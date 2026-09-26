Debacle de Italia en la Liga de Naciones: perdieron en el reestreno de Roberto Mancini

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Italia en la Liga de Naciones volvió a tropezar en el escenario internacional. Después de quedarse por fuera de los Mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y la Copa del Mundo de 2026, la Azzurra comenzó su camino en la nueva edición de la Nations League con una derrota 2-0 frente a Bélgica en casa, en el Stadio Olímpico.
El resultado profundiza las dudas alrededor de una selección que lleva varios años buscando recuperar el protagonismo perdido.
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Bélgica golpeó desde muy temprano y condicionó el desarrollo del encuentro. Mika Godts abrió el marcador a los 20 minutos y puso a los visitantes en ventaja contra una Italia que volvió a mostrar dificultades para generar peligro y encontrar respuestas cuando el partido empezó a complicarse. El conjunto local tuvo la posesión por momentos, pero careció de claridad en los últimos metros.
La sentencia llegó en la segunda mitad. Dodi Lukebakio marcó el 2-0 a los 69 minutos y terminó de apagar cualquier intento de reacción italiana. Bélgica administró la diferencia con orden y se llevó los tres puntos en la primera jornada del Grupo A, mientras que la Azzurra inició el torneo desde el cuarto lugar de su zona.
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El partido también representaba un comienzo especialmente importante para Roberto Mancini, quien regresó al banquillo con la misión de reconstruir a una selección golpeada por sus recientes fracasos. El entrenador italiano conserva como gran referencia la conquista de la Eurocopa 2020, cuando llevó al equipo al título en Wembley, pero esta nueva etapa comienza en un contexto muy diferente y con la necesidad urgente de recuperar resultados y confianza.
La crisis de Italia, por ahora, continúa. Tres ausencias consecutivas en Copas del Mundo reflejan la dimensión del problema y el estreno con derrota en la Nations League vuelve a encender las alarmas. Mancini apenas comienza su nuevo proceso, pero el 0-2 contra Bélgica dejó claro que la reconstrucción no será inmediata y que una de las selecciones más laureadas de la historia todavía tiene mucho trabajo por delante.
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