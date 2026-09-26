Sin embargo, los campeones del mundo, que sumaron su partido consecutivo número 39 sin conocer la derrota, acabarían imponiéndose con goles de Alex Baena (60′) y Mikel Oyarzabal (74′),…

En partido de la Liga de Naciones europea, España se adelantó en el minuto 2, con un gol de Lamine Yamal, aunque Inglaterra remontó antes del descanso con tantos de Anthony Gordon (36′) y Harry Kane (40′).

La roja confirmó su gran momento. En el estadio londinense de Wembley, España le ganó a Inglaterra por 3-2 este sábado en su estreno como campeona del mundo.

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España le ganó a Inglaterra en la Liga de Naciones: se estrenó como campeona del mundo

Sin embargo, los campeones del mundo, que sumaron su partido consecutivo número 39 sin conocer la derrota, acabarían imponiéndose con goles de Alex Baena (60′) y Mikel Oyarzabal (74′), en una segunda parte en la que Kane falló un penal (54′).

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Así empezó el partido entre España e Inglaterra

Al principio del partido, en el segundo minuto, Lamine Yamal encauzó la victoria de los campeones del mundo. El joven delantero del Barcelona robó un balón al central inglés Marc Guehi para quedarse solo ante el portero James Trafford y marcar con un disparo cruzado.

La selección española dominaba y marcó otro gol en el octavo minuto, anulado por fuera de juego de Ferran Torres.

El propio Torres, que anotó el único gol de la final del Mundial contra Argentina, esta vez no tuvo la suerte de cara, con dos buenas ocasiones desaprovechadas en la primera media hora de partido.

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Inglaterra y España, en Wembley. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Primero se quedó solo ante Trafford, pero el portero inglés salvó un gol que parecía seguro. Después, en una acción similar, en otro mano a mano con el arquero del Leeds United, el disparo de Ferran se marchó fuera por poco.

La remontada inglesa

España, que dominaba con facilidad con su juego de toque y posesión, se vio superada en apenas cuatro minutos, al final de la primera mitad.

Anthony Gordon empató (1-1) en un rápido contragolpe en el minuto 36. Poco después, en el 40′, Harry Kane puso en ventaja a Inglaterra (2-1), con un remate de cabeza que tocó en el defensa español Marc Cucurella antes de entrar.

En apenas unos cinco minutos, España recibió más goles que en todo el pasado Mundial, donde solo encajó uno, contra Bélgica en cuartos de final (victoria por 2-1).

En el inicio de la segunda mitad, la selección española salió desdibujada, perdiendo todos los duelos. Fruto de ese dominio, Inglaterra obtuvo un penal en el minuto 54, tras un derribo de Rodri a Jude Bellingham, que Harry Kane no pudo convertir en gol al estrellarse su lanzamiento en el larguero.

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Tras el penal errado por Kane, el seleccionador español dio entrada a Mikel Oyarzabal y Alex Baena, en sustitución de Ferran Torres y Nico Williams.

Esos cambios fueron el revulsivo deseado, primero con el gol del empate Baena en el minuto 60 (2-2), con un disparo desde la frontal del área, tras jugada con Dani Olmo.

The moment ➡️ That feeling 🔥 pic.twitter.com/BhO9ED1Scp — England (@England) September 26, 2026

Oyarzabal decidió el partido

Poco después, en el minuto 74, el propio Baena dio un pase a Oyarzabal, que solo ante Trafford, levantó el balón por encima del portero inglés, marcando el gol de la victoria (3-2).

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Oyarzabal fue el maximo goleador español en el Mundial con cinco tantos.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, introdujo tres cambios en el once inicial contra Inglaterra respecto al que puso de principio en la final del Mundial contra Argentina.

Ferran Torres, Nico Williams y Marc Pubill fueron los tres jugadores que no habían entrado en el once titular contra Argentina.

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Con esta victoria, ante una Inglaterra que fue tercera en el pasado Mundial, España suma 39 partidos seguidos sin conocer la derrota (30 triunfos y 9 empates), desde su derrota en un amistoso en Londres ante Colombia, en marzo de 2024, por 1-0.

Inglaterra, que había caído ante España en la final de la Eurocopa 2024, domina en los duelos entre ambos equipos, con trece victorias, frente ahora doce triunfos de la Roja y cuatro empates.

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Con esta victoria, España encabeza el grupo A3 de la Liga de Naciones, tras la primera jornada, empatado con Croacia, que con goles de Luka Modric y Mario Pasalic ganó por 2-1 en su visita a la República Checa, donde se estrenaba como su nuevo seleccionador el español Santi Denia.

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