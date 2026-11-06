El primer tanto llegó al minuto 4, cuando Arias abrió el marcador, mientras que al 14 amplió la ventaja y firmó su segunda anotación de la noche. De esta manera, el colombiano puso fin a una sequía goleadora…

Jhon Arias volvió a celebrar. El extremo colombiano fue la gran figura de Palmeiras en la goleada 6-1 sobre Remo , por la jornada 34 del Brasileirao. El futbolista de la selección de Colombia necesitó apenas 15 minutos para marcar un doblete y encaminar la victoria de su equipo, que sigue en la pelea por el título del campeonato brasileño.

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Jhon Arias rompió su sequía goleadora con un doblete en la goleada de Palmeiras

El primer tanto llegó al minuto 4, cuando Arias abrió el marcador, mientras que al 14 amplió la ventaja y firmó su segunda anotación de la noche. De esta manera, el colombiano puso fin a una sequía goleadora que se extendía desde comienzos de agosto y alcanzó los 10 goles desde su llegada a Palmeiras, seis de ellos en el Brasileirao.

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La goleada del conjunto paulista continuó con las anotaciones de Mauricio, al minuto 21, y un autogol de Marcelinho, al 36. En el segundo tiempo, Flaco López y Felipe Anderson completaron el marcador. Remo consiguió el descuento en el tiempo de adición, al 90+2, mediante un remate desviado de Zé Welison.

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🇨🇴 | Definitivamente Brasil es su lugar en el mundo. Jhon Arias brilla en un Palmeiras que está peleando el título del Brasileirao y jugará la final de la Copa Libertadores.



Hoy marcó un doblete para sumar impulso en el tramo más importante de la temporada. pic.twitter.com/U2HIQ5hOLh — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) November 6, 2026

Jhon Arias no jugó todo el partido con Palmeiras

Arias, sin embargo, no disputó los 90 minutos. El entrenador Abel Ferreira decidió sustituirlo durante el descanso para dosificar sus cargas físicas y reservarlo de cara a los próximos compromisos del equipo. El colombiano había cumplido con su tarea en la primera mitad, con dos anotaciones que marcaron el rumbo del encuentro.

Con este resultado, Palmeiras llegó a 73 puntos y se mantiene en la segunda posición del Brasileirao, a tres unidades del líder Flamengo, con un enfrentamiento directo todavía pendiente. El equipo paulista continúa con posibilidades de quedarse con el campeonato en el tramo definitivo de la temporada.

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🇨🇴 DOBLETE de Jhon Arias. El colombiano marcó el 2-0 de #Palmeiras ante #Remo, al 14’, por el Brasileirão. Ya es la sexta anotación del extremo en la competición pic.twitter.com/NI3plAVzGR — Pipe Sierra (@PSierraR) November 5, 2026

El próximo partido de Jhon Arias con Palmeiras

El próximo desafío del Verdao será la vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil contra Vasco da Gama. Palmeiras llegará a ese compromiso con la ventaja de 1-0 conseguida en el partido de ida y con Jhon Arias nuevamente como una de sus principales cartas ofensivas.

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