Las estadísticas de Messi con Argentina: los números finales de la leyenda albiceleste

Las estadísticas de Messi con Argentina quedaron cerradas después de más de dos décadas de historia: 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias con la selección mayor. Lionel Messi terminó su carrera internacional como el futbolista con más encuentros, más tantos y más pases de gol de la Albiceleste. Su última presentación, el 3-0 contra Benín en el Monumental, incluso sirvió para redondear sus cifras: marcó un gol y entregó las dos asistencias de la victoria.

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Mire más: Lionel Messi cerró su historia con Argentina con gol y doble asistencia: el fin de una era

Messi debutó con Argentina el 17 de agosto de 2005 contra Hungría y terminó su recorrido 21 años después. Aquella primera aparición duró apenas unos segundos antes de una expulsión; la última, en cambio, fue una celebración de todo lo construido durante su carrera. Entre una noche y la otra quedaron 208 encuentros y un promedio definitivo de 0,61 goles por partido.

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Estadísticas de Messi con Argentina: partidos, goles y asistencias

Los 126 goles son el dato más evidente de su dominio estadístico. Messi se retira como máximo goleador de la selección argentina con una diferencia enorme sobre los grandes artilleros que lo precedieron. Antes de su despedida sumaba 125 tantos y el penal convertido contra Benín elevó definitivamente su registro a 126.

El reparto de esos goles ayuda a entender la dimensión de su recorrido. Antes del último amistoso había convertido 54 veces en partidos de preparación, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Mundiales y 14 en Copa América. El tanto ante Benín llevó a 55 su registro en amistosos y completó los 126 goles de su carrera con la selección mayor.

A eso se suman las 70 asistencias. Messi llegó al encuentro de despedida con 68 y entregó dos más: primero desde un tiro de esquina para el gol de Nicolás Otamendi y después habilitando a Nicolás Paz para el 2-0. Su última noche terminó siendo una síntesis perfecta de su influencia ofensiva: participó directamente en los tres goles argentinos.

Las estadísticas de Messi con Argentina permiten dimensionar también su longevidad. Disputó 208 encuentros con la selección absoluta desde 2005 hasta 2026, atravesó distintas generaciones, entrenadores y ciclos deportivos y terminó muy por encima del resto en la clasificación histórica de presencias de su país.

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Los increíbles números de Messi en los Mundiales

Los Mundiales constituyen otro capítulo fundamental. Messi disputó seis ediciones: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. En total jugó 34 partidos, consiguió 23 victorias y marcó 21 goles. Es el futbolista con más encuentros y más triunfos en la historia de la Copa del Mundo.

Sus 21 goles mundialistas también lo dejaron en un lugar extraordinario. Messi terminó como segundo máximo goleador de todos los tiempos en la competencia, solamente por detrás de Kylian Mbappé, quien cerró el Mundial de 2026 con 22. El argentino llegó a esa cifra después de marcar ocho tantos en su última Copa del Mundo.

Además, alcanzó tres finales mundialistas. Fue subcampeón contra Alemania en Brasil 2014, campeón ante Francia en Catar 2022 y volvió a llegar al partido por el título en 2026, cuando Argentina perdió 1-0 frente a España. Messi fue también el único futbolista elegido dos veces como Balón de Oro de una Copa del Mundo, distinción que recibió en 2014 y 2022.

Catar fue el punto máximo de esa historia. En 2022, Messi se convirtió en el primer jugador capaz de marcar en una misma edición del Mundial durante la fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinal y final. Cuatro años después añadió otro registro: se convirtió en el argentino de mayor edad en anotar en una Copa del Mundo.

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Estadísticas de Messi con Argentina en Copa América y Eliminatorias

En la Copa América, Messi dejó otro récord de longevidad. Disputó 39 partidos en siete ediciones entre 2007 y 2024, más que cualquier otro futbolista en la historia del torneo. Marcó 14 goles, entregó 18 asistencias y llegó a cinco finales: 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024. Ganó las dos últimas.

En las Eliminatorias Sudamericanas sus cifras también son históricas. Jugó 72 encuentros y marcó 36 goles, suficiente para terminar como máximo artillero de todos los tiempos del clasificatorio de la Conmebol. Ese registro resume otra característica de su carrera: no solamente brilló en los grandes torneos, sino que sostuvo su producción durante los largos procesos rumbo a cada Mundial.

Los números estuvieron acompañados finalmente por los títulos que durante tantos años le fueron esquivos. Messi ganó cuatro trofeos con la selección mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024. Si se incluyen sus primeros años con Argentina, el palmarés asciende a seis conquistas gracias al Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

El cambio resulta todavía más significativo si se recuerda que durante una parte importante de su carrera su historia con Argentina estuvo asociada a las finales perdidas. Antes de la Copa América de 2021 había caído en la final mundialista de 2014 y en las definiciones continentales de 2007, 2015 y 2016. La última etapa modificó por completo ese relato: levantó cuatro títulos mayores en poco más de tres años y finalmente se consagró campeón del mundo.

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Las estadísticas de Messi con Argentina dejan, en definitiva, una dimensión difícil de repetir: 208 partidos, 126 goles, 70 asistencias, seis Mundiales, tres finales de Copa del Mundo, 21 goles mundialistas y cuatro títulos con la selección absoluta. Los números cuentan apenas una parte de su historia, pero sirven para explicar la magnitud del legado: Messi se marcha como dueño de buena parte de los grandes registros de Argentina y como una de las figuras más dominantes que haya tenido el fútbol de selecciones.

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