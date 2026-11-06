 

Publicidad

Jhon Arias rompió su sequía goleadora con un doblete en la goleada de Palmeiras

El colombiano fue protagonista en el triunfo 6-1 sobre Remo, por la fecha 34 del Brasileirao.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
Jhon Arias, con la camiseta de Palmeiras.
Jhon Arias, con la camiseta de Palmeiras.
Foto: Vía X

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Jhon Arias volvió a celebrar. El extremo colombiano fue la gran figura de Palmeiras en la goleada 6-1 sobre Remo, por la jornada 34 del Brasileirao. El futbolista de la selección de Colombia necesitó apenas 15 minutos para marcar un doblete y encaminar la victoria de su equipo, que sigue en la pelea por el título del campeonato brasileño.

El primer tanto llegó al minuto 4, cuando Arias abrió el marcador, mientras que al 14 amplió la ventaja y firmó su segunda anotación de la noche. De esta manera, el colombiano puso fin a una sequía goleadora que se extendía desde comienzos de agosto y alcanzó los 10 goles desde su llegada a Palmeiras, seis de ellos en el Brasileirao.

La goleada del conjunto paulista continuó con las anotaciones de Mauricio, al minuto 21, y un autogol de Marcelinho, al 36. En el segundo tiempo, Flaco López y Felipe Anderson completaron el marcador. Remo consiguió el descuento en el tiempo de adición, al 90+2, mediante un remate desviado de Zé Welison.

Lea: El retiro de David Ospina abrió la pregunta: ¿cuál es el mejor arquero de la selección?

Jhon Arias no jugó todo el partido con Palmeiras

Arias, sin embargo, no disputó los 90 minutos. El entrenador Abel Ferreira decidió sustituirlo durante el descanso para dosificar sus cargas físicas y reservarlo de cara a los próximos compromisos del equipo. El colombiano había cumplido con su tarea en la primera mitad, con dos anotaciones que marcaron el rumbo del encuentro.

Le puede interesar

Fútbol mundial

Colombia será sede del Sudamericano Sub-20 de 2027: fechas y cupos al Mundial

Fútbol mundial

Luis Díaz vuelve a entrenar con balón y se acerca su regreso con Bayern Múnich

Fútbol mundial

Real Madrid remontó en el último minuto y Liverpool sufrió sorpresiva derrota en Champions

Con este resultado, Palmeiras llegó a 73 puntos y se mantiene en la segunda posición del Brasileirao, a tres unidades del líder Flamengo, con un enfrentamiento directo todavía pendiente. El equipo paulista continúa con posibilidades de quedarse con el campeonato en el tramo definitivo de la temporada.

Le puede interesar: Camilo Durán brilló con doblete en la Europa League y le dio una agónica victoria al Celtic

El próximo partido de Jhon Arias con Palmeiras

El próximo desafío del Verdao será la vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil contra Vasco da Gama. Palmeiras llegará a ese compromiso con la ventaja de 1-0 conseguida en el partido de ida y con Jhon Arias nuevamente como una de sus principales cartas ofensivas.

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Jhon Arias

la SEDE

La SEDE de El Espectador
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido