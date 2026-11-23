Uno de los nombres destacados fue el de Jáminton Campaz. El extremo colombiano lideró la victoria 3-1 de Rosario Central contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, resultado que le permitió al equipo rosarino avanzar a los cuartos de final de la Liga Profesional de Argentina.

El fútbol sudamericano tuvo acento colombiano. Jáminton Campaz, Steven Mendoza y Kerwin Vargas fueron protagonistas este fin de semana con sus respectivos equipos, en una jornada en la que aportaron goles y asistencias para conseguir importantes victorias en Argentina y Brasil.

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Jáminton Campaz, figura en la clasificación de Rosario Central

Campaz necesitó apenas seis minutos para abrir el marcador. El colombiano recibió un gran pase de Juan Giménez desde campo propio, le ganó la posición a los defensores y, después de eludir al arquero, definió para poner en ventaja al conjunto dirigido por su cuerpo técnico. Dos minutos después volvió a aparecer. Esta vez, el extremo asistió a Enzo Copetti, quien recibió el balón en el borde del área y definió con el borde interno para ampliar la diferencia. Rosario Central ya ganaba 2-0 antes de los diez minutos.

El colombiano siguió ofreciendo espectáculo. Al minuto 24 protagonizó una jugada individual en la que combinó un enganche, un taco y un túnel, aunque la defensa rival consiguió despejar el balón al tiro de esquina. Antes del descanso llegó el tercer tanto. Campaz participó en una pared con el chileno Vicente Pizarro y la acción terminó con un centro que Lautaro Carrera envió a su propia portería.

En el complemento, Gimnasia consiguió el descuento por intermedio de Facundo Lencioni, en el tiempo de adición. Para entonces, Rosario Central ya contaba con Ángel Di María en el terreno de juego. Con la clasificación asegurada, el equipo de Campaz se medirá con Barracas Central en los cuartos de final, el próximo domingo 29 de noviembre, en una serie a partido único.

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EL BICHO ESTÁ IMPARABLE: gran jugada entre Campaz y Pizarro, centro atrás y gol en contra de Carrera para el 3-0 de Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito.



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Athletico Paranaense volvió al triunfo con goles colombianos

En Brasil también hubo protagonismo nacional. Athletico Paranaense derrotó 4-2 a Remo por la jornada 36 del Brasileirao y puso fin a una racha de cinco partidos sin victorias, con un empate y cuatro derrotas.

Steven Mendoza fue el encargado de abrir el camino del triunfo. Al minuto nueve, el atacante culminó una gran acción colectiva por el costado derecho con una definición de primera intención con su pierna izquierda. La presencia colombiana volvió a hacerse sentir antes del descanso. Kerwin Vargas anotó el segundo tanto de Athletico Paranaense, luego de anticiparse a un defensor que intentaba despejar el balón en el área chica. El extremo venía de marcar un golazo frente a Flamengo.

Remo reaccionó en el segundo tiempo y descontó al minuto 62 por intermedio de David Braga. Sin embargo, cuatro minutos después, Leozinho apareció para devolverle la tranquilidad al conjunto local. El cuarto tanto llegó gracias a Jorge Rivaldo, quien culminó una acción colectiva por la banda derecha y alcanzó su segunda anotación con la camiseta del equipo brasileño. Antonio Galeano marcó el 4-2 definitivo en el cierre del tiempo reglamentario.

Con este resultado, Athletico Paranaense llegó a 57 puntos y se ubicó en la quinta posición del Brasileirao. El equipo mantiene la ilusión de meterse entre los cuatro primeros para conseguir un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Para lograrlo, tendrá que afrontar sus dos últimos compromisos frente a Mirassol, como visitante, y São Paulo, en condición de local. Dos partidos en los que los colombianos buscarán seguir siendo determinantes.

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