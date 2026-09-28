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Entrevista con Tatiana Calderón: “Una mujer está para ganar, no solo para competir”

La piloto colombiana se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera general de la Nascar Brasil. Hace unos meses no sabía en qué categoría iba a competir ni si iba a poder correr. Incluso, hubo un momento en el que pensó que no disputaría la competencia, pero terminó haciendo historia.

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Ana Sofía Gamboa Perdomo
28 de septiembre de 2026 – 06:08 p. m.
Foto: Rodrigo Guimaraes

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El Circuito dos Cristais, en Curvelo, un municipio de Brasil que queda a unas ocho horas en carro de Río de Janeiro, recibía la séptima fecha de la temporada de la Nascar. Tatiana Calderón, piloto colombiana de renombre en la región, llegó a la carrera tras un año difícil. A sus 33 años, jamás había tenido una victoria como la que lograría hace una semana.

Ese fin de semana, en el que hizo historia, había doble competencia. En la primera carrera logró terminar cuarta, después de partir desde el puesto 15. En la segunda logró gestionar los…

Por Ana Sofía Gamboa Perdomo

agamboa@elespectador.com

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