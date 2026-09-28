Entrevista con Tatiana Calderón: “Una mujer está para ganar, no solo para competir”

Ese fin de semana, en el que hizo historia, había doble competencia. En la primera carrera logró terminar cuarta, después de partir desde el puesto 15. En la segunda logró gestionar los…

El Circuito dos Cristais, en Curvelo, un municipio de Brasil que queda a unas ocho horas en carro de Río de Janeiro, recibía la séptima fecha de la temporada de la Nascar. Tatiana Calderón, piloto colombiana de renombre en la región, llegó a la carrera tras un año difícil. A sus 33 años, jamás había tenido una victoria como la que lograría hace una semana.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Ese fin de semana, en el que hizo historia, había doble competencia. En la primera carrera logró terminar cuarta, después de partir desde el puesto 15. En la segunda logró gestionar los ataques de sus rivales sin darles espacio a los sobrepasos. En esa competencia tomó la punta y con el liderato en sus manos, bien fijo como el volante, resistió hasta la bandera a cuadros, con apenas 0,527 segundos de ventaja sobre Felipe Malinowski.

Publicidad

Le puede interesar: FCF niega intervención de Ramón Jesurun en cambios de árbitros de la Liga BetPlay: esto dijo

El resultado tiene una dimensión que va más allá de un trofeo. Tatiana tenía nueve años cuando su hermana Paula, ocho años mayor, la llevó a una pista de karts de alquiler al norte de Bogotá. Sus padres no eran deportistas, pero siempre les inculcaron a sus hijas practicar alguna disciplina. Un turno de cinco minutos en un kart les dio otro rumbo a sus vidas.

“Nos enamoramos de la velocidad y de la adrenalina”, le dijo Calderón a El Espectador.

La entrevista con Tatiana Calderón con El Espectador

Desde entonces comenzó un recorrido que la llevó por diferentes lugares, prototipos, categorías, circuitos, modalidades y todo lo que conlleva ser parte del automovilismo. Pasó por Fórmula 3, Fórmula 2, IndyCar, GP3 y carreras de resistencia. Ahora compite en la Nascar Brasil y el GT Challenge de las Américas. Por ese camino se convirtió en piloto de desarrollo para la escudería Alfa Romeo Racing y también en la primera mujer latinoamericana en conducir un Fórmula, es decir, un carro de carreras de monoplaza, en nada más y nada menos que el autódromo Hermanos Rodríguez, en México.

Para ella, ese momento sigue siendo uno de los más importantes de su carrera. “Me acuerdo de ese día, creo que es de los mejores días de mi vida. Fue especial para la niña que ha soñado desde los nueve años con estar vinculada a un equipo de Fórmula 1 y con manejar uno de esos carros, que son los más rápidos del planeta y tienen una tecnología impresionante. Fue un sueño hecho realidad”, recordó Tatiana como si hubiera sido ayer.

Más allá de la ilusión de la niña que anhelaba domar a la velocidad, el reto también supuso comprobar que podía estar al nivel de los mejores. “Darse cuenta de que uno trabajó duro y ver que una niña de Colombia está entre los mejores pilotos del mundo, seleccionados para manejar un carro de esos, para mí fue un día especial por lo que significaba. Ahí también me di cuenta de que podía estar a un nivel muy alto. Entonces vi que el trabajo da sus frutos”, comentó la líder del automovilismo colombiano.

Ideas como esas y el proceso que ha llevado a lo largo de su vida son las que ayudan a entender la manera en la que Calderón ha construido su carrera. Ha tenido que adaptarse a competir en carros y categorías muy diferentes, pero también ha tenido que lograr todo esto en un deporte en el que las mujeres siguen siendo una minoría.

Le puede interesar: El dato que preocupa al fútbol colombiano: la Liga BetPlay, entre las más lentas del mundo

Desde que comenzó a correr encontró un prejuicio tras otro. Cuando ganaba en karting, recuerda, siempre aparecía una explicación para restarle valor a su rendimiento. “Todo el tiempo había una excusa. Decían que no podía ser que una mujer fuera más rápida que un hombre”, aseguró.

Sin embargo, esas barreras son más comunes de lo que se piensa. Asimismo, hay aspectos estructurales de un deporte que históricamente ha utilizado al hombre como referencia. Los carros, la ergonomía, los datos, los zapatos y diferentes elementos de entrenamiento han sido desarrollados principalmente a partir de parámetros masculinos.

“Hay mucho que no está diseñado para nosotras; la forma en la que tenemos que entrenar, cómo pensamos, la forma en la que aprendemos, cómo somos. Todo es distinto. Recibimos la información de una manera diferente. Nosotras nos estamos enfrentando a un mundo que está diseñado para hacer rendir a un hombre y no a una mujer”.

Por eso, no cree que la presencia femenina deba quedarse en la celebración de que lleguen a competir. Para ella, el objetivo tiene que ser otro: “Una mujer está para ganar, no solo para competir”.

A comienzos de año Calderón tenía una posibilidad para medirse en otra categoría, pero llegó, y ni siquiera estaban listos los carros para tomar la partida. Tras la frustración apareció la oportunidad de la Nascar Brasil con el único equipo con una alineación completa de mujeres: SG28 Racing, con Bruna Tomaselli como su compañera.

Le puede interesar: El fútbol femenino sacó la cara en Colombia

Seis carreras después en Curvelo, donde había vivido sus primeras decepciones del año esperando por su oportunidad, volvemos a la escena icónica: cuando salió desde atrás remontando hasta el cuarto lugar para después conseguir la victoria, en la segunda carrera, que la convirtió en la primera mujer en ganar una carrera general en la clasificación de la Nascar Brasil. El triunfo también le aseguró un lugar en los “playoffs” del campeonato.

Publicidad

“Estoy muy orgullosa de que haya llegado a ese circuito. Al principio, ahí no pude correr, tuve muchas decepciones, pero el deporte siempre te da revancha”. Lo dice, y sonríe. Fue un triunfo que significó mucho, lo delatan sus ojos ilusionados.

Tatiana Calderón no cambiaría su recorrido. Si pudiera volver a hablar con la niña de nueve años que se subió por primera vez a un kart, tomaría decisiones distintas, pero no borraría las dificultades que encontró. Ahora su historia puede servirles a las mujeres que intentan entrar a espacios donde todavía sienten que tienen que demostrar que merecen estar. Su consejo es sencillo: “Confiar, prepararse, exigir lo necesario para rendir y no tener miedo ni de hablar ni de ser diferente”.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador