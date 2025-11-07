Manchester City vs. Liverpool: hora y dónde ver el partidazo de la Premier League

El segundo y tercero de la Premier League se medirán en un duelo clave por acercarse a la cima de la tabla. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo, la Premier League ofrece uno de los partidos más esperados de la temporada. En el Etihad Stadium, Manchester City, segundo con 19 puntos, recibe a Liverpool, tercero con 18 unidades, en un duelo correspondiente a la jornada 11 del campeonato inglés. Ambos equipos buscan acercarse a Arsenal, líder de la tabla con 25 puntos.

Los dos clubes llegan con confianza tras sus compromisos europeos. Entre semana, el equipo de Pep Guardiola goleó 4-1 a Borussia Dortmund por la Champions League. Por su parte, el Liverpool de Arne Slot consiguió un triunfo vital al ganarle por la mínima diferencia a Real Madrid en Anfield, un resultado que levantó la moral del grupo y devolvió la confianza en el proyecto del técnico neerlandés.

En la Premier League, ambos conjuntos también llegan con victorias. El City venció 3-1 a Bournemouth en la jornada anterior, mientras que Liverpool rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas al imponerse 2-0 frente a Aston Villa. Con los ánimos renovados, Los Reds buscarán vencer a uno de sus rivales más exigentes.

Arne Slot resaltó la magnitud del encuentro al compararlo con un clásico como Barcelona vs. Real Madrid. Para el entrenador, la rivalidad entre los ciudadanos y los de Liverpool ha definido el rumbo de la Premier League en los últimos años. Desde la temporada 2016-17, ningún otro equipo ha conseguido el campeonato liguero en Inglaterra.

Por su parte, Pep Guardiola, que cumplirá este domingo su partido 1.000 como entrenador, mencionó en una entrevista con As España la felicidad que siente al saber que esta cifra la hará enfrentándose al Liverpool.

“Si tuviese que elegir un rival para disputar este partido 1.000, habría mucho donde elegir, pero Liverpool sería el mejor, particularmente con Klopp, quien ha sido mi mayor rival en este país. No podría haber sido mejor. Es lo que ha decidido el destino”, dijo el técnico español.

Hora y dónde ver Manchester City vs. Liverpool

Fecha: domingo 9 de noviembre de 2025

Hora: 11:30 a.m., hora en Colombia

Estadio: Etihad Stadium de Manchester

TV: ESPN y Disney+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador