El primer hallazgo de ese ejercicio es curioso. Construir un escalafón de diez nombres resulta difícil. Hay ocho arqueros que, por su relevancia con Colombia y el fútbol internacional, tienen argumentos sólidos para entrar….

El retiro de David Ospina, después de dos décadas de carrera, invita a revisar una pregunta que parece sencilla, pero no lo es: ¿quién ha sido el mejor arquero de la historia de la selección de Colombia? Se despidió a los 38 años por una lesión persistente en el codo. Su legado obliga a discutir cómo se mide la grandeza.

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El retiro de David Ospina abrió la pregunta: ¿cuál es el mejor arquero de la selección?

El primer hallazgo de ese ejercicio es curioso. Construir un escalafón de diez nombres resulta difícil. Hay ocho arqueros que, por su relevancia con Colombia y el fútbol internacional, tienen argumentos sólidos para entrar. Los otros dos puestos obligan a comparar carreras de diferente peso. No faltaron buenos porteros: faltan figuras indiscutibles con la camiseta nacional.

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El primer puesto de esta clasificación es para Óscar Córdoba. No tanto por sus triunfos con Boca Juniors y en Turquía como por su impacto con Colombia. Fue parte del equipo que llegó a Estados Unidos 1994 y el arquero de la selección campeona de la Copa América 2001. Colombia ganó todos sus partidos sin recibir un gol. Córdoba aporta el argumento más difícil de discutir: rendimiento y éxito colectivo al máximo nivel continental. No significa que fuera invulnerable, sino que respondió en la conquista más importante que ha logrado la selección de mayores.

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Óscar Córdoba, portero de la selección de Colombia. Foto: Archivo

René Higuita ocupa el segundo lugar por una razón diferente. Su trascendencia supera las estadísticas. Convirtió al arquero en un futbolista que participaba de la construcción del juego, salía del área y arriesgaba con la pelota. Italia 1990 mostró tanto el valor como los riesgos de aquella revolución. Pese a sus errores, cambió la conversación mundial sobre el puesto.

Tercero aparece Ospina. Si Córdoba representa la consagración e Higuita la transformación, él encarna la continuidad. Fue titular en Brasil 2014, la mejor participación mundialista colombiana, y en Rusia 2018. Fue garantía para diferentes técnicos y acumuló más de 130 partidos con Colombia.

Su carrera europea refuerza su candidatura, aunque haber jugado más tiempo no significa necesariamente haber alcanzado el nivel más alto. Su último tramo en el combinado nacional, hoy le bajó peso a su legado. Sin embargo, a futuro puede verse con otros ojos.

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David Ospina, en la concentración de la selección de Colombia en Estados Unidos. Foto: FCF

Después del podio vienen dos nombres que también exigen mirar el contexto de su tiempo. Pedro Antonio Zape, cuarto, custodió el arco de la Colombia subcampeona de América en 1975 y fue fundamental en la primera gran campaña continental del país. Quinto está Efraín ‘Caimán’ Sánchez, protagonista del primer Mundial colombiano, Chile 1962. Abrió camino internacionalmente y dirigió al equipo de Zape en 1975.

Faryd Mondragón merece el sexto lugar. Fue el titular de Colombia en Francia 1998 y estuvo convocado en tres Mundiales, separados por dos décadas. Su carrera europea reforzó su prestigio. El séptimo es Camilo Vargas, durante mucho tiempo suplente y finalmente dueño del arco. Su protagonismo en la Copa América 2024 y el Mundial 2026 coronó su paciencia.

Camilo Vargas, con la selección de Colombia. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El octavo nombre es Miguel Calero. Uno de los porteros colombianos más talentosos tuvo menos espacio del que merecía. Compartió época con Córdoba y Mondragón, integró el plantel campeón de América en 2001 y dejó una huella inmensa en el fútbol de clubes. Su lugar entre los ocho parece seguro, aunque ordenar a futbolistas de generaciones distintas siempre implica un margen de subjetividad.

Hasta ahí, el listado tiene una columna vertebral reconocible. Córdoba, Higuita, Ospina, Zape, Sánchez, Mondragón, Vargas y Calero reúnen méritos que permiten compararlos sin confundir importancia histórica con simple popularidad. Después, el debate consiste en decidir qué pesa más: la selección mayor, los juveniles o los clubes. Además, las generaciones antiguas tuvieron menos encuentros internacionales y menos oportunidades de mostrarse. No sería justo juzgarlas únicamente por el número de partidos.

Eduardo Niño aparece noveno. Fue arquero de Colombia en los Mundiales sub-20 de 1985 y 1987 e integró el plantel de Italia 1990, aunque sin el protagonismo de Higuita. Décimo está Otoniel Quintana, miembro de la selección olímpica de México 1968 y dueño de un histórico récord de 1.024 minutos sin recibir goles en la liga colombiana. Ambos dejaron huella, pero sus principales argumentos no tienen la misma dimensión que los del grupo anterior.

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También podrían mencionarse José María Pazo, Juan Carlos Henao o Agustín Julio, entre otros. Tuvieron carreras respetables y momentos valiosos, pero una buena campaña con un club no equivale automáticamente a una actuación memorable en la selección. Esa es la dificultad de completar el escalafón: Colombia ha producido arqueros competitivos, aunque no tantos con una historia determinante en los grandes torneos internacionales.

La discusión realmente atractiva, entonces, no consiste en forzar los puestos nueve y diez. Está arriba. ¿Debe ganar Córdoba por haber levantado la Copa América sin recibir goles? ¿Higuita por transformar su oficio e influir en el fútbol mundial? ¿Ospina por sostener el arco nacional durante casi dos décadas? Son formas distintas de grandeza. El retiro de Ospina no cierra la pregunta: le da una nueva oportunidad a Colombia para debatirla.

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