Galatasaray vs. Liverpool: hora y dónde ver el juego de Champions League EN VIVO

El Galatasaray de Dávinson Sánchez debuta como local en la Champions League 2025-26 frente a Liverpool. Los turcos necesitan levantarse tras la goleada sufrida en Frankfurt, mientras que los ingleses buscan mantenerse invictos y líderes en la fase liga. Foto: Galatasaray

Este martes, Estambul será escenario de uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Galatasaray recibe al Liverpool en el RAMS Park, en un duelo que marcará buena parte del destino de ambos en la competencia.

Para el conjunto local, el compromiso tiene un peso particular. El debut en Europa fue un golpe duro: derrota 1-5 en su visita al Eintracht Frankfurt, con un infortunado autogol del colombiano Dávinson Sánchez incluido. Sin embargo, el equipo de Okan Buruk llega con aire renovado tras su sólido arranque en la Superliga turca, donde suma puntaje perfecto en siete jornadas, con Mauro Icardi como gran figura.

La cita en Estambul es la primera presentación de los “leones” ante su público en esta Champions y representa la oportunidad de empezar a escalar posiciones en la tabla. “Nuestro objetivo es ganar este partido. Tenemos que demostrarle a nuestro rival nuestra fuerza en casa”, advirtió Buruk en conferencia de prensa, confiado en que la intensidad y el aporte de todo el plantel marcarán la diferencia.

Liverpool que no quiere ceder terreno

En la otra orilla aparece un Liverpool con la presión de confirmar su favoritismo. Los de Anfield vencieron 3-2 al Atlético de Madrid en su debut europeo, pero vienen de tropezar en la Premier League al caer 1-2 frente al Crystal Palace. Mantener el invicto continental es la meta, y el choque en Turquía se presenta como una oportunidad para afianzarse en la punta de la fase liga.

El egipcio Mohamed Salah, ya con dos goles y dos asistencias en la temporada, es la carta más fiable de un equipo que apuesta a la jerarquía de sus figuras para imponerse en un ambiente hostil como el de Estambul.

Un antecedente lejano

Han pasado casi dos décadas desde la última vez que ambos equipos se enfrentaron en Champions. Fue el 5 de diciembre de 2006, también en fase de grupos, con triunfo turco por 3-2 en Estambul. Aquella victoria aún se recuerda en el club otomano como una de sus grandes noches europeas, un espejo en el que intentarán mirarse para desafiar al poderoso Liverpool.

La previa está marcada por contrastes: un Galatasaray sólido en su liga pero golpeado en Europa, frente a un Liverpool irregular en Inglaterra pero efectivo en el máximo torneo continental. Para Dávinson Sánchez, Icardi y compañía, el choque representa mucho más que tres puntos: es la ocasión para demostrar que el tropiezo inicial fue un accidente y que el RAMS Park puede volver a ser una fortaleza en Champions.

