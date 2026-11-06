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El retiro de David Ospina abrió la pregunta: ¿cuál es el mejor arquero de la selección?

El portero antioqueño anunció el final de su carrera, marcada, sobre todo, por sus años en la Tricolor.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
¿Cuál es el mejor arquero en la historia de la Selección Colombia?
¿Cuál es el mejor arquero en la historia de la Selección Colombia?

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El retiro de David Ospina, después de dos décadas de carrera, invita a revisar una pregunta que parece sencilla, pero no lo es: ¿quién ha sido el mejor arquero de la historia de la selección de Colombia? Se despidió a los 38 años por una lesión persistente en el codo. Su legado obliga a discutir cómo se mide la grandeza.

El primer hallazgo de ese ejercicio es curioso. Construir un escalafón de diez nombres resulta difícil. Hay ocho arqueros que, por su relevancia con Colombia y el fútbol internacional, tienen argumentos sólidos para entrar….

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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Comentarios
  • carlos(23084)Hace 3 horas
    Es ofensivo y grosero hacer estas comparaciones. Cada uno fue el mejor en su momento. Respeten.
  • El_Abad(54110)Hace 12 horas
    El 8vo es el #1. El mejor portero.
  • Álamo(88990)Hace 15 horas
    Don Fidel, ya se habrá dado cuenta de las soserías con las que siguen perdiendo el tiempo en La Sede: ¡muy inteligentes e importantes las preguntas!
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