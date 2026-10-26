Colombia vs. Chile: ¿Cuánto valen las boletas y dónde comprarlas?

Como parte de su carácter benéfico, la FCF anunció que "los recursos que se recauden por concepto de…

El próximo viernes 13 de noviembre de 2026, la selección de Colombia enfrentará a su homóloga de Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Valle del Cauca. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) definió el partido como "una cita en la que el deporte y la solidaridad se unirán para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto". El movimiento telúrico cobró la vida de más de 300 personas en todo el país.

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Como parte de su carácter benéfico, la FCF anunció que "los recursos que se recauden por concepto de taquilla se destinarán a apoyar las labores de reconstrucción y asistencia". Además, TuBoleta, que funcionará como tiquetera oficial de este partido amistoso, hará un aporte económico a esta misma causa. Por eso, ambas instituciones presentaron el precio y las fechas para adquirir las boletas para este encuentro de preparación entre Colombia y Chile.

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🔗… pic.twitter.com/oHCETrtFVJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 26, 2026

¿Cuánto vale ir al partido Colombia vs. Chile en Cali?

Sur | $61.200 (precio) + $8.800 (servicio) = $70.000

| $61.200 (precio) + $8.800 (servicio) = Norte | $61.200 (precio) + $8.800 (servicio) = $70.000

| $61.200 (precio) + $8.800 (servicio) = Oriental | $218.700 (precio) + $31.300 (servicio) = $250.000

| $218.700 (precio) + $31.300 (servicio) = Occidental | $332.500 (precio) + $47.500 (servicio) = $380.000

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¿A qué hora se abre la venta para el partido de Colombia?

El próximo miércoles 28 de octubre a las 8:00 a. m. se abrirá la preventa exclusiva de la boletería para el partido preparatorio entre Colombia y Chile. Esta ventana, virtual, permanecerá abierta hasta el próximo jueves 29 a las 7:59 a. m. Los medios de pago seleccionados son: Visa Selección, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y Metal, así como tarjetas de débito y crédito de Bancolombia.

La venta para el público general se abrirá el viernes 30 de octubre de 2026 (8:00 a. m.) y se mantendrá abierta hasta agotar las entradas para el partido. En este caso, será posible pagar con todas las tarjetas de crédito y a través del servicio de PSE. Las tarjetas internacionales también están habilitadas.

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¿A qué hora es el partido Colombia vs. Chile?

Colombia y Chile se citarán en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 7:00 p. m. Este será el primer compromiso amistoso de la Tricolor de la fecha FIFA de noviembre. El segundo será frente al mismo rival, pero en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Un doblete entre colombianos y chilenos.

Habrá que esperar qué nómina presentará Colombia, que por segunda fecha de amistosos consecutiva no podrá contar con Luis Díaz, debido a su reciente lesión con Bayern Múnich. El extremo izquierdo del equipo de todos es la gran figura de la selección en Europa junto a Jhon Lucumí en la Juventus de Italia.

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