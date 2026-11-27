Los medios alemanes Bild y Sky estiman su baja entre las cuatro y las seis semanas. Musiala ya…

El mediocampista ofensivo de Bayern Múnich, Jamal Musiala, sufrió un nuevo contratiempo, una lesión en el muslo derecho que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta enero de 2027, anunció este viernes 27 de noviembre de 2026 el campeón alemán, en pleno debate sobre el futuro deportivo del futbolista. "El servicio médico de FC Bayern diagnosticó una lesión muscular en el muslo derecho de Musiala. Estará por tanto de baja hasta nuevo aviso".

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Jamal Musiala se volvió a lesionar y otra vez será baja en Bayern Múnich

Los medios alemanes Bild y Sky estiman su baja entre las cuatro y las seis semanas. Musiala ya había sufrido el mismo desgarro muscular el 24 de septiembre, con la selección de Alemania, durante el calentamiento previo al choque contra Países Bajos en Ámsterdam, y no volvió a jugar hasta dos meses después, el 20 de noviembre contra Colonia. Sin embargo, este no es el único quebranto de salud que sufre esta joya del fútbol de Alemania.

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Muskelverletzung bei Jamal Musiala



Die medizinische Abteilung des FC Bayern hat bei Jamal Musiala am heutigen Freitag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Damit fällt Musiala bis auf Weiteres aus.



Gute Besserung, Jamal! ❤️ pic.twitter.com/IHuv6jvXgj — FC Bayern München (@FCBayern) November 27, 2026

Jamal Musiala y su trastorno neurológico

Jamal Musiala tiene un trastorno neurológico que afecta su día a día como deportista de élite desde hace varios meses. Hace un par de semanas, el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, el presidente del directorio, Jan-Christian Dreesen, y el miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge se han preguntado sucesivamente por la capacidad de Musiala para volver algún día a su mejor nivel. Rummenigge cuestionó su salario.

Estimado en EUR 25 millones anuales, "Si no vuelve a ser el Jamal de antes sinceramente, las actuales condiciones económicas dejarían de ser justificables", sentenció el miembro del consejo de supervisión. Musiala, en su regreso a la UEFA Champions League, este miércoles 25 de noviembre de 2026, en la derrota de Bayern Múnich por 2-1 contra Lille, Jamal Musiala entró en juego en el último cuarto de hora, en lo que fue su regreso a la Champions.

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Die 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆-𝑻𝒂𝒃𝒆𝒍𝒍𝒆 nach 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝘁𝗮𝗴 𝟱. 📊 pic.twitter.com/gjYz5NL48I — FC Bayern München (@FCBayern) November 26, 2026

Joshua Kimmich respalda a Jamal Musiala

Según Bild y Sky, quiso jugar pese a unas molestias ya sentidas contra Colonia, lo que podría haber agravado la lesión. Tras el revés en el campo del club francés, el segundo capitán Joshua Kimmich criticó duramente a los dirigentes del club por haber presionado a su compañero y cuestionado su salario.

"Es absolutamente inaceptable e indigno", declaró Kimmich, quien en el último mes también pasó un momento muy difícil en su vida personal. Su padre, Berthold Kimmich, falleció de manera repentina a los 57 años en octubre de este año. Por lo tanto, el jugador tuvo que ausentarse unos días de su equipo.

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