FIFA acusó a UEFA de lanzar una “campaña de desinformación” contra Gianni Infantino

La acusación aparece en una nueva presentación judicial ante el Distrito Sur de Florida, en respuesta a la solicitud de la UEFA para obtener documentos que podrían…

La disputa entre FIFA y UEFA subió de tono en los tribunales de Estados Unidos. La FIFA acusó a la UEFA de impulsar una “campaña de desinformación” contra Gianni Infantino , en medio de la controversia por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una propuesta que finalmente fue retirada y que contemplaba vender el 20 % de las operaciones comerciales y de eventos del organismo.

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La acusación aparece en una nueva presentación judicial ante el Distrito Sur de Florida, en respuesta a la solicitud de la UEFA para obtener documentos que podrían servir como base para eventuales procedimientos penales contra Infantino en Suiza.

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La discusión por la valoración del proyecto

El centro de la disputa está en la valoración que tuvo el FFE. El proyecto planteaba vender a Thrive Eternal, firma de inversión cofundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una participación del 20 % en las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA por 4.200 millones de dólares.

La UEFA cuestionó la valoración del proyecto y sostuvo que la llamada “enterprise value” de 20.000 millones de dólares era “absurdamente baja”, por lo que, según su interpretación, no reflejaba una transacción realizada en condiciones de mercado.

La FIFA rechazó esa lectura y aseguró ante el tribunal que la UEFA está confundiendo el valor del capital con el valor empresarial. Según el documento presentado el 28 de septiembre, los materiales entregados a las asociaciones miembro de la FIFA establecían que los 20.000 millones correspondían al valor inicial del capital de FFE, mientras que el valor empresarial total superaba los 30.000 millones de dólares.

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La diferencia, explicó la FIFA, está relacionada con la forma en que se calcula cada concepto. El valor empresarial incluye el valor del capital y la deuda neta de una compañía.

FIFA niega beneficio personal para Infantino

La UEFA había señalado que Infantino estaba promoviendo un precio “fraudulentamente fuera de mercado” para obtener un beneficio personal. La FIFA rechazó de manera categórica esa acusación.

En su presentación judicial, el organismo recordó que el proyecto debía ser aprobado tanto por las asociaciones miembro como por el Consejo de la FIFA, además de estar sometido a la supervisión de ambos órganos.

Por eso, los abogados de la FIFA sostienen que no existe fundamento para afirmar que Infantino buscaba beneficiarse personalmente o que hubiera infringido alguna norma legal o ética.

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La FIFA también defendió la decisión de estudiar una iniciativa como FFE. Según sus abogados, habría sido una “dereliction of duty”, es decir, un incumplimiento del deber, no evaluar una operación de este tipo, especialmente ante la existencia de vehículos de características similares en los sectores del deporte y el entretenimiento.

La disputa también alcanza las elecciones de FIFA

Más allá de la discusión financiera, el enfrentamiento tiene una dimensión política dentro del fútbol internacional. La FIFA acusó a la UEFA de actuar “de mala fe y con el propósito de hostigar” a Infantino y relacionó sus actuaciones con las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo año.

El organismo rector del fútbol mundial sostuvo que las acusaciones forman parte de una campaña de desinformación contra su presidente y pidió al tribunal que rechace cualquier intento de influir en la elección presidencial de la FIFA.

La presentación judicial representa así una respuesta directa a la ofensiva de la UEFA, que busca documentos relacionados con el proyecto FFE mientras analiza posibles acciones contra Infantino en Suiza.

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