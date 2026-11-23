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Jhon Jader Durán volvió a celebrar con Benfica. El delantero colombiano fue protagonista en la victoria 3-1 contra Torreense, resultado que le permitió al conjunto lisboeta avanzar a los octavos de final de la Copa de Portugal. El atacante fue titular y se encargó de abrir el marcador en el compromiso disputado este domingo.
La anotación llegó al minuto 30. Después de una buena acción por el costado izquierdo, Samuel Dahl envió un centro al área que Durán conectó de cabeza para vencer al arquero rival. El colombiano aprovechó su oportunidad y volvió a hacerse presente en el marcador después de varias semanas sin celebrar.
Con este tanto, el atacante llegó a seis goles en 20 apariciones con Benfica, aunque solamente ha sido titular en seis oportunidades. Su anterior anotación había sido a finales de octubre, cuando participó en la goleada 4-1 contra Gil Vicente por la Copa de la Liga de Portugal.
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Benfica avanzó en la Copa de Portugal: ¿quién será su rival en octavos?
Aunque Benfica se fue al descanso con ventaja, Torreense encontró el empate al comienzo de la segunda parte por intermedio de Musa Drammeh. Sin embargo, el equipo dirigido por Marco Silva reaccionó y terminó imponiendo su jerarquía.
Gianluca Prestianni, al minuto 64, volvió a poner arriba al conjunto lisboeta, mientras que Jakub Kaminski sentenció el 3-1 definitivo al 85′. Con este resultado, Benfica aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa de Portugal, instancia en la que se enfrentará a Tondela.
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¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Jader Durán con Benfica?
El próximo desafío para Durán y sus compañeros estará en el fútbol internacional. Benfica visitará a Viktoria Plzen el jueves 26 de noviembre, en República Checa, por la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League.
El colombiano buscará mantener su buen momento y seguir sumando minutos en un equipo que afronta compromisos importantes tanto en el ámbito local como en el europeo.
Video del gol de Jhon Jader Durán con Benfica
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