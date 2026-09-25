La selección de Colombia ya tiene nuevo 10 tras el retiro de James Rodríguez

El futbolista de 29 años, que habitualmente utiliza el número 11, aparece como el elegido para ocupar el lugar que dejó James, quien cerró su ciclo con el combinado…

La camiseta número 10 de la selección de Colombia ya tiene un nuevo dueño para los próximos compromisos internacionales. Tras el retiro de James Rodríguez, anunciado el pasado 15 de septiembre, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Jhon Arias será el primer jugador en asumir el dorsal que acompañó al histórico volante durante buena parte de su trayectoria con la Tricolor.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El futbolista de 29 años, que habitualmente utiliza el número 11, aparece como el elegido para ocupar el lugar que dejó James, quien cerró su ciclo con el combinado nacional después de disputar tres Mundiales y cuatro Copas América. La decisión se conoció en el roster técnico presentado por la Federación para los partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, en los que Colombia enfrentará a México, Paraguay y Perú en territorio estadounidense.

Publicidad

Jhon Arias, el nuevo número 10 de Colombia

La llegada de Arias al dorsal más simbólico de la selección se produce en medio de una etapa de cambios para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. La salida de James no solo dejó vacante el número que utilizó durante años, sino también la capitanía de un jugador que tuvo un papel destacado en la historia reciente del combinado nacional.

Le recomendamos leer: Selección de Colombia: Néstor Lorenzo eligió al nuevo capitán tras el retiro de James

Aunque el volante de Palmeiras venía utilizando la camiseta 11 con Colombia, su posición dentro del equipo y la salida de Juan Fernando Quintero lo ubicaron entre los nombres llamados a asumir la responsabilidad de portar el 10.

Arias cuenta con experiencia internacional y un recorrido que incluye pasos por Patriotas Boyacá, América de Cali y Santa Fe, antes de consolidarse en Fluminense. Posteriormente, en julio de 2025, dio el salto al fútbol europeo con el Wolverhampton, club que le asignó precisamente el número 10 para su debut en la Premier League.

La experiencia de Arias con el número 10

La relación de Jhon Arias con este dorsal no es nueva. Durante su etapa en Patriotas Boyacá, el mediocampista ya había utilizado la camiseta 10, cuando comenzaba a ganar protagonismo en el fútbol profesional colombiano.

Su antecedente más reciente se presentó en Inglaterra. Wolverhampton lo recibió en julio de 2025 con el número 10, en una apuesta por darle un papel relevante dentro de su plantilla. Sin embargo, su paso por el equipo terminó antes de lo esperado: disputó 23 partidos de Premier League y marcó un gol, mientras que en el segundo semestre de la temporada 2025/26 continuó su carrera en Palmeiras.

El ciclo en el conjunto inglés estuvo marcado además por el descenso del club, antes de que Arias dejara Inglaterra para afrontar una nueva etapa en el fútbol brasileño.

Actualmente, el colombiano utiliza el número 11 en Palmeiras, el mismo que llevó con la selección de Colombia durante el Mundial de 2026. Por esa razón, la llegada del 10 a la Tricolor supone un cambio en el dorsal que lo ha acompañado en sus últimas convocatorias.

Lea más: Colombia vs. México: fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de la fecha FIFA

¿Quiénes usaron el 10 antes de Jhon Arias?

Aunque James Rodríguez fue el principal referente de la camiseta durante años, otros futbolistas también la portaron cuando el mediocampista no estuvo disponible por lesiones o decisiones técnicas.

Juan Fernando Quintero utilizó el número 10 en partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Uno de sus encuentros con ese dorsal fue el empate 1-1 frente a Bolivia en La Paz, en el que fue titular.

En la Copa América de 2021, Edwin Cardona recibió la camiseta durante el proceso de Reinaldo Rueda, quien no contó con James para ese torneo. Otro caso se presentó en 2019, cuando Steven Alzate heredó el número después de que James tuviera que abandonar una convocatoria. El volante nacido en Inglaterra lo utilizó en un amistoso contra Ecuador.

🇨🇴🔟 Si no hay novedad de último minuto, Jhon Arias llevará la camiseta 10 de la Selección Colombia en este ciclo de partidos amistosos, tras el adiós de James Rodríguez.



El volante usó esa camiseta en Patriotas de Boyacá. pic.twitter.com/SVaAG1y1Qj — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 25, 2026

Más recientemente, Daniel Cataño llevó el 10 en un amistoso contra Venezuela en diciembre de 2023, en una convocatoria que incluyó a jugadores del fútbol colombiano y a otros que no venían teniendo una participación constante en el proceso de la selección.

Rafael Santos Borré también apareció con ese número en algunas convocatorias, aunque no llegó a disputar minutos con la camiseta, por lo que oficialmente no la utilizó en un partido.

Publicidad

La nueva etapa de la selección de Colombia

El cambio de dorsal se produce después de que James Rodríguez confirmara su decisión de retirarse de la selección el 15 de septiembre. La Federación Colombiana de Fútbol resaltó en su despedida el vínculo del futbolista con la camiseta número 10, que portó durante una etapa marcada por sus actuaciones en Mundiales y Copas América.

En cuanto a la capitanía, Néstor Lorenzo ya había confirmado que Davinson Sánchez será el primer capitán designado, luego de que el defensor asumiera la cinta en los partidos en los que James no estuvo en cancha. El entrenador también señaló que existen varios referentes dentro del plantel.

Publicidad

Le podría interesar: Néstor Lorenzo: “Ninguno está absolutamente adentro ni definitivamente afuera”

El próximo compromiso de Colombia será el amistoso contra México, el 26 de septiembre en Baltimore, en el comienzo del segundo ciclo de Lorenzo. Después vendrán los encuentros frente a Paraguay, en Nueva Jersey, y Perú, en Miami, como parte de la preparación del equipo.

Con la camiseta 10 asignada a Jhon Arias, la selección de Colombia comienza a darle forma a una nueva etapa tras la salida de uno de sus principales referentes. El volante tendrá ahora la responsabilidad de portar un dorsal que, durante años, estuvo estrechamente ligado al nombre de James Rodríguez.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador