Patea, con quien Zverev tiene una hija. El caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial, que incluyó un pago de 218.000 dólares por parte del jugador al tesoro estatal y a organizaciones sin ánimo de lucro. En 2024, una portavoz del tribunal de distrito de Tiergarten aclaró que el acuerdo no constituía un veredicto ni una decisión sobre la culpabilidad o inocencia del deportista.

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Tras conseguir el triunfo que le aseguró el número uno, Zverev recibió un reconocimiento en Viena y expresó su satisfacción por alcanzar una meta que durante años se le había escapado.

“Tuve que esperar. Pero a veces hay que esperar por las mejores cosas de la vida. Estoy muy feliz”, manifestó el alemán, quien también reconoció que no encontraba palabras para describir lo que ha significado esta temporada.

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