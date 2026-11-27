La posible nueva equipación sería una de las apuestas más particulares de la marca teutona para la…

La selección de Colombia tendría una nueva indumentaria para 2027. Según una filtración publicada por el portal especializado Footy Headlines, Adidas (multinacional alemana vinculada a la Tricolor desde 2011) prepara una tercera camiseta para el combinado nacional, que tendría el azul como color predominante y recuperaría uno de los escudos más representativos de la historia del fútbol colombiano. Ese que se pudo ver en los inicios del equipo.

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La posible nueva equipación sería una de las apuestas más particulares de la marca teutona para la selección, no solamente por su propuesta cromática, sino también por el componente histórico que tendría su diseño. La camiseta incorporaría el antiguo escudo de ADEFUTBOL, utilizado entre 1961 y 1968, y estaría acompañada por el tradicional logotipo del trébol de Adidas Originals, que se ha hecho costumbre en las equipaciones secundarias de los equipos.

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Nueva camiseta de Colombia con un escudo de los años 70

El principal detalle de la posible tercera equipación sería su color. El azul aparecería como tono predominante, aunque todavía no se conoce la tonalidad exacta ni los colores secundarios que acompañarían el diseño. Tampoco se han revelado detalles definitivos sobre el cuello, las mangas, los patrones gráficos o los acabados de la camiseta.

Por ahora, la información disponible se concentra en dos elementos: el color principal y la recuperación de un emblema histórico. ADEFUTBOL, que estuvo vigente entre 1961 y 1968, es una insignia vinculada con la primera participación de Colombia en una Copa Mundial de la FIFA, disputada en Chile en 1962.

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Nueva camiseta de Colombia sería la tercera equipación

Según la filtración, Adidas utilizaría este emblema en lugar del escudo actual de la Federación Colombiana de Fútbol. En el lado contrario del pecho estaría ubicado el Trefoil, conocido como el trébol de Adidas, un logotipo asociado con las colecciones clásicas de fútbol y de inspiración retro de la compañía.

La combinación de ambos símbolos le daría a la camiseta una identidad distinta frente a las indumentarias tradicionales que utiliza Colombia. Otro aspecto que hace particular este posible lanzamiento es su rareza dentro de la historia de la indumentaria del combinado nacional. La selección de Colombia solamente ha tenido una tercera camiseta en su historia. Fue presentada en 2009, cuando la marca italiana Lotto era la encargada de vestirla.

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¿Cuándo saldría a la venta la tercera camiseta de Colombia?

De concretarse el proyecto de Adidas, la tricolor tendría, por segunda vez, un uniforme de estas características. Se trataría de una propuesta poco habitual en el fútbol de selecciones, donde las terceras equipaciones no son tan frecuentes como en los clubes profesionales. Eso sí, la iniciativa tampoco sería exclusiva de Colombia.

Adidas prepara una ampliación de su colección de terceras camisetas para selecciones nacionales en 2027, con Argentina e Italia entre los combinados que también tendrían una indumentaria alternativa. Todo apunta a que la nueva camiseta de Colombia sería presentada a mediados de 2027. No obstante, todavía no existe una fecha específica para su lanzamiento ni información oficial sobre precios, versiones comerciales o disponibilidad en tiendas.

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