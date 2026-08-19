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Kevin Serna anotó en la clasificación de Fluminense a los cuartos de la Libertadores

El extremo colombiano anotó contra Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido que se fue a los penaltis.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de agosto de 2026 - 12:46 p. m.
Kevin Serna celebra su gol en Argentina.
Kevin Serna celebra su gol en Argentina.
Foto: EFE - Axel Lloret
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Fluminense consiguió su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores después de empatar 1-1 contra Independiente Rivadavia en Mendoza y quedarse con la serie en la definición por penales.

El conjunto brasileño se impuso 5-4 desde los doce pasos en klos octavos de final luego de que el marcador global terminara igualado 1-1.

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El colombiano Kevin Serna fue protagonista al marcar el gol de Fluminense a los 76 minutos, tras una asistencia de Hércules.

El tanto tuvo un valor especial porque el equipo brasileño jugaba con diez hombres desde los 57 minutos, cuando Agustín Canobbio recibió la tarjeta roja.

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Independiente Rivadavia encontró el empate sobre el cierre gracias a un penal convertido por Álex Arce en el tiempo de adición (90+7), resultado que llevó la eliminatoria a los cobros desde el punto penal.

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Allí, Fluminense ganó 5-4 y selló su clasificación tras una noche en la que Serna volvió a ser determinante para el equipo brasileño.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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