Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Galatasaray vs. Liverpool: hora y dónde ver el juego de Champions League EN VIVO

El Galatasaray de Dávinson Sánchez debuta como local en la Champions League 2025-26 frente a Liverpool. Los turcos necesitan levantarse tras la goleada sufrida en Frankfurt, mientras que los ingleses buscan mantenerse invictos y líderes en la fase liga.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
29 de septiembre de 2025 - 08:00 p. m.
El Galatasaray de Dávinson Sánchez debuta como local en la Champions League 2025-26 frente a Liverpool. Los turcos necesitan levantarse tras la goleada sufrida en Frankfurt, mientras que los ingleses buscan mantenerse invictos y líderes en la fase liga.
El Galatasaray de Dávinson Sánchez debuta como local en la Champions League 2025-26 frente a Liverpool. Los turcos necesitan levantarse tras la goleada sufrida en Frankfurt, mientras que los ingleses buscan mantenerse invictos y líderes en la fase liga.
Foto: Galatasaray
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este martes, Estambul será escenario de uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Galatasaray recibe al Liverpool en el RAMS Park, en un duelo que marcará buena parte del destino de ambos en la competencia.

Para el conjunto local, el compromiso tiene un peso particular. El debut en Europa fue un golpe duro: derrota 1-5 en su visita al Eintracht Frankfurt, con un infortunado autogol del colombiano Dávinson Sánchez incluido. Sin embargo, el equipo de Okan Buruk llega con aire renovado tras su sólido arranque en la Superliga turca, donde suma puntaje perfecto en siete jornadas, con Mauro Icardi como gran figura.

Vínculos relacionados

James Rodríguez tiene nuevo entrenador en León: ¿quién es y qué pasó con Berizzo?
Chelsea vs. Benfica: hora, TV y dónde ver en vivo a Richard Ríos en la Champions
¡Oro y plata en Nueva Delhi! Así va Colombia en Campeonato Mundial de Paratletismo
Pafos vs. Bayern Múnich: hora, TV y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Champions

La cita en Estambul es la primera presentación de los “leones” ante su público en esta Champions y representa la oportunidad de empezar a escalar posiciones en la tabla. “Nuestro objetivo es ganar este partido. Tenemos que demostrarle a nuestro rival nuestra fuerza en casa”, advirtió Buruk en conferencia de prensa, confiado en que la intensidad y el aporte de todo el plantel marcarán la diferencia.

Liverpool que no quiere ceder terreno

En la otra orilla aparece un Liverpool con la presión de confirmar su favoritismo. Los de Anfield vencieron 3-2 al Atlético de Madrid en su debut europeo, pero vienen de tropezar en la Premier League al caer 1-2 frente al Crystal Palace. Mantener el invicto continental es la meta, y el choque en Turquía se presenta como una oportunidad para afianzarse en la punta de la fase liga.

El egipcio Mohamed Salah, ya con dos goles y dos asistencias en la temporada, es la carta más fiable de un equipo que apuesta a la jerarquía de sus figuras para imponerse en un ambiente hostil como el de Estambul.

Un antecedente lejano

Han pasado casi dos décadas desde la última vez que ambos equipos se enfrentaron en Champions. Fue el 5 de diciembre de 2006, también en fase de grupos, con triunfo turco por 3-2 en Estambul. Aquella victoria aún se recuerda en el club otomano como una de sus grandes noches europeas, un espejo en el que intentarán mirarse para desafiar al poderoso Liverpool.

Video Thumbnail

La previa está marcada por contrastes: un Galatasaray sólido en su liga pero golpeado en Europa, frente a un Liverpool irregular en Inglaterra pero efectivo en el máximo torneo continental. Para Dávinson Sánchez, Icardi y compañía, el choque representa mucho más que tres puntos: es la ocasión para demostrar que el tropiezo inicial fue un accidente y que el RAMS Park puede volver a ser una fortaleza en Champions.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Liverpool

Galatasaray

UEFA

Champions League

Davison Sánchez

Selección Colombia

Liga de Campeones

Arne Slot

Turquía

Hora juego Liverpool

Dónde ver Liverpool

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.