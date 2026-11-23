La colombiana cerró su participación con un total de 268 golpes, 20 bajo par, registro que estableció un nuevo récord para el torneo. Su recorrido estuvo…

María José Marín volvió a hacer historia para el golf colombiano. Este domingo 22 de noviembre de 2026, la deportista se consagró campeona del Women’s Amateur Latin America (WALA) por segundo año consecutivo, luego de imponerse en el Pulté Golf de Ciudad de Guatemala. Con este resultado, se convirtió en la primera golfista en ganar dos veces este certamen, que conquistó también en 2025.

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La colombiana cerró su participación con un total de 268 golpes, 20 bajo par, registro que estableció un nuevo récord para el torneo. Su recorrido estuvo marcado por 22 birdies y un águila, además de tarjetas de 66, 66, 65 y 71 golpes en las cuatro rondas de competencia.

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El triunfo en Guatemala representó el cuarto título de Marín en 2026. Durante esta temporada también se quedó con los trofeos del Clemson Invitational, el Augusta National Women’s Amateur y The Blessings Collegiate Invitational, consolidando un año destacado en su carrera amateur.

La victoria en el WALA, además, le entregó importantes beneficios de cara a la próxima temporada. Marín obtuvo exenciones para tres de los torneos mayores del golf femenino en 2027: el AIG Women’s Open, The Chevron Championship y The Amundi Evian Championship. También aseguró su participación en The Women’s Amateur Championship y recibió beneficios para el ANNIKA Invitational y el Campeonato Sudamericano Amateur.

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That's TWO-TIME @WalaGolf Champion Maria Jose Marin 🏆



Majo shoots 66-66-65-71 to win by seven strokes against Latin America's top amateurs! pic.twitter.com/BHNxkYDBFA — Arkansas Women's Golf 🐗 (@RazorbackWGolf) November 23, 2026

Colombia hizo el 1-2 en el Women’s Amateur Latin America

La actuación colombiana en Guatemala tuvo otro resultado destacado. María Isabella Errichetto terminó en la segunda posición con 275 golpes, 13 bajo par, y protagonizó la mejor ronda final del campeonato. La golfista firmó una tarjeta de 67 golpes, con ocho birdies, para quedarse con el subcampeonato. Errichetto también obtuvo una exención para The Women’s Amateur Championship, además de otros beneficios deportivos derivados de su posición en el certamen.

Otras dos colombianas terminaron entre las diez mejores: Luana Valero ocupó la quinta casilla con seis golpes bajo par, mientras que Cristina Álvarez empató en el octavo puesto con un registro de uno bajo par. Con cuatro representantes en el Top-10, Colombia fue el segundo país con más golfistas en ese grupo, únicamente por detrás de México.

El resto de la delegación nacional estuvo integrada por Valeria Rubio (T13, +2), Luciana Medina (T27, +9), Ana Sofía Murcia (T37, +14), María José Cardona (T40, +15) y Gabriela Torres (T55, +33).

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Majo Marín 🇨🇴 hizo historia en Guatemala: bicampeona del WALA📰

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Maria Jose Marin claims back-to-back titles at the Women’s Amateur Latin America Championship in style 🏆 🇬🇹



➡️ https://t.co/LnegvQSiAY#WALA2026 #WALAgolf pic.twitter.com/NfJDPLWR8w — WALAGolf (@WalaGolf) November 23, 2026

Colombia, protagonista en la historia del WALA

Con el bicampeonato de María José Marín, Colombia llegó a tres títulos en las seis ediciones disputadas del Women’s Amateur Latin America. El primer triunfo nacional llegó en 2021, cuando Valery Plata se quedó con el campeonato y Marín terminó como subcampeona.

Desde entonces, la golfista colombiana se convirtió en una de las protagonistas del certamen y cerró su recorrido con dos títulos consecutivos, en 2025 y 2026. Esta fue la última participación de Marín en el WALA, una competencia que funciona como plataforma para las mejores golfistas aficionadas de la región y como trampolín hacia el profesionalismo y el camino a la LPGA.

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